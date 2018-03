Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi copii din Prahova care au fost luati de tatal lor fara acordul mamei, fiind dati in urmarire si in consemn la frontiera, au fost gasiti marti dimineata in Bucuresti, in zona Ambasadei Greciei, alaturi de barbat, care nu avea drept de vizita. “Cetateanul grec a fost depistat in jurul orei 07.30…

- UPDATE ora 8:30 – Cei doi copii luati fara acordul mamei au fost depistati marti, in jurul orei 7,30, impreuna cu tatal lor, in zona Ambasadei Greciei din Bucuresti de catre jandarmul aflat in postul de paza, informeaza Biroul de presa al Jandarmeriei Capitalei. Barbatul, care a cooperat cu jandarmii,…

- Politistii nemteni cauta un barbat de 30 de ani, din municipiul Roman, banuit de comiterea unei infractiuni cu privire la viata si integritatea corporala a unei persoane, in dupa amiaza zilei de 23 februarie a.c.Mai exact suspectul si a aruncat tatal de la etajul al treilea al blocului in care locuieste.…

- Un șofer din Olanda a fost prins de polițiștii germani cu o adevarata avere ascunsa in rezervrul mașinii. Barbatul avea nu mai puțin de 770.000 de euro, infașurați in pungi de plastic, puși in rezervorul mașinii. Barbatul a fost prins in timp ce incerca sa treaca frontiera cu Germania. In timpul unei…

- Garda de Coasta a atribuit recent un contract de achizitie incaltaminte de protectie. Potrivit Licitatiapublica.ro, locul principal de livrare il reprezinta sediul Garzii de Coasta din Constanta si sediul S.T.P.F. Tulcea din municipiul Tulcea.Contractul este de furnizare bocanci din piele cu caramb…

- In ultimele 24 de ore, polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in Punctul de Trecere a Frontierei Siret și la ”frontiera verde”, aproximativ 15.700 pachete cu țigari, in valoare de peste 180.000 lei, marfa ce urma sa ajunga pe piața neagra de desfacere…

- Un iesean beat crita a incercat sa fuga de o masina a Politiei de Frontiera, insa a fost prins in cele din urma, dupa o urmarire ca in filme. Politistii de la punctul Tutora au facut semn unui autoturism aflat in trafic sa traga pe dreapta, insa soferul acestuia, dupa ce a incetinit, a calcat pedala…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret au descoperit, in compartimentul de marfa al unui microbuz condus de un cetatean ucrainean, printre bagajele acestuia, mai multe piese ce aparțineau unor motociclete cautate de autoritatile din Italia. Azi, 14 februarie a.c.,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, la „frontiera verde”, pe comunicații și in punctele de trecere a frontierei, peste 11.000 pachete cu țigari de proveniența ucraineana ce urmau sa ajunga pe piața neagra de desfacere. Intr-unul din cazuri, un sofer…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, la „frontiera verde”, pe comunicații și in punctele de trecere a frontierei, peste 11.000 pachete cu țigari de proveniența ucraineana ce urmau sa ajunga pe piața neagra de desfacere. Intr-unul din cazuri, un sofer…

- Politistii de frontiera si inspectorii vamali din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Aeroport Henri Coanda - Otopeni au depistat un cetatean elvetian care intentiona sa introduca in Romania 51,20 grame canabis, in bagajul personal, anunta IGPF. Echipa comuna, formata din politisti…

- Polițiștii de frontiera care lucreaza in Punctul de Trecere a Frontierei Cenad, din județul Timiș, au avut parte de o surpriza, aseara. Aceștia au legitimat, la intrarea in țara, un tanar de 34 de ani, venit in Romania sa se predea autoritaților care au emis pe numele lui un mandat de urmarire generala.…

- F. T. Miercuri noaptea, polițiștii din Mizil, impreuna cu jandarmi prahoveni, au organizat o acțiune de prindere in flagrant a unor braconieri. Acțiunea a avut loc in urma unor informații potrivit carora, in zona comunei Jugureni, unele persoane ar practica braconajul cinegetic. Punct ochit, punct lovit,…

- Politistii din Brașov, cu sprijinul colegilor din mai multe județe, fac joi 12 perchezitii la societați comerciale și persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 1.500.000 de euro prin activitați de spalare a banilor. Politistii brasoveni, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului…

- Polițiștii clujeni au pus în aplicare, miercuri, mandatele de arestare pe numele lui Horea Uioreanu și a lui Vasile Pogacean, condamnați definitiv la pedeapsa cu închisoarea pentru primire, respectiv dare de mita.”Pe numele a doi barbati din municipiul Cluj-Napoca, respectiv…

- Politistii din Dambovita, cu sprijinul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Politiei Romane, au depistat un barbat care era urmarit international de autoritatile din Franta, pentru constituire de grup infractional organizat si furturi. Potrivit Politiei Romane, la data 29 ianuarie…

- Scene șocante au avut loc luni seara, in plina strada, la Targu-Jiu. In jurul orei 20.00, in apropierea stației de taxi de la Paralela 45, dupa o urmarire in trafic, mai multe persoane s-au coborat din doua mașini și au inceput sa-și sparga reciproc parbrizele. Avariate au fost un autoturism…

- Politistii prahoveni au efectuat, luni dimineata, trei perchezitii la locuintele unor persoane banuite de furt de lemne, fiind puse in aplicare opt mandate de aducere, scrie AGERPRES. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova, descinderile au avut loc la adrese…

