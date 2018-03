Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera de la vama Albita au depistat la controlul de frontiera un microbuz cautat de autoritațile italiene.Un moldovean in varsta de 30 de ani s-a prezentat la vama Albita pentru controlul de frontiera.

- Politistii de frontiera din cadrul Aeroportului International Henri Coanda au intocmit lucrare penala unui cetatean bulgar pentru incalcarea prevederilor Codului Aerian, deoarece barbatul a manifestat un comportament agresiv fata de personalul navigant al aeronavei in care calatorea. Potrivit Politiei…

- Politistii de frontiera timiseni fac cercetari fata de un cetatean olandez care a incercat sa sprijine doi cetateni iranieni sa ajunga ilegal in Germania. “In data de 25.03.2018, in jurul orei 04.00, la P.T.F Cenad, s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților de iesire din tara, un cetatean olandez…

- HOTIE…Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita au depistat la controlul de frontiera si retinut pentru continuarea cercetarilor un autoturism marca Audi A3 cautat de autoritatile spaniole pentru confiscare. Astfel, in data de 20 martie, in jurul orei 08.30, la Punctul…

- Polițiștii de frontiera din cadrul P.T.F. Halmeu au identificat si predat autoritatilor competente un cetatean din R. Moldova care era cautat de catre autoritațile din Romania pentru savarșirea infracțiunii de furt. In data de 21 martie, in jurul orei 23.50, in Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu,…

- Vineri, 16 martie 2018, in jurul orei 22.30, politistii Secției 5 Poliție Rurala Blaj, in timp ce actionau pe strada Zavoiului din comuna Valea Lunga, au oprit, pentru control, o motocicleta ce era condusa de un barbat de 33 de ani. Intrucat emana miros de alcool, politistii i-au solicitat motociclistului…

- Un sofer de troleibuz, in varsta de 63 de ani este cercetat penal, dupa un incident rutier produs pe strada 13 Decembrie din Brasov si parasirea locului accidentului. Incidentul s-a petrecut miercuri seara, in jurul orei 19.30, in cartierul Tractorul. Conducatorul auto, care conducea un troleibuz, pe…

- Politistii de frontiera giurgiuveni au descoperit peste 8000 de articole textile, incaltaminte si parfumuri, inscriptionate cu numele unor firme cunoscute, susceptibile a fi contrafacute, pe care doi cetateni turci si un ucrainean au incercat sa le introduca ilegal in tara, se arata intr-un comunicat…

- In data de 15.03.2018, in jurul orelor 22.50, un echipaj al Directiei Generale Politia Locala a intervenit pentru verificarea unei sesizari privind o persoana care tulbura linistea locatarilor blocului HC 11 din cartierul de locuinte sociale Henry Coanda.Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Locale…

- Un cetațean moldovean folosea in Uniunea Europeana un permis de conducere falsificat. L-a folosit timp de doi ani insa fapta sa a fost descoperita de polițiștii de frontiera din punctul de trecere Sculeni, abia acum, in timpul controlului documentelor de calatorie. In seara zilei de 14 martie, un pasager…

- Politistii clujeni au deschis un dosar penal pentru purtare abuziva fata de un invatator din comuna Jucu care a lovit cu un indicator din lemn un elev din clasa intai care ar fi fost obraznic. Copilul a avut nevoie de o zi de ingrijiri medicale, transmite Mediafax. Purtatorul de cuvant al IPJ Cluj,…

- Politistii din Prahova au deschis, luni, o ancheta si fac cercetari pentru lipsire de libertate si nerespectarea unei hotarari judecatoresti dupa ce o femeie, mama a doi copii de 8 si 10 ani, a reclamat ca cei mici au fost luati de pe strada de tatal lor, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un barbat de 45 de ani din orasul Brosteni s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins la volan in stare avansata de ebrietate. Soferul a fost depistat de polițiști in timp ce conducea autoturismul pe DN 17B din localitate, avand o alcoolemie de 1,28 mg/l alcool pur in aerul expirat. Politistii i-au…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret au depistat un cetatean ucrainean care transporta componentele unui microbuz marca Mercedes Sprinter, autovehicul ce figura in bazele de date ca fiind furat din Italia. Azi dimineața, in jurul orei 01.00, in Punctul de Trecere…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota au depistat un autoturism marca Ford, in valoare de 14.000 de lei, cautat de autoritatile din Germania. In data de 25.02.2018, ora 17.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota, s-a prezentat…

