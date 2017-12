Stiri pe aceeasi tema

- Agenții și ofițerii Inspectoratului General al Poliției Romane (IGPR) au dat peste 4.000 de amenzi și au constatat peste 800 de infracțiuni intr-o singura zi. In plus, polițiștii au reținut 295 de permise de conducere de Sfantul Ștefan. Potrivit statisticilor, s-a intervenit la peste 3.000 de evenimente,…

- Potrivit sursei citate, au fost organizate 197 de actiuni si s-a intervenit la 3.019 evenimente, dintre care 2.527 au fost sesizate prin 112. Au fost constatate 814 infractiuni, 142 de autori fiind prinsi in flagrant delict. De asemenea, au fost depistate 19 persoane urmarite national…

- In cele patru zile care s-au transformat pentru romani intr-o mninivacanța de Craciun (23-26 decembrie), polițiștii din toata țara au avut serios de furca. Cand au tras linie, oamenii legii au contabilizat mii de infracțiuni, sute de incendii și zeci de mii de amenzi. Printre cei ”colindați” de polițiști…

- Polițiștii au dat, ieri, 3.487 de amenzi, în valoare de 1.089.508 lei, și au confiscat bunuri de 4.247 de lei, potrivit IGPR. De asemenea, 267 de șoferi au ramas fara permisul de conducere. "Au fost organizate 218 acțiuni și s-a intervenit la 3.559 de evenimente, dintre care 3.043 au fost sesizate…

- La data de 26 decembrie a.c., 7.419 de politisti au acționat, in toata țara, pentru prevenirea faptelor antisociale si pentru mentinerea ordinii si sigurantei publice. Au fost organizate 218 acțiuni și s-a intervenit la 3.559 de evenimente, dintre care 3.043 au fost sesizate prin 112.…

- 586 de șoferi au ramas temporar fara permis de conducere în ajunul Craciunului, dintre care 82 pentru consum de alcool și 169 pentru viteza, iar pentru defecțiuni tehnice ale autovehiculelor, au fost retrase 123 de certificate de înmatriculare, anunța Inspectoratul General al Poliției Române…

- Politistii au dat, sambata, amenzi in valoare totala de aproximativ 1,7 milioane de lei, dupa ce au desfasurat mai multe actiuni de control in toata tara pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice, si au intervenit la peste 3.000 de evenimente. In plus,…

- Politistii au dat, sambata, amenzi in valoare totala de aproximativ 1,7 milioane de lei, dupa ce au desfasurat mai multe actiuni de control in toata tara pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice, si au intervenit la peste 3.000 de evenimente. In plus, peste…

- Politistii au dat, sambata, amenzi in valoare totala de aproximativ 1,7 milioane de lei, dupa ce au desfasurat mai multe actiuni de control in toata tara pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice.

- Mai multe acțiuni de control au avut loc sambata, in toata țara, polițiștii acordand amenzi in valoare totala de aproximativ 1,7 milioane de lei. Actiunile de control au avut loc ieri in toata tara și au fost destinate prevenirii faptelor antisociale si menținerii ordinii si sigurantei public. In urma…

- Politistii au dat amenzi in valoare totala de 1,8 milioane de lei, intr-o singura zi, dupa ce au desfasurat mai multe actiuni de control in toata tara pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. De asemenea, aproape 300 de soferi au ramas, temporar, fara permis.…

- Politistii au dat, intr-o singura zi, amenzi in valoare totala de 1,8 milioane de lei, dupa ce au desfasurat mai multe actiuni de control in toata tara pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice si au intervenit la peste 3.000 de evenimente. De asemenea, aproape…

- Politistii au aplicat, in ultima perioada, 2.834 de amenzi in valoare totala de peste 5 milioane lei, pentru comertul ilegal cu pomi de Craciun, a anuntat vineri purtatorul de cuvant al MAI, Monica Dajbog, potrivit Agerpres.

- Miercuri, 20 decembrie, politistii din Alba au intervenit la 28 de evenimente, din care 25 au fost solicitari ale cetatenilor facute prin serviciul de urgenta 112. Au fost constatate 23 de infractiuni si au fost aplicate 84 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 19.650 lei, din care 14 pentru…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au intervenit la 47 de evenimente, au aplicat aproape 150 de amenzi in valoare de 25.595 si au constatat 12 infractiuni. Actiunile pentru cresterea sigurantei cetatenilor continua. La data de 19 decembrie, politistii din Alba au intervenit la 33 de evenimente,…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au aplicat amenzi in valoare de peste 33.000 lei, au constatat 19 infractiuni, au intervenit la 39 de evenimente si au confiscat 70 de brazi de Craciun. Peste 80 de participanti la trafic au fost sanctionati, iar sase soferi au ramas fara permisele de conducere.…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au aplicat amenzi in valoare de peste 33.000 lei, au constatat 19 infractiuni, au intervenit la 39 de evenimente si au confiscat 70 de brazi de Craciun. La data de 18 decembrie 2017, politistii din Alba au intervenit la 39 de evenimente, din care 38 au fost…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au aplicat amenzi in valoare de peste 33.000 lei, au constatat 19 infractiuni, au intervenit la 39 de evenimente si au confiscat 70 de brazi de Craciun. La data de 18 decembrie a.c., politistii din Alba au intervenit la 39 de evenimente, din care 38 au fost…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au intervenit la 39 de evenimente, au aplicat peste 160 de amenzi si au constatat 11 infractiuni. In perioada imediat urmatoare, vor fi intensificate actiunile, in special in ceea ce priveste prevenirea si combaterea ilegalitatilor generate de comertul cu alimente,…

