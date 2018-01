IGPR: 94 de sanctiuni contraventionala aplicate taximetristilor din zona aeroporturilor

Stiri pe aceeasi tema

- "Politistii au actionat pentru verificarea legalitatii activitatii de taximetrie in zona aeroporturilor internationale Henri Coanda Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Craiova, Bacau si Iasi. In doar 2 ore, au fost verificate 260 de autoturisme, au fost aplicate 94 de sanctiuni contraventionale pentru…

- Politistii au actionat pentru verificarea legalitatii activitatii de taximetrie in zona aeroporturilor internationale Henri Coanda Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Craiova, Bacau si Iasi. In doar 2 ore, au fost verificate 260 de autoturisme, au fost aplicate 94 de sanctiuni contraventionale pentru…

- Politistii au verificat taximetristii din zona aeroporturilor internationale Henri Coanda Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Craiova, Bacau si Iasi. In doar 2 ore, au fost luati la intrebari 260 de taximetristi. In urma neregulilor constatate, 94 dintre ei (adica peste o treime) au primit sanctiuni…

- Un numar de 94 de sanctiuni contraventionale de aproximativ 28.000 de lei au fost aplicate de politisti, in urma verificarii a 260 de autoturisme care efectueaza transport public de persoane in regim de taxi in zona aeroporturilor internationale Henri Coanda Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Craiova,…

- Un numar de 94 de sanctiuni contraventionale de aproximativ 28.000 de lei au fost aplicate de politisti, in urma verificarii a 260 de autoturisme care efectueaza transport public de persoane in regim de taxi in zona aeroporturilor internationale Henri Coanda Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Craiova,…

- Operatorul aerian low-cost Wizz Air a anuntat ca va aloca a 10-a aeronava la Aeroportul Otopeni in iunie. Extinderea flotei va permite companiei sa lanseze trei noi rute din Romania spre Atena, Goteborg si Nisa. Wizz Air va avea in 2018 alocate 24 de aeronave la cele sase baze, Bucuresti, Cluj-Napoca,…

- Continuand seria emisiunilor filatelice dedicate relațiilor diplomatice, Romfilatelia marcheaza relațiile de colaborare și prietenie dintre Romania și Slovacia, introducand in circulație emisiunea de marci poștale Romania-Slovacia, vineri, 5 ianuarie 2018. Noua emisiune are ca tema cei 25 de ani de…

- Primariile mai multor orase mari organizeaza Revelion in aer liber, cu concerte si focuri de artificii, mii de oameni fiind asteptati sa petreaca momentul trecerii in noul an in pietele centrale din Craiova, Slatina, Ramnicu Valcea, Sibiu, Cluj-Napoca, Iași, Timisoara, ...

- Politistii au dat peste 120 de amenzi taximtristilor din aeroporturile din Bucuresti, Cluj, Timisoara, Craiova, Bacau si Iasi, in doar doua ore. De asemenea, un permis a fost retinut si 11 certificate de inmatriculare au fost retrase.Potrivit Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR),…

- Razie pe Aeroportul Cluj. Taximetriștii, luați la puricat Politistii au acționat pentru verificarea legalitații activitații de taximetrie in zona aeroporturilor internationale Cluj-Napoca, Timisoara, Craiova, Bacau, Iasi, Bucuresti. În doar doua ore, au fost verificate 200 de autoturisme,…

- Polițiștii au acționat pentru verificarea legalitații activitații de taximetrie in zona aeroporturilor internaționale Henri Coanda București, Cluj-Napoca, Timișoara, Craiova, Bacau și Iași. In doar 2 ore, au fost verificate aproape 200 de autoturisme, au fost aplicate 125 de sancțiuni contravenționale…

- Politistii au actionat pentru verificarea legalitatii activitatii de taximetrie in zona aeroporturilor internationale Henri Coanda Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Craiova, Bacau si Iasi. In doar 2 ore, au fost verificate aproape 200 de autoturisme, au fost aplicate 125 de sanctiuni contraventionale…

- Taximetriștii din zona aeroporturilor au fost verificați de politisti, fiind aplicate peste 100 de sancțiuni. Politistii au acționat pentru verificarea legalitații activitații de taximetrie in zona aeroporturilor internationale Henri Coanda Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Craiova, Bacau si Iasi.…

- Politistii au acționat pentru verificarea legalitații activitații de taximetrie in zona aeroporturilor internationale Henri Coanda Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Craiova, Bacau si Iasi.

