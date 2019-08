IGPF: Peste 430.000 de persoane au tranzitat frontiera în ultimele 24 de ore; PTF Nădlac II, cel mai aglomerat Prin punctele de trecere a frontierei au trecut in ultimele 24 de ore aproximativ 430.900 persoane, cetateni romani si straini, dintre care 256.200 au fost pe sensul de iesire din tara, precum si aproximativ 105.100 mijloace de transport, fiind inregistrata o crestere cu aproximativ 60% fata de valoarea medie zilnica a traficului in luna august, informeaza IPTF duminica.



La frontiera cu Ungaria s-au prezentat aproximativ 170.000 de persoane si 50.000 de mijloace de transport, cel mai tranzitat fiind PTF Nadlac II Autostrada, prin care in ultimele 24 de ore au trecut aproximativ 93.000… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

