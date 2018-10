Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 20 ndash; 26 octombriea.c., sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, politistii au efectuat 37 de perchezitii domiciliare si au pus in aplicare 31 de mandate de aducere, in cadrul unor dosare penale ce vizeaza…

- In ultima saptamana, politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au efectuat 176 de perchezitii si au instituit masuri asiguratorii in valoare de peste 18.000.000 de lei, in cadrul dosarelor penale intocmite pe numele unor persoane banuite de infractiuni…

- Politistii efectueaza miercuri sapte perchezitii in Bucuresti la locuintele mai multor persoane banuite de cauzarea unui prejudiciu de 43.000.000 de lei prin delapidare si evaziune fiscala. "La data de 10 octombrie, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul…

- In ultima saptamana, politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au efectuat 34 deperchezitii si au instituit masuri asiguratorii in valoare de peste 1.300.000 de lei, in cadrul dosarelor penale intocmite pe numele unor persoane banuite de infractiuni…

- Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au facut, in ultimele 11 zile, 130 de percheziții și au instituit masuri asiguratorii in valoare de peste 4.000.000 de lei, potrivit Mediafax. Potrivit IGPR, in perioada 14 – 24 august, sub coordonarea Directiei…

- In ultima saptamana, politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au efectuat 33 de perchezitii si au instituit masuri asiguratorii in valoare de peste 4.400.000 de lei, in cadrul dosarelor penale intocmite pe numele unor persoane banuite de infractiuni…

- Politistii din Mures fac, miercuri, 24 de perchezitii in cinci judete, la sediile unor firme si la locuintele unor persoane suspectate ca au cauzat un prejudiciu de 500.000 de lei, prin achizitia si detinerea de produse accizabile in afara antrepozitului fiscal si spalarea banilor.Potrivit…

- In ultima saptamana, politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au efectuat 74 de perchezitii si au instituit masuri asiguratorii in valoare de peste 3.300.000 de lei, in cadrul dosarelor penale intocmite pe numele unor persoane banuite de infractiuni…