- Politistii au acționat pentru verificarea legalitații activitații de taximetrie in zona aeroporturilor internationale Henri Coanda Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Craiova, Bacau si Iasi.

- World Class Romania, cea mai extinsa retea locala de centre de fitness, detinuta de fondul de investitii polonez Resource Partners, a semnat un parteneriat strategic cu producatorul american de echipamente sportive Under Armour, in scopul incurajarii activitatii fizice in randul romanilor.…

- Taximetriștii protesteaza in fața Guvernului impotriva pirateriei din domeniul transportului de persoane. COTAR, organizator al protestului, a precizat ca schimbarile de reguli aduse de Primaria Capitalei sunt corecte și vor contribui la siguranța clienților Mii de taximetriști protesteaza in fața Guvernului…

- Pana la 5.000 de transportatori vor protesta miercuri, in fata Guvernului, fata de pirateria si concurenta neloiala, a anuntat Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR). Protestul este programat de la ora 9.30. De asemenea, sunt programate proteste, in intervalul…

- Opt oficii postale express cu program non-stop, de sarbatori. Posta Romana vine in intampinarea clientilor, in perioada aglomerata care va urma cu ocazia sarbatorilor de iarna, si pune la dispozitie opt oficii postale express, cu program 24 de ore din 24, sase zile din sapte. Astfel, prin serviciul…

- Peste 5.000 de transportatori vor protesta miercuri, 13 decembrie, in fața Guvernului, din cauza ”pirateriei” realizate de catre Uber și alte firme similare, a anunțat Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR). De asemenea, vor exista proteste și in marile orașe din…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania a anuntat, luni, ca 5.000 de transportatori vor protesta miercuri in fata Guvernului fata de concurenta neloiala si piraterie. Li se vor adauga si colegii din Timisoara, Arad, Iasi, Brasov, Bacau, Craiova si Constanta. COTAR…

- Astfel, intre orele 9:00 - 20:00, pana la 5.000 de transportatori vor protesta in fata Guvernului, iar alti peste 30.000 in toate marile orase din tara, precum Timisoara, Arad, Iasi, Brasov, Bacau, Craiova sau Constanta. Reprezentantii COTAR sustin ca acest fenomen nu se refera exclusiv la…

- Reteaua Silver Decor cuprinde 16 locatii in Romania, dintre care 13 functioneaza in regim de franciza. Compania cu acelasi nume este prezenta astfel in orase precum Arad, Bucuresti, Craiova, Iasi, Pitesti, Sibiu si Timisoara si vizeaza expansiunea in Oradea, Bacau si Targu-Mures.

- Ministerul Sanatatii a suplimentat anul acesta numarul de locuri si posturi pe domeniul medicina cu 95, restul de cifre fiind alocate dupa cifra de scoalizare, capacitatea de pregatire a centrelor universitare si solicitarile unitatile sanitare. Anul acesta, concursul a fost organizat pe 19 noiembrie…

- Filiala Focșani a Asociației Naționale a Surzilor din Romania a organizat, in premiera, ediția 2017 a Concursului Național de Table „Backgammon”. Potrivit comunicatului de presa trimis redacției noastre, aceasta activitate face parte din calendarul de activitați organizate de Asociația Naționala a Surzilor…

