IGPR: Două persoane reţinute pentru distrugerea, prin explozie, a unui bancomat în Arad şi furtul banilor Un barbat si o femeie au fost retinuti, sub acuzatia de furt calificat si distrugere, dupa ce ar fi sustras, in ianuarie, bani din interiorul unui bancomat din Arad, in urma provocarii unei explozii care a distrus ATM-ul.



Potrivit IGPR, in urma a trei perchezitii efectuate luni de politisti, pe raza judetului Arad, la locuintele unor persoane banuite de furt calificat si distrugere, au fost descoperite si ridicate mai multe instrumente de spargere, doua butelii de oxigen si acetilena, racordate la furtunuri cu regulator de gaz cu manometre, si un cablu electric cu electrosoc, confectionat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

