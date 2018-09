Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT au facut joi mai multe perchezitii in municipiul Giurgiu si in localitatea Vedea, la membri ai clanului Butoane, intr-un dosar penal disjuns. Ei sunt cercetati pentru camata, santaj, trafic de minori, proxenetism, trafic de droguri si fals in inscrisuri sub semnatura privata, 11 persoane…

- Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean Prahova, descinderile au loc in comuna Blejoi si in orasul Boldesti-Scaeni. "Din cercetari a rezultat faptul ca, in cursul anului 2018, doua persoane ar fi patruns prin efractie in incinta a doua societati comerciale, de unde ar…

- Politistii prahoveni efectueaza, marti, trei perchezitii domiciliare intr-un dosar de furt calificat si proxenetism, patru persoane urmand sa fie conduse la audieri. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean Prahova transmis AGERPRES, descinderile au loc in comuna Blejoi si in orasul…

- Mai multe persoane cunoscute, între care creatorul de moda Razvan Ciobanu, Raluca Badulescu si Oreste Teodorescu, sunt audiate, joi, la sediul DIICOT Ploiesti, în calitate de martor într-un dosar de trafic de droguri. La sediul DIICOT Ploiesti au…

- Politistii din Calarasi au retinut 18 persoane si au ridicat peste 360.000 de tigarete, in urma a 53 de perchezitii efectuate, joi, in judetele Calarasi, Ilfov, Giurgiu si in municipiul Bucuresti, intr-un dosar de contrabanda, conform IGPR. Activitatile s-au desfasurat in cadrul unui dosar…