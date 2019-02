Stiri pe aceeasi tema

- Un roman care conducea un autoturism marca Volkswagen, cautat de autoritațile din Germania pentru a fi confiscat, a fost prins de oamenii legii de la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota. Tanarul in varsta de 29 de ani a fost pe punctul de a introduce mașina in țara, in seara de…

- Gorjeanca din Scoarța acuzata ca a pacalit un italian cu o suma uriașa de bani a ajuns dupa gratii. Ea a fost reținuta pentru 24 de ore și este acuzata de inșelaciune. Cetațeanul italian spera sa o ia de nevasta și i-a virat in conturi ci...

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Nadlac au depistat un barbat cautat de autoritatile romane pentru executarea unei pedepse privative de libertate. In data de 07.01.2019, in jurul orei 22.50, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac – Nagylak, pe sensul de iesire din…

- Aradeanul avea emis pe numele sau un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea pentru loviri și alte violențe. „In data de 28.12.2018, in jurul orei 06.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota, s-a prezentat pentru a efectua controlul de frontiera, pe sensul de intrare in…

- Politistii de frontiera de la Curtici, judetul Arad, au descoperit, intr-un tren international care circula pe ruta Bucuresti - Viena, opt cetateni iranieni, care au incercat sa iasa ilegal din Romania folosindu-se de documente de calatorie false, informeaza Agerpres.''In data de 24.12.2018,…

- „Marți dimineața, in jurul orei 04:30, la Punctul de Trecere a Frontierei Curtici, pe sensul de intrare in tara, s-a prezentat pentru a efectua controlul de frontiera cetateanul roman O.M., in varsta de 48 de ani, care s-a legitimat cu un titlu de calatorie eliberat de Ambasada Romaniei la Viena. In…

- Politistii de frontiera timișeni au depistat un tanar din Kosovo care a incercat sa intre ilegal in țara folosind un pașaport emis de autoritatile sarbe, ce apartinea altei persoane. Mai exact, in noaptea de sambata spre duminica, inn jurul orei 03.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Jimbolia s-a…

- Cetateanul moldovean Oleg Culeac care a fost prins zilele trecute cu masina plina cu tigari de contrabanda avea acasa, un intreg depozit cu tigarete. Vinerea trecuta, Oleg Culeac, din Republica Moldova, se afla la volanul unui autoturism Volkswagen inmatriculat in Iasi. Acesta incerca sa scape in trafic…