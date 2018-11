Stiri pe aceeasi tema

- Revenit recent dintr-o vizita oficiala de la Moscova, Igor Dodon anunta ca pleaca din nou in Federatia Rusa. Presedintele tarii avut luni, 19 noiembrie, o intrevedere cu ambasadorul Federatiei Ruse in Republica Moldova, Oleg Vasnetov, pentru a discuta „mai multe chestiuni cu privire la relatiile bilaterale,…

- Au trecut exact doi ani de la ziua alegerilor prezidentiale din Republica Moldova, din 13 noiembrie 2016. In acest context, Igor Dodon a publicat pe pagina sa de Facebook si Youtube un material video in care prezinta reusitele sale din perioada respectiva. Seful statului mentionat ca a facut in doi…

- Peste 70 de lideri politici din intreaga lume, intre care presedintele SUA, Donald Trump, presedintele rus Vladimir Putin si cancelarul german Angela Merkel, participa astazi, la Paris, la celebrarea Centenarului sfarsitului Primul Razboi Mondial. La ceremonii este prezent si presedintele Igor Dodon.

- Peste 70 de lideri politici din intreaga lume, intre care presedintele SUA, Donald Trump, presedintele rus Vladimir Putin si cancelarul german Angela Merkel, participa astazi, la Paris, la celebrarea Centenarului sfarsitului Primul Razboi Mondial. La ceremonii este prezent si presedintele Klaus Iohannis.

- Igor Dodon a venit cu o „rugaminte personala” catre presedintele Turciei, Recep Erdogan, miercuri, 17 octombrie, in cadrul vizitei oficiale in Republica Moldova a liderului de la Ankara. Dodon i-a solicitat omologului sau turc ca la Chisinau sa fie adusa sabia lui Stefan cel Mare, in original sau cel…

- Secretarul de stat si sef al Departamentului pentru relatia cu Parlamentul si calitatea vietii personalului, Nicolae Nasta, participa, in perioada 10 ndash; 12. octombrie, la reuniunea ministrilor apararii din Europa de Sud Est SEDM , eveniment gazduit in acest an de Serbia.Potrivit MApN, la reuniune…

- Gabriel Oprea, presedintele fondator al UNPR, a venit Iasi, cu prilejul Comitetului National al partidului, care s-a tinut aici. Oprea a anuntat ca seful filialei iesene, Mircea Manolache, a fost ale vicepresedinte la nivel national. El a mai spus ca UNPR va participa la alegeri, dar a lasat sa se inteleaga…

- Presedintele CE, Jean-Claude Juncker, noua sefi de stat si doi presedinti de Parlamente nationale sunt prezenti astazi si maine la Bucuresti, la summitul „Initiativa celor Trei Mari”, a carui gazda este presedintele Klaus Iohannis. Summitul are ca scop realizarea unor progrese pentru cresterea interconectivitatii…