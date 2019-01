Stiri pe aceeasi tema

- Pe parcursul ultimelor doua saptamani, Politia Romana si D.I.I.C.O.T. au efectuat 35 de perchezitii pentru destructurarea unor grupari de criminalitate organizata. Au fost ridicate 100 de kilograme de precursori droguri , bani falsi si echipamente IT.Potrivit Politiei Romane, in perioada 27 decembrie…

- Peste 400 de grame de cocaina, aproximativ 2 kg. de canabis, peste 32.000 de lei și 15.000 de euro au fost indisponibilizate de polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., ...

- Politia Romana si DIICOT au efectuat, in ultimele doua saptamani, 250 de perchezitii pentru destructurarea unor grupari de criminalitate organizata si au ridicat 14 kilograme de canabis, bani falsi, arme si echipamente IT. In perioada 16 – 29 noiembrie, politistii specializati in combaterea criminalitatii…

- Potrivit unui comunicat de presa remis duminica AGERPRES de Inspectoratul General al Politiei Romane, in perioada 16 - 29 noiembrie, politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate au actionat pentru destructurarea gruparilor infractionale specializate in trafic de persoane, criminalitate…

- Politia Romana si DIICOT au efectuat, in ultimele doua saptamani, 250 de perchezitii pentru destructurarea unor grupari de criminalitate organizata si au ridicat 14 kilograme de canabis, bani falsi, arme si echipamente IT. Potrivit unui comunicat de presa remis duminica AGERPRES de Inspectoratul General…

- Pe parcursul ultimelor doua saptamani, Politia Romana si D.I.I.C.O.T. au efectuat 250 de perchezitii pentru destructurarea unor grupari de criminalitate organizata.Au fost ridicate 14 kilograme de cannabis, bani falsi, arme si echipamente IT. In perioada 16ndash; 29 noiembrie a.c., politistii specializati…

- Pe parcursul ultimelor doua saptamani, Politia Romana si D.I.I.C.O.T. au efectuat 99 de perchezitii pentru destructurarea unor grupari de criminalitate organizata. Au fost ridicate peste 280 de kilograme de cannabis, bani falsi si echipamente IT. In perioada 3 ndash; 16 noiembrie a.c., 337 de politisti…

- Pe parcursul ultimelor doua saptamani, Politia Romana si D.I.I.C.O.T. au efectuat 119 perchezitii, pentru destructurarea unor grupari de criminalitate organizata.Au fost ridicate aproape 60 de kilograme de canabis, peste 2.200 de comprimate de Extasy, fiind indisponibilizate 70 de terenuri, 5 autoturisme…