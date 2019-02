Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul acțiunilor pentru siguranța comunitații din ultima saptamana, polițiștii au intervenit la aproximativ 180 de sesizari ale cetațenilor, majoritatea primite prin serviciul 112. De asemenea, polițiștii au reținut permisele de conducere in cazul a 19 șoferi care au pus in pericol siguranța traficului…

- Polițiștii suceveni au aplicat nu mai puțin de 900 de sancțiuni contravenționale, in cadrul unei acțiuni de control, desfașurata pe o perioada de o saptamana. Astfel, in perioada 10- 17 ianuarie, oamenii legii au acționat zilnic pentru prevenirea și descurajarea faptelor antisociale, asigurand ...

- In perioada 27 decembrie – 2 ianuarie, politistii maramureseni au actionat pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. Au fost organizate mai multe actiuni si s-a intervenit la 167 de evenimente, cele mai multe sesizate prin 112. In urma activitatilor desfasurate…

- Inspectoratul de Poliție Județean Olt desfașoara permanent acțiuni pentru siguranța cetațenilor, prevenirea faptelor antisociale și menținerea ordinii și liniștii publice. In perioada 22 decembrie-26 decembrie, peste 300 de polițiști au acționat zilnic pentru siguranța cetațenilor din județul Olt, fiind…

- In zilele de 14 și 17 decembrie, polițiștii rutieri suceveni au constatat o infracțiune și au aplicat 134 de amenzi, in cuantum de aproape 76.000 de lei, in cadrul unor actiuni pentru siguranța transportului public de persoane. De asemenea, polițiștii au retras 17 certificate de inmatriculare și au…

- Politistii rutieri din Somcuta Mare au actionat in acest week-end pentru prevenirea accidentelor de circulatie produse pe fondul consumului de alcool. Au fost oprite pentru verificari 75 de autovehicule care se deplasau pe raza de competenta si ca urmare a neregulilor au fost aplicate 14 sanctiuni contraventionale.…

- În urma numarului mare de accidente rutiere care au avut loc în ultima perioada, multe dintre ele fiind cu pietoni implicați, polițiștii clujeni au început sa organizeze tot mai multe acțiuni de prevenire. Astfel, timp de o saptamâna, în perioada 3-9 decembrie, peste…

- In perioada 26 noiembrie – 02 decembrie, politistii maramureseni au organizat 29 de actiuni punctuale pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. De asemenea, in perioada mentionata s-a intervenit la peste 130 evenimente de natura judiciara sau privind siguranta…