- Politistii au acționat pentru verificarea legalitați activitații de taximetrie in zona aeroporturilor internationale Henri Coanda Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Craiova, Bacau si Iasi.In doar 2 ore, au fost verificate aproape 250 de autoturisme, au fost aplicate 112 sancțiuni contravenționale,…

- Politistii au acționat pentru verificarea legalitați activitații de taximetrie în zona aeroporturilor internationale Henri Coanda Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Craiova, Bacau si Iasi.”La data de 21 noiembrie a.c., sub coordonarea de specialitate a Directiei de Politie…

- Politistii au aplicat 112 sanctiuni contraventionale in valoare de 40.855 de lei, au retras 14 certificate de inmatriculare si au retinut un permis de conducere, in urma unei actiuni pentru verificarea legalitatii activitatii de taximetrie in zona aeroporturilor “Henri Coanda” Bucuresti, Cluj-Napoca,…

- Politistii au aplicat 112 sanctiuni contraventionale in valoare de 40.855 de lei, au retras 14 certificate de inmatriculare si au retinut un permis de conducere, in urma unei actiuni pentru verificarea legalitatii activitatii de taximetrie in zona aeroporturilor “Henri Coanda” Bucuresti, Cluj-Napoca,…

- Politistii au aplicat 112 sanctiuni contraventionale in valoare de 40.855 de lei, au retras 14 certificate de inmatriculare si au retinut un permis de conducere, in urma unei actiuni pentru verificarea legalitatii activitatii de taximetrie in zona aeroporturilor ''Henri Coanda'' Bucuresti, Cluj-Napoca,…

- 164 de contestații au fost inregistrate, in aceasta seara, la concursul de rezidențiat organizat, duminica, in București, 100 dintre candidați cerand rescanarea grilelor, iar 64 contestand subiectele, potrivit informațiilor oficiale, obținute de Libertatea. Concursul de rezidențiat organizat in București…

- Paul Surugiu este artistul iubit care reușește, de dorua ori pe an, sa faca turnee naționale cu casa inchisa, fiind apreciat de un segment mare din populația Romaniei pentru sinceritatea, altruismul și generozitatea de care da mereu dovada. Firește ca marele sau succes, pe care-l știe toata lumea, in…

- REZULTATE REZIDENȚIAT 2017 UMF CLUJ-NAPOCA. 946 de candidati au sustinut examenul de rezidentiat in Cluj Napoca. 692 medicina, 168 medicina dentara si 86 farmacie. Concursul s-a derulat sub forma de test-grila, cu 200 de intrebari pentru fiecare domeniu, pe o durata de 4 ore.Dupa o pauza de 15 minute,…

- Mai multe probleme tehnice au fost inregistrate, duminica, in timpul examenului de rezidentiat organizat la Universitatea “Carol Davila” din Bucuresti, unii candidati reclamand ca grilele au fost scanate gresit. Ministerul Sanatatii a anuntat ca grilele au fost rescanate, iar lucrarile recorectate.…

- Peste 6.800 de absolventi ai facultatilor de Medicina, Medicina Dentara si Farmacie sustin, duminica, examenul de intrare in rezidentiat, cei mai multi candidati, peste 5.000, fiind in domeniul medicinei. La nivel national au fost scoase la concurs aproape 4.000 de locuri si posturi, iar cea mai mare…

- Ministerul Sanatatii organizeaza, astazi, concursul de Rezidentiat pentru domeniile medicina, medicina dentara si farmacie, acesta urmand sa aiba loc, decentralizat, in sase centre universitare, respectiv in Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Targu Mures si Timisoara. Potrivit Ministerului Sanatatii…

- In perioada 20-24 Noiembrie 2017, proiectul „Doneaza sange! Fii erou!” organizeaza o noua campanie de donare de sange. Aceasta va fi o campanie naționala de donare de sange, una dintre cele mai ample organizat pana acum in Romania și se va desfașura simultan in 10 centre universitare din țara: Brașov,…

- La fel ca in anii trecuți, concursul de rezidentiat se va desfașura, decentralizat, in 6 centre universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Targu Mureș și Timișoara. In sesiunea din 2017, absolventii universitatilor de medicina, medicina dentara si farmacie vor putea concura ...