- In ultima saptamana, politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au efectuat 87 de perchezitii si au pus in aplicare 55 de mandate de aducere.Fata de 31 persoane au fost dispuse masuri preventive, iar valoarea masurilor asiguratorii este de aproape 7.000.000…

- Politistii din Aiud au desfașurat o actiune cu efective marite, in municipiul Aiud si pe raza de competenta a Sectiei 3 Politie Rurala Aiud. Au fost constatate 7 infracțiuni, retinute 3 persoane banuite de comiterea de infracțiuni si au fost aplicate amenzi in valoare de peste 20.000 de lei. La actiune…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au aplicat 276 de sancțiuni contraventionale, au constatat 37 de infractiuni si au intervenit la 37 de evenimente. Ieri, 14 decembrie, politistii din Alba au continuat actiunile, in sistem integrat, alaturi de celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor…

- Politistii au intervenit, duminica, la peste 2.700 de evenimente, fiind aplicate peste 6.700 de sanctiuni contraventionale. De asemenea, s-a constatat 670 de infractiuni.Peste 7.500 de politisti au actionat, in ultimele 24 de ore, la nivel national, alaturi de celelalte structuri din cadrul…

- IPJ Alba a continuat, luni, actiunile pentru cresterea sigurantei. Politistii din Alba au constatat 95 de abateri contraventionale si 16 infracțiuni. Valoarea sanctiunilor aplicate a fost de 19.555 lei. Au intervenit la 36 de evenimente, din care 32 au fost solicitari ale cetatenilor prin serviciul…

- In ultima saptamana, 28 de șoferi care circulau cu viteza excesiva pe autostrazi au fost depistați de polițiștii Brigazii Autostrazi și Misiuni Speciale a Poliției Romane. Cea mai mare viteza inregistrata a fost de 218 km/h, pe autostrada A3. In perioada 27 noiembrie — 3 decembrie, polițiștii Brigazii…

- Politistii au intervenit, marti, la peste 2.100 de evenimente si au aplicat peste 6.000 de sanctiuni contraventionale, in cadrul actiunilor desfasurate pentru siguranta cetatenilor, prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si linistii publice. "La data de 28 noiembrie, 11.041…

- Polițiștii au desfașurat, duminica, aproximativ 2.700 de intervenții, aplicând amenzi ân valoare de peste 2.600.000 de lei.”Ieri, în cadrul acțiunilor desfașurate pentru siguranta cetatenilor, prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si linistii…

- Potrivit unui comunicat de presa al IGPR, duminica, 26 noiembrie, 7.660 de politisti au actionat in toata tara, pentru prevenirea faptelor antisociale si pentru mentinerea ordinii si sigurantei publice, impreuna cu celelalte institutii cu atributii in domeniu. Politistii au organizat 288 de actiuni…

- Peste 1.000 de permise de conducere si 304 certificate de inmatriculare au fost retinute si peste 15.000 de amenzi au fost aplicate in trei zile de politistii rutieri intr-o actiune desfasurata in toata tara pentru cresterea gradului de siguranta in trafic.Citeste si: Campanie 'inedita' in…

- Politistii au intervenit, marti, la peste 2.400 de evenimente, dintre care peste 1.990 sesizate prin 112. Pentru ilegalitatile depistate in urma actiunilor si interventiilor, au fost aplicate peste 8.400 de sanctiuni contraventionale, in valoare de aproape 2.500.000 de lei, fiind constatate 688 de…

- Politistii din Arges, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane, efectueaza, la aceasta ora, 9 perchezitii in judetele Arges și Mehedinți, la sediile unor firme si la locuințele unor persoane banuite ca ar fi obținut fraudulos sume de bani ...

