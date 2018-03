Stiri pe aceeasi tema

- In ultima saptamana, 39 de conducatori auto care circulau cu viteza excesiva pe autostrazi au fost depistati de politistii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale a Politiei Romane. Cea mai mare viteza inregistrata a fost de 218 km h. In perioada 12 ndash; 18 martie a.c., politistii Brigazii Autostrazi…

- Politistii specializati in protejarea patrimoniului cultural din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane si procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in cooperare cu autoritatile judiciare din Austria si Germania, au ridicat 164 de monede antice, in urma unei…

- Joi, 8 martie, politistii din cadrul Poliției Orașului Costești și cei ai Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane au efectuat 11 de perchezitii domiciliare in județul Argeș, la locuințele unor persoane banuite de furt. Astfel, politistii din cadrul Poliției…

- In ultima saptamana, 20 de conducatori auto care circulau cu viteza excesiva pe autostrazi au fost depistați de polițiștii Brigazii Autostrazi și Misiuni Speciale a Poliției Romane. Cele mai mari viteze inregistrate au fost de 197 km/h, pe autostrada A3 Turda-Borș. Astfel, pe autostrada A3, pe tronsonul…

- Aproape 4.500 de obiective care opereaza cu valori au fost verificate de politistii de la ordine publica, in ultimele 2 saptamani din punct de vedere al securitatii, fiind aplicate 578 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 320.000 de lei. De asemenea, au fost constatate 10 infractiuni,…

- In ultima saptamana, 69 de șoferi care circulau cu viteza excesiva pe autostrazi au fost depistați de polițiștii Brigazii Autostrazi și Misiuni Speciale a Poliției Romane. Cea mai mare viteza inregistrata a fost de 227 km/h, pe autostrada A1. In perioada 5 – 11 februarie a.c., polițiștii Brigazii Autostrazi…

- Politistii rutieri au actionat in acest week-end pe drumurile publice pentru a preveni si combate producerea de accidente rutiere pe fondul vitezei excesive. Au fost verificate peste 200 de autovehicule care se deplasau pe raza judetului si pentru neregulile constatate au fost aplicate sanctiuni contraventionale…

- La aceasta ora, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Arges si ai Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane efectueaza sase perchezitii in judetele Arges, Olt si Dolj, la sediile unor societati comerciale si locuintele unor persoane banuite de evaziune…

- "La data de 4 februarie, peste 8.000 de politisti au actionat, la nivel national, pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. Au fost organizate 310 actiuni punctuale si s-a intervenit la 2.621 evenimente, dintre care 2.126 au fost sesizate prin 112. In urma…

- Politistii au organizat 930 de actiuni si controale in perioada 25 - 31 ianuarie in fondul forestier national si in locuri de depozitare sau comercializare a lemnului, potrivit Inspectoratului General al Politiei Romane. Au fost verificate 75 de exploatari forestiere, 57 de instalatii de depozitare…

- Politistii au efectuat, miercuri, noua perchezitii pe raza judetelor Cluj, Alba, Bistrita-Nasaud si Suceava, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani la o societate cu obiect de activitate paza si protectie. Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului General al Politiei…

- Politistii efectueaza, marti dimineata, 22 de perchezitii la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 5.000.000 de lei prin comiterea de infractiuni economice in domeniul comercializarii de produse in mediul online, urmand sa fie puse in aplicare patru mandate de aducere la audieri.…

- Polițiștii din Calarași au reținut 9 persoane și au ridicat 160 de kilograme de tutun marunțit, in urma a 18 percheziții efectuate ieri, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane, in județul Calarași și in municipiul București. La data de 22 ianuarie a.c., polițiștii Inspectoratului…

- In ultima saptamana, politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au desfasurat 147 de perchezitii, in cadrul unor dosare penale intocmite pe numele unor persoane banuite de infractiuni economice. In urma actiunilor au fost indisponibilite bunuri in valoare…

- Politistii cu atributii pe linie rutiera au continuat desfasurarea de activitati in scopul prevenirii si combaterii principalelor cauze generatoare de accidente, fiind constatate si sanctionate 179 de abateri la regimul circulatiei. Totodata au fost retinute 19 permise de conducere. 64 dintre conducatorii…

