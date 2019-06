Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții IGPR au venit cu precizari dupa incidentul din Timiș, acolo unde un urmarit internațional a impușcat mortal un polițist. Inspectorul general adjunct al Poliției Romane, comisar șef de poliție Florian Dragnea a susținut ain urma cu puain timp o conferința de presa.”Inca de la…

- Polițistul din Timiș a fost ucis cu un pistol de proveniența sarbeasca, iar agentul a fost atins de trei gloanțe. Polițiștii il cauta in acest moment pe urmaritul care a deschis focul, iar adjunctul șefului Poliției Romane a lansat un apel catre populație. „Asiguram ca au fost luate toate masurile posibile…

- Un individ care a incercat sa jefuiasca anul trecut o banca din Cluj a fost prins de polițiști la un an de la tentativa de jaf. Suspectul este un italian care era cautat cu un mandat de arestare european și de autoritațile din țara de origine, pentru talharie, și a fost depistat in localitatea Florești.…

- Un barbat a luat patru ostatici intr-un magazin din suburbia Blagnac, din apropiere de orasul francez Toulouse. Atacatorul a tras focuri de arma spre polițiștii care au incercat sa intervina.

- Din cate se pare, totul s-a produs in cursul serii, cand Mariana Gal a sunat la 112 sa reclame ca pe peretele de sticla al firmei sunt urmele unor gloanțe. The post Poliția, in alerta. Focuri de arma in vestul țarii appeared first on Renasterea banateana .

- Mai multe strazi din Londra aflate in apropiere de Palatul Kensington au fost inchise de un cordon de securitate al politiei, miercuri, dupa ce un individ inarmat a amenintat cu o arma de foc. Politia a venit imediat la locul incidentului si mai multe strazi au fost incercuite cu un cordon de securitate.…

- UPDATE, ora 15:57 Politia din Olanda a anuntat luni ca sunt in cautarea unui barbat de 37 de ani, de origine turca, implicat in incidentul petrecut luni in Utrecht, unde un atacator s-a urcat intr-un tramvai si a deschis focul asupra pasagerilor, ucigand o persoana si ranind alte cateva. „Politia solicita…

- Unul dintre autorii atacului armat de la Christchurch, un australian in varsta de 28 de ani, s-a filmat in timp ce se deplasa catre moscheea Al Noor, din centrul orasului, conform presei locale. Atacatorul s-a identificat ca fiind "Brenton Tarrant" - un barbat alb, de 28 de ani, de origine…