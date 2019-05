Politisti romani si francezi au actionat in judetul Valcea pentru depistarea si retinerea membrilor unui grup infractional organizat, banuiti de talharie, furt calificat si tainuire pe teritoriul Frantei, in perioada 2017 - 2018. Au fost depistati si retinuti patru cetateni romani, cercetati de autoritatile franceze, care vor fi prezentati miercuri la Curtea de Apel Pitesti, pentru arestare, in vederea predarii in baza unor mandate europene de ancheta emise de autoritatile din Franta. "In dimineata zilei de 21 mai, pe raza judetului Valcea, politistii romani de investigatii criminale din cadrul…