- Haine, incaltaminte si parfumuri in valoare de peste 260 de mii de lei, susceptibile de a fi contrafacute sub marci internationale, au fost confiscate de politistii de frontiera giurgiuveni de la un cetatean turc si o femeie cu cetatenie romana, care incercau sa le introduca ilegal in tara, se arata…

- Politistii de frontiera de la PTF Nadlac II au verificat un camion care urma sa iasa din tara, condus de un cetatean bulgar in varsta de 23 de ani, descoperind sase persoane ascunse in partea superioara a remorcii, unde a fost creat un compartiment special sub prelata. Autoritatile au constatat…

- Politistii din Aiud au documentat activitatea infractionala a unui barbat din judetul Constanta ce este banuit de comiterea unor fapte de inselaciune, prin care a cauzat un prejudiciu de peste 50.000 lei. Acesta ar fi achizitionat miei, de la doua persoane din zona Aiudului si nu i a mai platit. A fost…

- Patru conaționali sunt pasibili de cercetare penala pentru deținere a patru carți de identitate românești, vadit falsificate, și trei permise de conducere contrafacute. Germania, Portugalia și Franța sunt țarile de destinație unde trebuiau sa ajunga documentele falsificate și în baza…

- Vasile Udroiu, directorul Liceului Energetic din Targu-Jiu este cercetat penal dupa ce, noaptea trecuta a fost oprit in trafic, dar a refuzat sa fie testat cu aparatul etilotest. De asemenea, acesta a refuzat și recoltarea de sange pentru stabilirea alcoolemiei. Vasile Udroiu, in varsta de 41 de ani…

- Politistii de frontiera timiseni au depistat un cetatean din Afganistan, solicitant de azil in Romania, care a incercat sa treaca ilegal frontiera in Serbia. S-a intamplat seara trecuta, in jurul orei 23.00. Politistii au depistat pe raza localitații de frontiera Jimbolia, la aproximativ 100 de metri…

- Cu bebelușul abia nascut, o femeie de 26 de ani din Mureș pornit-o la drum spre Ungaria. In lipsa unor documente care sa-i permita sa-și scoata legal copilașul din țara, tanara mama l-a ascuns sub…propria fusta. Polițiștii de frontiera oradeni au demascat incercarea de trecere frauduloasa a graniței…

- Fostul ministru al Energiei a fost condamnat anul trecut la 4 ani de inchisoare cu executare de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru trafic de influenta. Decizia nu este definitiva. El a fost acuzat ca a primit de la omul de afaceri Tiberiu Urdareanu 30.000 de euro si peste 300.000 de lei…

- Polițiștii de frontiera împreuna cu inspectorii vamali au deconspirat o tentativa de trecere ilegala peste frontiera aeriana a unor produse anabolizante. Cazul a fost înregistrat ieri, 9 februarie, pe sensul de ieșire din R.Moldova la Aeroportul Internațional Chișinau.…

- Politistii din Intregalde, au fost sesizati, luni, cu privire la faptul ca un barbat de 44 de ani, din localitate, a taiat și sustras un numar de 17 arbori de esența fag din padurea situata in locul numit Dosul Feredeului, situat pe raza comunei Intregalde, sat Necrilești. Fata de H.I. cercetarile sunt…

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita efectueaza cercetari in cazul unui barbat cu cetațenie romana și R. Moldova care a prezentat la controlul de frontiera un certificat de inmatriculare fals pentru autoturismul pe care il conducea.

- În perioada 29 ianuarie – 4 februarie 2018, în punctele de trecere fluxul de persoane a constituit 305 633 traversari, dintre care un numar mai mare – 154 064 treceri pe sensul de ieșire din R. Moldova, iar traficul unitaților de transport a prezentat o valoare de 78 308…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia l-au identificat pe un tanar de 19 ani, din municipiul Buzau, ce este banuit de inselaciune.Acesta ar fi postat pe un site de anunturi o oferta falsa privind inchirierea unei cabane intr-o statiune turistica din judetul…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat, in apropierea frontierei de stat, un cetatean pakistanez care a incercat sa intre ilegal in Romania din R. Bulgaria, pe jos, pe la frontiera verde.Persoana in cauza a fost predata autoritatilor de frontiera bulgare, in vederea continuarii…

