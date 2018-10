Stiri pe aceeasi tema

- O grupare de romani care a comis 80 de furturi din societati comerciale, in Franta, a fost destructurata in urma a 11 perchezitii facute in judetele Gorj, Mehedinti, Dolj, Caras-Severin si Olt. Romanii au furat in Franta utilaje si scule electromecanice de 100.000 de euro.

- Politistii Directiei de Investigatii Criminale si Jandarmeria Franceza au efectuat 11 perchezitii, in 5 judete, pentru destructurarea unei grupari care ar fi comis aproximativ 80 de furturi din societati comerciale, in Franta. Au fost puse in executare 4 mandate europene de arestare. Potrivit Politiei…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a dispus miercuri activarea grupelor operative in judetele Caras-Severin, Dolj, Giurgiu, Olt, Teleorman si Mehedinti, aflate sub incidenta Codului portocaliu de vant, totodata fiind dispusa si masura asigurarii rezervei de personal care sa completeze,…

- "In contextul emiterii de catre Administratia Nationala de Meteorologie a avertizarilor de Cod Galben si Cod Portocaliu, ce prognozeaza intensificari ale vantului in toata tara si ninsori in zonele montane, IGSU a dispus unitatilor subordonate luarea masurilor necesare pentru prevenirea si gestionarea…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o atentionare cod galben de vant si ninsoare pentru zonele montane ale tarii. Miercuri, va fi cod portocaliu de vant in judete din sud. Potrivit ANM, codul galben va intra in vigoare marti seara, la ora 22, fiind valabil pana miercuri, la…

- Intervalul orar de lucru, intre orele 08:30 – 16:30, va fi uniformizat in toate cele 22 de Centre de Relatii cu Clientii din judetele Arges, Dolj, Olt, Gorj, Valcea, Teleorman si Mehedinti, incepand cu data de 1 octombrie 2018. Noul program va fi: Acest program de lucru vine in intampinarea nevoilor…

- Numarul de tranzactii imobiliare inregistrate in luna august in Romania a fost de 40.576, cu 29% mai mic decat in aceeasi luna a anului trecut, arata datele transmise vineri de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI). In august 2017, numarul tranzactiilor a fost de…

- Preselecția pentru Festivalul-concurs “Pe deal la Teleormanel” va avea loc pe 18 septembrie 2018 in Eveniment / on 05/09/2018 at 10:04 / Cea de-a 49-a ediție a Festivalului-concurs național de muzica populara “Pe deal la Teleormanel” se va desfașura in perioada 18-20 septembrie 2018, pe Platoul din…