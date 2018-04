Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au aplicat in weekendul de Florii amenzi de 9.112.682 de lei, fiind constatate peste 2.000 de infractiuni. Astfel, pentru neregulile constatate, politistii au aplicat 28.009 sanctiuni contraventionale, dintre care 4.904 la Legea nr. 61/1991 privind sanctionarea faptelor de incalcare a…

- Politistii romani si partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat, in ultima saptamana, 569 de persoane, 77 autovehicule si 45 de documente, ce faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen. In urma schimbului suplimentar de informatii prin intermediul…

- Politistii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale Arges si cei ai Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane efectueaza 9 perchezitii domiciliare in judetul Arges, la locuintele unor persoane banuite de furturi din locuinte si societati comerciale. La…

- Un tanar in varsta de 25 de ani, prins in flagrant de catre politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Vrancea, in timp ce incerca sa vanda aproximativ 350 de grame de hasis, a fost retinut pentru trafic de droguri, a informat miercuri Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit…

- Astazi, politistii din cadrul Poliției Orașului Costești și cei ai Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane au efectuat 4 perchezitii domiciliare in Argeș, in cadrul unui dosar penal intocmit sub aspectul savarșirii…

- Miercuri, in urma celor 300 de actiuni organizate si a interventiei la 2.249 de evenimente, politistii au constatat 650 de infractiuni, 120 de persoane fiind surprinse in flagrant delict, si 7.641 de fapte contraventionale. Valoarea amenzilor aplicate se ridica la doua milioane de lei, iar a bunurilor…

- Aproape 600 de persoane si 57 de autovehicule care erau semnalate prin Sistemul Informatic Schengen au fost depistate, in ultima saptamana, de politistii romani si de autoritatile de pe teritoriul celorlalte state membre. Totodata, 252 de persoane cautate de autoritatile romane au fost identificate…

- In urma celor peste 3.000 de actiuni si interventii efectuate de politisti, in ultimele 24 de ore, au fost constatate aproximativ 800 de infractiuni, fiind surprinse in flagrant delict aproape 200 persoane. De asemenea, politistii au aplicat peste 9.000 de sanctiuni contraventionale si au retinut peste…

- In ultima saptamana, politistii de la transporturi au constatat peste 100 de infractiuni comise in zona statiilor de cale ferata, porturilor sau aeroporturilor si au aplicat peste 200 de sanctiuni contraventionale, pentru neregulile depistate in aceste zone.In perioada 17 23 februarie a.c., sub coordonarea…

- In aceasta dimineata, politistii din Alba, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, au efectuat 5 perchezitii in municipiul București la persoane banuite de contrabanda cu tigari. Au fost identificate peste 460.000 de tigari susceptibile a proveni din contrabanda. Potrivit…

- 7,5 kilograme de cannabis au fost ridicate, in urma unei actiuni de prindere in flagrant delict si a unei perchezitii efectuate de politistii de politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate si procurorii D.I.I.C.O.T. din Constanta. Potrivit IPJ Constanta, la data de 17 februarie a.c.,…

- Bucuresti, 18 feb /Agerpres/ - Politistii de la transporturi au constatat, in ultima saptamana, 132 de infractiuni, in urma actiunilor desfasurate in zona statiilor de cale ferata, porturilor sau aeroporturilor, 31 de persoane fiind cercetate, informeaza un comunicat al Inspectoratului General al…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Dambovita, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din Politia Romana, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., au destructurat o grupare infractionala specializata in trafic si consum de droguri de risc. Doua persoane au fost retinute dupa ce au fost…

- Politistii din Buzau, cu sprijinul Biroului SIRENE din cadrul Politiei Romane, au depistat un barbat cautat de autoritatile din Italia, pentru trafic de persoane si sclavie.La data de 12 februarie a.c., politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au depistat un barbat, de 41 de ani,…

- Politistii au intervenit, luni, la peste 2.000 de evenimente, in urma activitatilor fiind constatate aproape 900 de infractiuni, dintre care 131 in flagrant delict. "La data de 12 februarie, peste 11.000 de politisti au actionat in toata tara, organizand 279 de actiuni punctuale. Au intervenit la 2.498…

- Patru femei și doi barbați cu varste cuprinse intre 24 și 48 de ani, din județul Dolj, au patruns, la sfarșitul saptamanii trecute, intr-un imobil situat pe raza municipiului Arad de unde, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Arad, au sustras bijuterii de aur in valoare de 10.000 de lei.…

- Peste 8.300 de persoane au fost cercetate de politistii specializati in combaterea criminalitatii economice, in anul 2017, pentru infractiuni de natura economico-financiara. De asemenea, au fost aplicate masuri asiguratorii asupra unor bunuri, bani si conturi bancare in valoare de peste 1,5 miliarde…

- Potrivit unui comunicat de presa remis AGERPRES de Inspectoratul General al Politiei Romane, sambata au ramas temporar fara permis peste 530 de soferi, aproape 140 de persoane au fost prinse in flagrant delict si au fost aplicate amenzi in valoare de aproape 3.500.000 de lei."La data de…

