IGPR: 131 de kilograme de droguri, ridicate de pe litoralul din județul Constanța Pe litoralul Marii Negre, se desfașoara, in continuare, operațiunea de cautare a pachetelor susceptibile a conține droguri. Potrivit unui comunicat al IGPR, activitațile au loc in cadrul unui dosar de trafic de droguri și sunt derulate de polițiști, polițiști de frontiera și jandarmi, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. In perioada 5-6 aprilie, pe litoralul din județul Constanța s-a depistat și ridicat cantitatea de 131 de kilograme de droguri, arata comunicatul citat. „Reamintim cetațenilor din zona litoralului romanesc sa nu deschida pachete pe care le gasesc pe plaja, sa anunțe cel mai apropiat polițist… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol: ampress.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe pachete cu droguri au fost gasite duminica pe plaja in diferite zone din municipiul Constanta, Eforie, Olimp, 23 August, Costinesti, dupa ce in zilele de 5 si 6 aprilie autoritatile au descoperit cantitatea totala de 131 de kilograme de droguri pe litoralul constantean, potrivit Inspectoratului…

- Inca un pachet suspect cu droguri a fost gasit duminica pe plaja. Este al saptelea care isi face aparitia doar astazi, dupa ce de dimineata politistii coordonati de DIICOT au mai gasit la 6:50 la Eforie, la 8:20 la Olimp, la 8.20 la 23 August, apoi in zona Spectrum din Constanta plaja , la Costinesti,…

- Cantitatea de 131 de kilograme de droguri a fost depistata si ridicata vineri si sambata de pe litoralul din judetul Constanta, operatiunea de cautare a pachetelor susceptibile a contine droguri continuand, a informat, duminica, Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). Potrivit sursei citate,…

- Pe litoralul Marii Negre, se desfașoara, in continuare, operațiunea de cautare a pachetelor susceptibile a conține droguri, potrivit IGPR.Activitațile au loc in cadrul unui dosar de trafic de droguri și sunt derulate de polițiști, polițiști de frontiera și jandarmi, sub coordonarea DIICOT.…

- "Astazi, in judetul Constanta, s-a desfasurat o ampla operatiune de cautare a unor pachete susceptibile a contine droguri de mare risc. In cadrul acestei activitati au fost implicati politisti din cadrul Politiei Romane, politisti de frontiera, jandarmi, dar si lucratori din cadrul altor structuri ale…

- Avertizam cetatenii din zona litoralului romanesc sa nu deschida pachete pe care le gasesc pe plaja, sa anunte cel mai apropiat politist sau sa sune la 112, daca gasesc astfel de colete. Acestea pot contine droguri cu o concentratie foarte mare peste 90 , ce pot pune in pericol viata In momentul de…