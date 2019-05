IGPR: Aproape 23.000 mc de material lemnos, confiscati in prima parte a anului;valoarea - peste 6,6 milioane de lei

Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 16 aprilie 2019, politistii Postului de Politie Arieseni, in timp ce desfasurau o actiune de prevenire a delictelor silvice impreuna cu specialisti silvici din cadrul Ocolului Silvic Garda, au identificat cantitatea de 9,5 metri cubi de material lemnos, care era depozitata pe raza comunei, pentru…

- SCUTUL PADURII in Alba: 41 metri cubi de material lemnos confiscați și amenzi in valoare de 13.000 de lei, in urma unor controale la Cugir și Horea Politistii Serviciului de Ordine Publica impreuna cu specialiști silvici din cadrul Garzii Forestiere Cluj, au efectuat mai multe controale pentru prevenirea…

- Politistii Serviciului de Ordine Publica impreuna cu specialiști silvici din cadrul Garzii Forestiere Cluj, au efectuat mai multe controale pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale din domeniul silvic. Au confiscat 41.77 metri cubi de material lemnos si au aplicat amenzi in valoare de 13.000…

- In ultimele zile, politistii Serviciului de Ordine Publice impreuna cu politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, ai Sectiei 7 Politie Rurala Singeorz-Bai, ai Politiei orasului Beclean si cu sprijinul specialistilor din cadrul Garzii Forestiere Cluj au actionat pentru prevenirea…

- Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Alba impreuna cu specialisti silvici au continuat seria actiunilor, cu efective suplimentare, pentru prevenirea si combaterea delictelor silvice. A fost facute 98 de controale in teren, in depozite si pe drumurile publice. Politistii au aplicat 227 de amenzi…

- In urma unui control efectuat impreuna cu silvicultori din cadrul Ocolului Silvic Aiud, politistii Sectiei 3 Politie Rurala Aiud au indisponibilizat, in vederea confiscarii, 30 de metri cubi de material lemnos depozitat, pe domeniul public, pe raza localitatii Poiana Ampoiului, pentru care posesoarea…

- Joi, 7 martie 2019, in jurul orei 17,50, politistii Postului de Politie Ighiu au oprit, pentru control, o autoutilitara condusa de un barbat de 63 de ani, din comuna Vadu Motilor. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca soferul autoutilitarei nu detinea documente legale de provenienta…

- Polițiștii covasneni au desfașurat, in cursul zilei de marți, o acțiune pentru prevenirea și combaterea delictelor silvice, in colaborare cu polițiștii din cadrul IPJ Brașov, dar și cu lucratori silvici din cadrul Garzii Forestiere Brașov. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Covasna, agent principal…