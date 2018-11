Politia Romana si D.I.I.C.O.T. au efectuat pe parcursul ultimelor doua saptamani 119 perchezitii, pentru destructurarea unor grupari de criminalitate organizata, fiind ridicate aproape 60 de kilograme de canabis, peste 2.200 de comprimate de Ecstasy si indisponibilizate 70 de terenuri, 5 autoturisme si 1.000 de grame de aur, informeaza IGPR.



Potrivit unui comunicat de presa, in perioada 20 octombrie - 2 noiembrie a.c., 435 de politisti specializati in combaterea criminalitatii organizate au actionat pentru destructurarea grupurilor infractionale specializate in trafic de persoane,…