Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 27 de tone de tutun vrac si in diferite stadii de prelucrare au fost descoperite si ridicate de politisti, in prima parte a anului 2019, reprezentand o crestere cu 630 fata de aceeasi perioada a anului trecut. Valoarea accizei aferente acestei cantitati de tutun depaseste 11 milioane de lei.…

- Aproape 27 de tone de tutun vrac și in diferite stadii de prelucrare au fost descoperite și ridicate de polițiști, in prima parte a anului 2019, reprezentand o creștere cu 630% fața de aceeași perioada a anului trecut. Valoarea accizei aferente acestei cantitați de tutun depașește 11 milioane de…

- Cantitatea de 131 de kilograme de droguri a fost depistata si ridicata vineri si sambata de pe litoralul din judetul Constanta, operatiunea de cautare a pachetelor susceptibile a contine droguri continuand, a informat, duminica, Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). Potrivit sursei citate,…

- Teba si Tep, doi caini politisti maramureseni, au fost premiati de conducerea Inspectoratului General al Politiei Romane cu distinctia „Cainele politist al anului”. Cazurile solutionate de cei doi caini politisti impreuna cu conductorii lor au fost diverse, de la descoperirea unor infractori pana la…

- FOTO – Arhiva Politistii au audiat 60 de persoane si au ridicat 15 tone de tutun, in urma celor 98 de perchezitii efectuate, vineri, in 22 de judete si in Capitala, scrie Agerpres. „Au fost ridicate peste 15.000 kg de tutun, in diferite stadii de prelucrare, peste 17.000 de tigarete si sumele de 174.200…

- Politistii au audiat 60 de persoane si au ridicat 15 tone de tutun, in urma celor 98 de perchezitii efectuate, vineri, in 22 de judete si in Capitala. "Au fost ridicate peste 15.000 kg de tutun, in diferite stadii de prelucrare, peste 17.000 de tigarete si sumele de 174.200 de lei si 3.000 de euro",…

- Astazi a avut loc festivitatea de premiere a castigatorilor competitiei profesionale “POLITIA IN SLUJBA COMUNITATII” – editia a VI-a, in prezenta conducerii Inspectoratului General al Poliției Romane, Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Cluj, a sefilor structurilor de politie subordonate și a…

- Politisti din cadrul Directiei de Politie Transporturi a Inspectoratului General al Politiei Romane, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, au efectuat marti o perchezitie la sediul unei regii autonome din Bucuresti iar sase persoane au fost conduse la audieri,…