IGPR: 275 de infracţiuni, în această săptămână, în şcoli şi în apropierea lor; 13 persoane reţinute şi 5 arestate Politistii au identificat in aceasta saptamana, in urma a peste 2.000 de activitati preventive si 730 de controale organizate la nivel national, 275 de infractiuni in scoli si in apropierea lor, fiind retinute 13 persoane si arestate 5. "In ultima saptamana, peste 2.000 de activitati preventive au fost organizate la nivel national. 730 de controale au fost desfasurate in scoli si in apropierea lor, pentru a se verifica daca normele la Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor sunt indeplinite, iar alte 429 de actiuni punctuale au fost organizate pentru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au facut, in ultima saptamana, 730 de controale in scoli si in apropierea lor, fiind constatate 275 de infractiuni. 61 dintre acestea erau indreptate impotriva persoanei, cinci persoane fiind arestate, potrivit NEWS.ro.Politia Romana a anuntat ca, in ultima saptpmana, 730 de controale…

- Politistii de ordine publica, rutieri, de investigatii criminalitatii si de la transporturi au continuat intalnirile si orele "de prevenire si siguranta", in unitatile de invatamant preuniversitar. In ultima saptamana, peste 2.000 de activitati preventive au fost organizate la nivel national. 730 de…

- Astazi, politistii au legitimat aproape 4.000 de persoane si au aplicat peste 2.600 de sanctiuni contraventionale, in cadrul unei actiuni, desfasurate la nivel national, pentru prevenirea si combaterea faptelor ilegale in statiile de cale ferata si in apropierea acestora. Timp de 4 ore, peste 1.400…

- Seria acțiunilor cu efective suplimentare, organizate de polițiștii din Blaj, a continuat. In ultimele doua zile, au fost constatate, in flagrant, 3 infracțiuni și aplicate 99 de sancțiuni contravenționale. In zilele de 11 și 12 septembrie 2019, Politia Municipiului Blaj au organizat o actiune cu efective…

- In primele 6 luni ale anului 2019, la nivel national au fost inregistrate 946 de infractiuni de viol, precizeaza Inspectoratul General al Politiei Romane, intr-un raspuns pentru MEDIAFAX. Anul trecut, tot la nivel national, au fost sesizate in total 1.999 de astfel de infractiuni. In ceea ce priveste…

- 946 de infracțiuni de viol au fost inregistrate in primele 6 luni ale anului 2019 la nivel național, precizeaza Poliția Romana. In prima parte a anului, au mai fost sesizate 112 infracțiuni de omor și 19.851 de violența domestica, potrivit Mediafax.In primele 6 luni ale anului 2019, la nivel…

- In perioada 1-28 iulie a.c., Inspectoratul de Poliție Județean Salaj a acționat cu efective marite pentru siguranța cetațenilor, prevenirea faptelor antisociale și pentru menținerea ordinii și liniștii publice, pe perioada sezonului estival 2019. Astfel, in perioada de referința, polițiștii au constatat…

- Politistii din Inspectoratul de Poliție Județean Salaj au acționat, in luna iulie, pentru prevenirea faptelor antisociale și pentru menținerea ordinii și liniștii publice, actiuni derulate pe toata perioada sezonului estival 2019. Astfel, in perioada 1 – 28 iulie, polițiștii salajeni au constatat 288…