- Potrivit Brigazii Rutiere, au fost aplicate 135 de amenzi in valoare totala de peste 47.000 de lei si au fost retinute 33 de permise de conducere. Actiunea a avut drept scop reducere riscului rutier in randul participantilor la trafic si s-a urmarit in special gasirea soferilor care nu acorda…

- In perioada 13-19 noiembrie 2017, politistii din judetul Alba au aplicat 781 de sanctiuni contravenționale si au depistat 312 de conducatori auto care au depasit limita legala de circulatie. Potrivit IPJ Alba, in perioada 13-19 noiembrie a.c., politistii rutieri din Alba, sprijiniti de politistii…

- "La data de 19 noiembrie a.c., aproape 8.000 de politisti au acționat, la nivel național, pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. Au fost organizate 357 de acțiuni și s-a intervenit la 2.734 de evenimente, dintre care 2.277 au fost sesizate prin SNUAU 112",…

- Politistii au intervenit, duminica, la peste 2.700 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Pentru ilegalitatile depistate au fost aplicate aproape 10.000 de sanctiuni contraventionale, in valoare de pestre trei milioane de lei. De asemenea, politistii rutieri au constatat 150 de infractiuni la…

- Politistii au derulat, sambata, peste 330 de actiuni si 2.700 de interventii la evenimente, ei constatand in cursul zilei peste 600 de infractiuni si aplicand peste 7.800 de amenzi, in valoare de aproape 2,5 milioane de lei, informeaza un comunicat al IGPR transmis duminica AGERPRES. Citeste…

- Politistii au derulat, sambata, peste 330 de actiuni si 2.700 de interventii la evenimente, ei constatand in cursul zilei peste 600 de infractiuni si aplicand peste 7.800 de amenzi, in valoare de aproape 2,5 milioane de lei, a anuntat IGPR intr-un comunicat.

- Polițiștii au derulat, sambata, peste 330 de acțiuni și 2.700 de intervenții la evenimente, ei constatand in cursul zilei peste 600 de infracțiuni și aplicand peste 7.800 de amenzi, in valoare de aproape 2,5 milioane de lei, informeaza un comunicat al IGPR transmis duminica AGERPRES. "În…

- Joi, 16 noiembrie, politistii din Baia Mare si Baia Sprie au desfasurat actiuni de supraveghere a traficului rutier pentru depistarea si sanctionarea participantilor la trafic care nu respecta normele rutiere. In Baia Sprie s-a actionat impreuna cu reprezentantii Registrului Auto Roman Maramures. Au…

- Potrivit Politiei Romane, cu o zi in urma peste 10.500 de politisti au intervenit la 2.655 de evenimente, dintre care 2.185 au fost sesizate prin 112, fiind constatate 750 de infractiuni, dintre care 125 in flagrant delict. De asemenea, au fost depistate 18 persoane urmarite national sau international…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, miercuri, de catre reprezentantii Poliiei Romane, in cursul zilei de marti, 10.941 de politisti din intreaga tara au participat la o actiune avand ca scop prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. Au fost organizate…

- Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au facut, in ultima saptamana, 65 de perchezitii si au pus in aplicare 24 de mandate de aducere, in cadrul unor dosare care au vizat infractiuni de contrabanda, evaziune fiscala sau spalare de bani. De asemenea,…

- Peste 50 de soferi care circulau cu viteza excesiva pe autostrazi au fost depistati, in ultima saptamana, de politistii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale a Politiei Romane. Cea mai mare viteza inregistrata a fost de 219 km/h, pe autostrada A1, informeaza IGPR. Pe A1, 31 de soferi…

- Captura record a politistilor din cadrul Serviciului de Investigatii a Criminalitatii Economice Arad! Acestia au depistat un autotren incarcat cu 600 de baxuri de tigari de contrabanda. Soferul, un cetatean sarb, a fost retinut, potrivit unui comunicat de presa al Politiei Romane. "La data…

- In ultima saptamana, 51 de soferi care circulau cu viteza excesiva pe autostrazi au fost depistati de politistii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale a Politiei Romane. Cea mai mare viteza inregistrata a fost de 211 km h, pe autostrada A1.In perioada 9 ndash; 15 octombrie a.c., politistii Brigazii…

- Potrivit Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), sambata, in toata tara, aproape 6.000 de politisti vor fi in misiune, pe strada si in zona lacaselor de cult, pentru ca cetatenii sa ajunga si sa petreaca sarbatoarea Sfintei cuvioase Parascheva in siguranta.Vor actiona 415 patrule…

- Pentru siguranta celor care au luat parte la procesiunile religioase, in perioada premergatoare Hramului Cuvioasei Parascheva din Iasi, politistii au fost alaturi de pelerini si localnici, actionand in zona lacaselor de cult, in zonele in care au avut loc activitati cultural ndash; artistice si pe traseele…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Gherla și ai Secției 7 Poliție Rurala Gherla au acționat, ieri, pentru prevenirea accidentelor rutiere produse pe fondul vitezei excesive sau neadaptate la condițiile de drum. In cadrul acțiunii, au fost aplicate 33 de sancțiuni contravenționale, 21 dintre…

- Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au efectuat, in ultimele doua saptamani, 90 de percheziții, opt persoane au fost reținute, iar valoarea masurilor asiguratorii este de aproape 6 milioane de lei, potrivit IGPR.