IGPR: Controale la taximetriştii din zona a opt aeroporturi - amenzi de aproape 30.000 lei Politistii au aplicat amenzi de aproape 30.000 de lei, au retras 13 certificate de inmatriculare si au retinut trei permise de conducere dupa verificari care i-au vizat pe taximetristii din zona a opt aeroporturi din tara, informeaza un comunicat al IGPR transmis, sambata, AGERPRES.



Potrivit sursei citate, au fost verificate in doua ore 273 de autoturisme, iar in urma neregulilor constatate au fost aplicate 117 sanctiuni contraventionale. Dintre sanctiunile aplicate, 98 au fost pentru incalcarea normelor privind circulatia pe drumurile publice, 18 pentru incalcarea prevederilor Legii…

Sursa articol: agerpres.ro

