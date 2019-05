IGPR despre transferul intre autoritatile romane a lui Radu Mazare

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al municipiului Constanta Radu Mazare, urmarit international, a fost predat reprezentantilor Administratiei Nationale a Penitenciarelor, misiunea desfasurandu-se fara incidente, informeaza Biroul de presa al IGPR. "Misiunea de aducere in tara a acestuia s-a derulat fara incidente, transferul…

- Centrul de Informare și Relații Publice al Inspectoratului General al Poliției Romane face primele precizari dupa aducerea in tara a lui Radu Mazare, din Madagascar cu un avion de linie, via Paris."Persoana urmarita internațional, Radu Ștefan Mazare, a fost predata reprezentanților Administrației…

- Avionul cu care fostul primar al municipiului Constanta Radu Mazare, extradat din Madagascar, este adus la Bucuresti a aterizat luni seara pe aeroportul Otopeni. Potrivit unor surse din Politie, el va fi preluat de angajati ai Administratiei Nationale a Penitenciarelor si dus la Penitenciarul…

- Radu Mazare, condamnat definitiv la 9 ani de inchisoare cu executare, urmeaza fie adus, luni, in Romania, sub escorta Poliției, dupa ce autoritațile din Madagascar au admis solicitarea de extradare din partea țarii noastre, potrivit Poliției Romane.Dupa ce, pe 14 mai, autoritațile din Madagascar…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 20 - 26 mai: * Fostul primar al municipiului Constanta Radu Mazare, extradat din Madagascar, va fi adus luni sub escorta Politiei, in Romania. Autoritatile din Republica Madagascar au informat pe 14 mai ca au admis extradarea lui Mazare. Politia…

- Curtea de Apel Bucuresti analizeaza, la solicitarea Politiei Romane, daca sunt intrunite conditiile extradarii din Madagascar a fostului primar al municipiului Constanta Radu Mazare, au precizat, pentru AGERPRES, surse judiciare. Potrivit sursei mentionate, dupa verificare, instanta va…

- Autoritațile estimeaza ca apele incarcate cu aluviuni ar putea creste cu 8,8 - 9,4 metri, cu doar jumatate de metru sub inaltimea digurilor de protectie, au anuntat autoritatile, urmand sa se indrepte apoi catre Kansas City, oras aflat la aproximativ 88 de kilometri spre sud, si spre mai multe zone…

- „Trendul populatiei penitenciare ni s-a spus ca e in scadere, in opinia si convingerea mea nu se datoreaza atat faptului ca s-a adoptat legea privind recursul compensatoriu, eu cred ca se datoreaza in primul rand modului in care legiuitorul penal si-a schimbat politica penala de prevenire si combatere…