- Ministerul Sanatatii va organiza duminica concursul in sase centre universitare, Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Targu Mures si Timisoara. In centrul universitar Iasi, fata de anul trecut, cand au fost 784, s-au inscris 820 de candidati la Medicina, 287 fata de 221 in 2016 la Medicina Dentara,…

- Cele mai noi trei modele aparute in gama Volkswagen vor fi vedetele unei caravane prin care marca germana iși invita fanii la teste in centrele comerciale din 6 orașe mari ale țarii: București, Timișoara, Iași, Cluj-Napoca, Bacau și Brașov.

- Au mai ramas doar cateva zile pana cand absolvenții universitaților de medicina și farmacie din țara vor da concursul de intrare in rezidențiat pe post și rezidențiat pe loc in domeniile medicina, medicina dentara și farmacie, organizat de Ministerul Sanatații. Concursul se desfașoara pe 19 noiembrie…

- Peste 6.800 de absolventi de medicina si farmacie s-au inscris la concursul national de Rezidentiat, care se va desfasura la nivel national pe data de 19 noiembrie 2017, in centrele universitare Bucuresti, Cluj Napoca, Craiova, Iasi, Targu Mures si Timisoara.

- Ministerul Sanatatii organizeaza, duminica, 19 noiembrie, concurs de intrare in rezidentiat pe post si rezidentiat pe loc in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie. Concursul se desfasoara in centrele universitare: Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Targu Mures si Timisoara. Concursul…

- Vitacom, companie specializata în vânzarea și distribuția de produse electronice, vine cu o oferta pentru clienții de vârsta a treia. Între 6 și 11 noiembrie, în magazinele Vitacom din toata țara, aceștia au o reducere de 20% la o gama larga de articole. Promoția…

- World Class Romania, cea mai extinsa retea locala de centre de fitness, detinuta de fondul de investitii polonez Resource Partners, investeste doua milioane de euro intr-o unitate in centrul orasului Cluj-Napoca, inaugurarea proiectului urmand a avea loc in cea de-a doua parte a anului viitor.…

- Mai multe proteste fata de proiectele de modificare a Legilor Justitiei au loc duminica seara în Bucuresti si în alte orase din tara si din afara. Circulația în Piața Victoriei a fost blocata, sunt deja mii de oameni și numarul lor este în creștere. În Bucuresti,…

- Wizz Air, cea mai mare companie aeriana low cost din Europa Centrala si de Est si cel mai mare transportator aerian din Romania, anunta astazi deschiderea noii rute din Timisoara catre Tel Aviv, prima ruta ce leaga orasul de pe Bega cu o destinatie din afara Europei. Pasagerii WIZZ dornici sa descopere…

- Paul Surugiu Fuego continua sa surprinda! A rasunat Constanța toata de frumusețe și bunatate saptamana trecuta, la Centrul de evenimente MANDALA, atunci cand, cu mare fast, a avut loc serata culturala marca ART BY FUEGO, cel de-al unsprezecelea eveniment de acest gen, ce a avut denumirea “POARTA-MA…

- Operatorul aerian low-cost Wizz Air demareaza șase campanii de recrutare in Romania, dintre care cinci vor avea loc in luna noiembrie in București, Iași, Cluj-Napoca, Craiova și Timișoara, potrivit companiei. Wizz Air numara in prezent peste 750 de membri de echipaj, iar in 2018, echipa locala se va…

- Douglas Romania, divizie a retailerului Douglas GmbH, a deschis un nou magazin, in Bucuresti Mall, ajungand la o retea de 22 de unitati pe plan local, din care opt in Capitala, carora li se adauga magazinul online. Compania care opereaza parfumeriile Douglas a obtinut anul trecut afaceri…