- In ultima saptamana, 24 de șoferi care circulau cu viteza excesiva pe autostrazi au fost depistați de polițiștii Brigazii Autostrazi și Misiuni Speciale a Poliției Romane. Cea mai mare viteza inregistrata a fost de 224 km/h, pe autostrada A1. Astfel, pe autostrada A1, 18 șoferi au fost inregistrați…

- … printr-un comunicat de presa mai… altfel: “POSTURI SCOASE LA CONCURS IN POLIȚIA ROMANA Da, ai citit bine. In aceasta perioada, scoatem la concurs 770 de posturi de polițiști și personal contractual. Știm ca in aceste zile meseria de polițist nu mai pare atat de tentanta. Ai auzit tot felul de lucruri…

- Peste 1.600 de obiective care opereaza cu valori au fost verificate de politistii de la ordine publica in ultima saptamana, in urma actiunilor desfasurate fiind aplicate 180 de amenzi, a caror valoare depaseste 200.000 de lei. Potrivit IGPR, in perioada 3 9 ianuarie 2018, sub coordonarea Directiei de…

- Aproape 60 de soferi au ramas fara permis de conducere, in prima saptamana din ianuarie, si au fost amendati cu pana la 2.900 de lei pentru viteza excesiva pe autostrazi. Cea mai mare viteza inregistrata a fost de 229 de kilometri pe ora, pe autostrada A2. Porivit Inspectoratului General al…

- Peste 1.500 de obiective care opereaza cu valori au fost verificate de politistii de la ordine publica in ultima saptamana, in urma actiunilor desfasurate fiind aplicate aproape 150 de amenzi, a caror valoare depaseste 100.000 de lei. In perioada 27 decembrie 2017 - 2 ianuarie 2018, sub coordonarea…

- Politistii structurilor teritoriale de ordine publica, sub coordonarea Directiei de Ordine Publica a Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), au aplicat amenzi in valoare de 115.000 lei in urma verificarilor, efectuate la nivel national, asupra sistemelor de securitate ale unor obiective.

- Aproape 8.000 de politisti au actionat, in ultimele 24 de ore, la nivel national, in sistem integrat, alaturi de celelalte structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, potrivit Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR). Au fost organizate peste 4.000 de patrule si s-a actionat, pentru…

- Circulatia rutiera pe Valea Prahovei, pe sensul catre munte, se desfasoara in coloana, cu o viteza de aproximativ 20 de kilometri la ora, anunta Centrul Infotrafic al Politiei Romane, citat de News.ro . Pe DN1, intre Nistoresti si Comarnic, precum si intre Poiana Tapului si Busteni, pe sensul de mers…

- 586 de șoferi au ramas temporar fara permis de conducere în ajunul Craciunului, dintre care 82 pentru consum de alcool și 169 pentru viteza, iar pentru defecțiuni tehnice ale autovehiculelor, au fost retrase 123 de certificate de înmatriculare, anunța Inspectoratul General al Poliției Române…

- Mai multe acțiuni de control au avut loc sambata, in toata țara, polițiștii acordand amenzi in valoare totala de aproximativ 1,7 milioane de lei. Actiunile de control au avut loc ieri in toata tara și au fost destinate prevenirii faptelor antisociale si menținerii ordinii si sigurantei public. In urma…

- Politistii efectueaza miercuri dimineata 5 perchezitii pentru destructurarea unei grupari infractionale organizate, specializata in savarsirea infractiunii de delapidare, cu consecinte deosebit de grave, prejudiciul cauzat fiind de peste 5 milioane lei, informeaza un comunicat de presa al Inspectoratului…

- ACTIUNEA „FOC DE ARTIFICII”In perioada 21 noiembrie 2017 – 05 ianuarie 2018, sub coordonarea Inspectoratului General al Politiei Romane, Inspectoratul de Politie Judetean Vrancea desfașoara actiunea „FOC DE ARTIFICII”, prin care se urmareste prevenirea evenimentelor negative generate de nerespectarea…