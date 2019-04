Un barbat in varsta de 40 de ani, urmarit international de autoritatile judiciare spaniole pentru omor, a fost prins de politistii romani in municipiul Fetesti, informeaza, duminica, IGPR.



Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, politisti de investigatii criminale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane au depistat, in municipiul Fetesti, judetul Ialomita, un barbat de 40 de ani, urmarit international de autoritatile judiciare spaniole, in baza unui mandat european de arestare.



Impreuna cu alti doi complici, ar fi lovit in mod repetat pe proprietarul unui…