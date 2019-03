Stiri pe aceeasi tema

- O rețea de traficanți de droguri care acționa pe raza mai multor județe a fost eliminata de polițiștii și procurorii de la crima organizata, care au facut miercuri 15 percheziții. Dintre cele 15 perchezitii, 13 au avut loc in judetul Dambovita si doua in Constanta. „In urma perchezitiilor, au fost indisponibilizate…

- O grupare specializata in proxenetism, trafic de droguri si spalarare banilor a fost anihilata de politistii ialomiteni, sub coorodnarea procurorilor DIICOT, impreuna cu Metropolitan Police Service si Crown Prosecution Service din Regatul Marii Britanii.

- Sambata, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Cluj – Serviciul Investigații Criminale, cu suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane, au reușit prinderea unui barbat, cautat de autoritațile din Marea Britanie, pe numele caruia…

- Politistii buzoieni au efectuat 28 de perchezitii domiciliare, pe raza a patru județe, la persoane banuite de trafic de droguri. Operațiunea a vizat 24 de persoane, cu varste cuprinse intre 17 și 33 de ani, din judetele Buzau, Vrancea, Galati si Iasi, membri ai unei grupari specializate in traficul…

- In cursul diminetii de marti, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Timisoara – Serviciul Antidrog, sub coordonarea procurorilor DIICOT – S.T. Timisoara, au efectuat 27 de perchezitii domiciliare, pe raza municipiilor Timisoara si Lugoj.

- "In urma perchezitiilor, au fost ridicate 60 de grame de seminte de canabis, un kilogram de muguri de canabis, un grinder de maruntire a fragmentelor vegetale, doua cantare de precizie, doua tigarete confectionate artizanal ce contin fragmente vegetale, foite folosite pentru confectionarea tigarilor,…

- Procurorii DIICOT au retinut, miercuri, patru persoane din Constanta suspectate ca vindeau droguri de mare risc in cluburile din Mamaia si la festivalurile de muzica. Cei patru au fost prinsin in flagrant cu o jumatate de kilogram de cocaina pe care o trimisesera in tara, din Olanda, printr-o firma…

- Politistii constanteni de combatere a criminalitatii organizate au destructurat un grup infractional organizat, specializat in trafic cu droguri, 500 de grame de cocaina fiind confiscate in urma unei actiuni de prindere in flagrant delict, a informat miercuri IPJ Constanta, agerpres.ro.Citește…