- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota au descoperit, ascunși in cutii de carton, in compartimentul marfa al unei autoutilitare conduse de un cetatean roman, paisprezece cetateni din Irak care incercau sa iasa ilegal din Romania. In data de 27.05.2019,…

- 14 cetateni din Irak au fost gasiți ascunși in trei cutii de carton, in compartimentul marfa al unei autoutilitare, la ieșiriea din țara prin Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota, potrivit Agerpres.Luni noapte, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul P.T.F. Bechet – I.T.P.F. Giurgiu au depistat cinci cetateni din Siria si Irak, care au incercat sa intre ilegal in tara, ascunși intr-un camion incarcat cu seminte de floarea soarelui, condus de un cetatean sarb. ...

- Politistii de frontiera din cadrul P.T.F. Bechet I.T.P.F. Giurgiu au depistat cinci cetateni din Siria si Irak, care au incercat sa intre ilegal in tara, ascunsi intr un camion incarcat cu seminte de floarea soarelui, condus de un cetatean sarb.Potrivit unui comunicat transmis de Politia de Frontiera,…

- Politistii de frontiera din cadrul P.T.F. Calafat - I.T.P.F. Giurgiu au depistat zece cetateni din Irak si Siria, care au incercat sa intre ilegal in tara, ascunsi intr-un microbuz, condus de un cetatean bulgar, printre geamuri termopan. In data de 05.05.2019, ora 07.30, in Punctul de Trecere a Frontierei…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Calafat – judetul Dolj au descoperit un cetatean bulgar care s-a prezentat la controlul de frontiera la volanul unui microbuz ce tracta pe platforma un autoturism marca Toyota Rav4, care figura ca fiind cautat de autoritatile germane…

- Politistii de frontiera doljeni au descoperit intr-un microbuz 69 de pistoale cu gaze si 6 arme cu aer comprimat, pe care un cetatean bulgar a incercat sa le introduca in tara, fara sa detina autorizatiile legale. El dorea sa transporte armele in Lituania si Letonia potrivit news.roPotrivit…

- Zece migranti irakieni au fost descoperiti, weekend-ul trecut, ascunsi intr-o autoutilitara cu mobila, la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II. Politistii de frontiera de la PTF Nadlac II au verificat amanuntit autovehiculul, dupa ce au primit o solicitare de la colegii lor din Timisoara.…