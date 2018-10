IGPF: 47 de cetăţeni străini, depistaţi în timp ce intenţionau să iasă ilegal din România ascunşi într-un TIR Politistii de frontiera din cadrul PTF Nadlac II - Csanadpalota au depistat, luni, 47 de migranti - irakieni, iranieni si palestinieni -, care au incercat sa iasa ilegal din tara, ascunsi in interiorul unui automarfar.



"In data de 15.10.2018, in jurul orei 6,00, la PTF Nadlac II - Csanadpalota s-a prezentat, la iesirea din tara, cetateanul turc YB, in varsta de 36 de ani, conducand un automarfar inmatriculat in Turcia, insotit de un conational, YM, in varsta de 25 de ani. Acesta transporta, conform documentelor de insotire a marfii, portelan pe ruta Turcia - Germania", informeaza…

Sursa articol: agerpres.ro

