Olandezul suspectat de uciderea minorei Mihaela-Adriana Fieraru din Dambovita a murit in Olanda in urma unui accident rutier, au declarat, pentru AGERPRES, oficiali din Politia Romana.



Seful Politiei Romane, Liviu Vasilescu, afirma luni ca cetateanul olandez, principalul suspect in cazul uciderii fetitei, era cunoscut in tara sa cu infractiuni de natura sexuala si violenta.



"Am luat legatura chiar in seara zilei de sambata spre duminica cu omologii olandezi, ne-au confirmat ca este cunoscut cu infractiuni la viata sexuala, violenta si conducere sub influenta alcoolului",…