- Sase copii, elevi in clasa a IV-a in cadrul Scolii Generale din comuna prahoveana Salciile au avut nevoie de asistenta medicala de urgenta dupa ce li s-a facut rau in clasa. Se pare ca este vorba despre o intoxicatie cu monoxid de carbon. ISU Prahova s-a deplasat la Salciile cu ambulanta SMURD si cu…

- Ivanciu Corcioveiu, galateanul din Chiraftei care, fara a avea permis, a omorat doi copii cu masina si apoi a fugit din tara a recidivat. E acuzat ca a furat lemne si ca a tractat lemnele furate conducand masina, cel mai probabil alaturi de sotia lui, fara a avea permis. ”Politistii din comuna Mastacani…

- Politistii din Suceava cauta o minora, de 4 ani, care disparuta de acasa. Persoanele care pot oferi informatii care sa conduca la gasirea ei sunt rugate sa sune la numarul unic de urgenta ndash; 112.Potrivit Politiei Romane, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Suceava au fost sesizati despre…

- Politistii din Mures, cu sprijinul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Politiei Romane, au depistat un barbat, cetatean slovac, care era urmarit international de autoritatile din Slovacia, pentru inselaciune. Potrivit Politiei Romane, la data 16 ianuarie a.c., politistii Inspectoratului…

- Politistii din Prahova au deschis o ancheta dupa ce, in mai putin de o luna, opt case au fost incendiate, in Calugareni, ultima luand foc joi seara. Imobilele care au ars sunt nelocuite, iar unul dintre posibilii piromani a fost prins, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Polițiștii din Prahova și ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane efectueaza 14 percheziții la persoane banuite de furturi din societați comerciale, locuințe și anexe. 7 persoane vor fi conduse la sediul poliției, pentru audieri. La data de 10 ianuarie a.c., polițiștii Inspectoratului de…

- Mascații au descins la mai multe adrese din județul Prahova. Polițiștii vizeaza o grupare care s-ar fi specializat in furturi din locuințe și societați comerciale. Șapte persoane vor fi duse la audieri. Politistii din Prahova si ai Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane efectueaza 14 perchezitii…

- 'Dintre cei peste 28.000 de politisti fac parte, spre exemplu, politistii de la actiuni speciale si politistii cu atributii pentru cercetarea la fata locului: judiciaristi, criminalisti, pirotehnisti, conductori caini', informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) transmis vineri…

- Un caz șocant a ieșit la iveala în orașul Oleksandria, din Ucraina. Polițiștii au gasit doi bebeluși înghețați de vii, în congelatorul unei case. Din primele investigații, cei doi copii par sa fi fost nascuți la aproximativ un an distanța, scrie Mirror. Principala…

- IVENTIV…Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita au descoperit, ascunse in bagajul si lenjeria intima ale unui cetatean din Republica Moldova, doua carti de identitate false, care urmau sa fie folosite in Germania. Astfel, la sfarsitul saptamanii trecute, la Punctul…

- Pâna pe 16 ianuarie curent, familiile cu copii si persoanele cu nevoi speciale vor trece frontiera prin banda destinata Corpului Diplomatic. Pentru informarea participanților la trafic au fost instalate panouri ce indica direcția de deplasare. Actiunea face parte din setul de masuri…

- Polițiștii de frontiera de la Halmeu au descoperit sute de mii de pachete de țigari de contrabanda. Țigarile proveneau din Ucraina și erau ascunse in cutii cu fulgi de cereale din ovaz din Rusia. Polițiștii de frontiera satmareni de la Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu au oprit la intrarea in țara…

- Potrivit unui comunicat al IGPR, politistii au efectuat sase perchezitii in Valenii de Munte si Izvoarele, la sediile unor societati comerciale si locuintele unor persoane banuite ca ar fi efectuat operatiuni cu articole pirotehnice, fara a avea acest drept. De la locatiile perchezitionate,…

- Politistii de frontiera de la ITPF Sighetu Marmatiei au descoperit si confiscat, in ultimele 24 de ore, peste 8.300 de pachete cu tigari de provenienta ucraineana, ce urmau sa ajunga pe piata neagra de desfacere din zona, a informat joi IGPF. Potrivit sursei citate, pe 27 decembrie, in…

- Polițiștii de frontiera și militarii hușeni au oferit daruri de Craciun mai multor copii și batrani din satele de pe Valea Prutului. Cu cateva zile inainte de Craciun, așa cum procedeaza an de an, polițiștii de frontiera au vrut sa faca o bucurie semenilor mai puțin norocoși. “Batrani singuri, lipsiți…

- Marți seara, in jurul orei 22:15, Dan B., in varsta de 39 de ani, s-a prezentat la Punctul de Trecere a Frontierei Bors, la volanul unui autoturism VW Golf din 2009, inmatriculat in Norvegia. In urma verificarilor efectuate, polițiștii de frontiera au constatat ca mijlocul de transport…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Hunedoara, Bogdan Nitu, a declarat ca oamenii legii au fost sesizati, in noaptea de duminica spre luni, despre disparitia Denisei Laban, din Petrila. Fetita de 9 ani ar fi plecat la cumparaturi cu bunica ei. Femeia sustine ca ulterior…

- Politistii din Prahova si ai Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane fac, miercuri, 11 perchezitii la persoane banuite de furturi din societati comerciale. Zece persoane vor fi duse la sediul Politiei, pentru audieri, scrie news.ro.La aceasta ora, politistii din Prahova si ai Directiei…