- La data de 7 februarie, politistii din Prahova si cei ai Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane au efectuat 5 perchezitii, pe raza judetelor Prahova si Ilfov, la persoane banuite de furturi din societati comerciale si ATM-uri. 7 persoane au fost conduse la sediul politiei, pentru audieri.…

- Politistii romani si partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat, in ultima saptamana, peste 700 de persoane, 111 autovehicule si 42 de documente care faceau obiectul unor semnalari introduse in SIS. Potrivit unui comunicat transmis sambata AGERPRES de IGPR, in urma…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Constanta, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., au efectuat 11 perchezitii pentru destructurarea unui grup infractional, implicat in comiterea de infractiuni de proxenetism. 5 persoane au fost…

- Politistii din Calarași, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Lehliu-Gara, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, au efectuat cinci perchezitii in județul Argeș, la locuințele unor persoane banuite ca ar fi comis furturi cu un…

- Politistii au intervenit vinery, 26 ianuarie, la peste 2.300 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Oamenii legii au aplicat aproape 9.000 de sanctiuni contraventionale, iar in urma raziilor efectuate au constatat peste 700 de infractiuni.

- In urma activitatilor, au fost constatate 687 de infractiuni, iar 108 persoane au fost surprinse in flagrant delict. De asemenea, au fost depistate 11 persoane urmarite national sau international, iar in cauzele instrumentate au fost dispuse 38 de masuri preventive. Totodata, pentru…

- Politistii au retinut noua persoane si au ridicat 160 de kilograme de tutun maruntit, in urma a 18 perchezitii efectuate luni, in judetul Calarasi si in Bucuresti. "In urma administrarii probatoriului, politistii au dispus continuarea urmaririi penale fata de 18 persoane dintre care noua persoane, cu…

- Politistii au aplicat, in ultimele 24 de ore, peste 6.200 de amenzi in valoare de aproape doua milioane de lei, fiind constatate aproximativ 700 de infractiuni. De asemenea, au fost retinute 375 de permise de conducere si au fost retrase 143 de certificate de inmatriculare, conform Politiei Romane.…

- Cei doi iubiti au fost transportati de urgenta la spital. In urma impactului extrem de puternic autoturismul a fost distrus. Politistii au deschis o ancheta pentru a stabili circumstantele exacte in care s-a produs accidentul. Soselele din judetul Suceava au ramas si in ultimul an cele mai…

- Politistii romani si partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat, in ultima saptamana, 742 de persoane, 87 de autovehicule si 33 de documente ce faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen. In urma schimbului suplimentar de informatii prin intermediul…

- Politistii au intervenit, in ultimele 24 de ore, la aproape 2.600 de evenimente, aplicand aproape 7.000 de sanctiuni contraventionale in valoare de peste 2 milioane de lei. In intreaga tara au fost constatate 730 de infractiuni si au fost retinute aproape 400 de permise de conducere. Peste…

- Polițiștii din Prahova deschid luni in 20 de locații din municipiul București, dar și din județele Prahova, Bacau, Giurgiu și Ilfov. Este vizata o grupare acuzata de evaziune fiscala și spalare de bani. Potrivit unui comunicat al Politiei Romane, suspecții ar fi prejudiciat statul cu aproape un milion…

- Conform sursei citate, pe 12 ianuarie, 11.419 politisti au actionat, in toata tara, pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice, informeaza AGERPRES. Au fost organizate 273 de actiuni si s-a intervenit la 2.624 de evenimente, dintre care 2.134 au fost sesizate…

- In aceasta dimineata, politistii din Blaj, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, efectueaza 6 perchezitii la persoane banuite de furt de combustibil din anexele unor locuinte din Blaj. La data de 11 ianuarie a.c., politistii din Blaj, cu sprijinul politistilor din cadrul…

- Peste 8.700 de amenzi au fost date de politisti in ultimele 24 de ore, cand au fost constatate 744 de infractiuni, 135 de persoane fiind prinse in flagrant delict, potrivit Politiei Romane. In ultimele 24 de ore, peste 11.600 de politisti au actionat la nivel national, fiind organizate 295…

- La data de 10 ianuarie a.c., polițiștii Inspectoratului de Politie Judetean Prahova, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane, au efectuat 14 percheziții domiciliare, in cadrul unui dosar penal in care se efectueaza cercetari privind furturi din societați comerciale și din locuințe.…

- Politistii din Prahova si ai Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane au efectuat 4 perchezitii la locuintele unor persoane banuite ca ar fi comis delicte silvice, in urma carora au fost indisponibilizate 5 mijloace de transport, unelte si material lemnos. La data de 4 ianuarie a.c., politistii…

- Aproape 8.000 de politisti au actionat, in ultimele 24 de ore, la nivel national, in sistem integrat, alaturi de celelalte structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, potrivit Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR). Au fost organizate peste 4.000 de patrule si s-a actionat, pentru…