- Polițiștii de frontiera maramureșeni au descoperit și confiscat, in urma unei actiuni pe linia combaterii contrabandei cu tigari, 6.000 pachete cu țigari de proveniența ucraineana și au depistat un cetațean ucrainean, care este cercetat pentru savarșirea infracțiunilor de contrabanda și trecere ilegala…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au identificat-o pe o femeie de 45 de ani, din municipiu, ca banuita de comiterea unui furt, dintr-un supermarket, cu un prejudiciu in valoare de 939 de lei. Se pare ca, la data de 14 decembrie 2017, femeia ar fi sustras…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au intervenit la 46 de evenimente, au aplicat 152 de amenzi si au constatat 20 de infractiuni. La data de 22 ianuarie a.c., politistii din Alba au intervenit la 46 de evenimente, din care 39 solicitari ale cetatenilor facute prin serviciul de urgenta 112.…

- Politiștii de frontiera din Brinza au documentat un cetațean moldovean care a neglijat regulile de aflare in zona de frontiera si a sfidat legislatia nationala privind interdictia oricarui tip de pescuit pe lacul Beleu, aflat sub protecția rezervatiei de stat „Prutul de Jos”. Tinarul de 27 de ani, locuitor…

- Polițiștii de frontiera maramureșeni au descoperit și confiscat, in ultimele 24 de ore, aproximativ 14.500 pachete țigari de proveniența ucraineana, in valoare de 169.700 lei. In urma acțiunilor, un cetațean roman este cercetat pentru savarșirea infracțiunii de contrabanda, iar un autovehicul in valoare…

- Ieri, 14 ianuarie 2018, in jurul orei 19.20, politistii rutieri din Alba Iulia au fost sesizati de un echipaj al Politiei Locale Alba Iulia, cu privire la faptul ca au depistat un conducator auto, ce circula pe strada Vasile Goldis, fara a poseda permis de conducere si fiind sub influenta alcoolului.…

- Politistii din Sebes l-au identificat pe un tanar ca persoana banuita de comiterea unui furt dintr-un autoturism lasat neasigurat intr-o spalatorie auto din municipiul Sebes. Pentru a nu deveni victime ale infracțiunilor de furt, politia recomanda cetatenilor sa-si asigure bunurile. La data de 12 ianuarie…

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Giurgiu au depistat un cetatean turc care a incercat sa intre ilegal in tara folosind o carte de identitate eliberata de autoritațile bulgare, aparținand altei persoane. In data de 11.01.2018, in jurul orei 22.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu…

- Politistii de la Aeroportul "Henri Coanda", Otopeni, au descoperit, in ultimele 24 de ore, mai multe documente false sau falsificate, pe care opt persoane le-au prezentat la controlul de frontiera. "In data de 10.01.2018, la Punctul de Trecere a Frontierei Aeroport 'Henri Coanda',…

- In cadrul activitatilor desfasurate pentru prevenirea accidentelor de circulatie, politisti din cadrul Politiei Municipiului Ramnicu Sarat au depistat pe raza de competenta un barbat in varsta de 41 de ani, aflat la volanul unui autoturism si care prezenta halena alcoolica. In urma testarii cu aparatul…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului PF Sighetu Marmatiei au descoperit si confiscat, in urma unei actiuni pe linia combaterii contrabandei cu tigari, 1.000 pachete, in valoare de 11.700, ce urmau sa ajunga pe piata neagra de desfacere. In data de 9 ianuarie a.c., in jurul orei 20.30, un echipaj…

- Politistii de imigrari din Galati, in cooperare cu Inspectoratul de Politie Judetean Galati, au depistat un cetatean turc, in varsta de 57 de ani, care nu a parasit tara la expirarea perioadei legale de sedere. Pe numele sau a fost emisa o decizie de returnare de pe teritoriul Romaniei, iar la iesirea…

- Ieri, 7 ianuarie 2017, in jurul orei 08.00, Politia Municipiului Sebes a fost sesizata de un barbat de 57 de ani, din Sebes, cu privire la faptul ca i-a disparut autoturismul ce era parcat in fata locuintei. In urma verificarilor efectuate, politistii au gasit autoturismul, in zona Parcului Arini din…

- Un minor de 16 ani, din Alba Iulia, a fost depistat de politistii din Alba Iulia in timp ce conducea un autoturism, pe B-dul Horea din municipiu. Noaptea trecuta, acesta ar fi sustras autoturismul familiei, lasat de tatal sau neasigurat si cu cheile in contact. In noaptea de 4/5 ianuarie 2018, in jurul…

- Ieri, 3 ianuarie 2017, politistii Postului de Politie Jidvei, impreuna cu reprezentanți ai Ocolului Silvic Blaj, au organizat o actiune, pe raza comunei, ce a avut ca scop prevenirea si combaterea delictelor silvice. Cu ocazia acestei actiuni a fost identificat un barbat de 31 de ani, din comuna Jidvei,…