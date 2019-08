IGPF: Fetiţă de 10 luni ascunsă sub fusta mamei pentru a fi trecută fraudulos graniţa O fetita in varsta de 10 luni a fost descoperita de politistii de frontiera ascunsa sub fusta mamei sale, intre banchetele unui autoturism, cu intentia de a fi trecuta ilegal frontiera romano-maghiara.



Potrivit unui comunicat al IGPF transmis, miercuri, AGERPRES, in cursul zilei de marti, in jurul orei 02.30, la PTF Bors, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, pe sensul de iesire din tara, cetateanul roman, R.L., in varsta de 27 de ani, domiciliat pe raza judetului Cluj-Napoca, care conducea un autoturism marca Audi Q7, inmatriculat in Romania. In masina, alaturi…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

