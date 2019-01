Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Liberal a facut coaliție cu PDM, în 2016, pentru a menține cursul pro-european al Republicii Moldova, în condițiile în care exista pericolul ca, în cazul unor alegeri anticopate, puterea sa fie preluata de PSRM-ul lui Igor Dodon. Președintele de onoare al PL, Mihai…

- Partidul Unitatii Nationale (PUN), condus de Anatol Salaru, si care il are drept presedinte de onoare pe Traian Basescu, a anuntat luni, 17 decembrie, ca PUN nu va participa in alegeri pentru a nu diviza electoratul prounionist si proeuropean si a nu permite lui Igor Dodon si Vlad Plahotniuc sa castige…

- Thailanda a ridicat interdicția impusa de junta militara contra activitaților politice in 2014, a anunțat guvernul marți, deschizand astfel calea pentru pentru organizarea de alegeri generale in februarie 2019, potrivit Reuters.

- Premierul interimar al Armeniei, Nikol Pashinian, este pe cale de a-si consolida autoritatea, deoarece blocul sau politic a luat o optiune importanta de a castiga alegerile parlamentare, au aratat rezultatele preliminare prezentate duminuca de Comisia Electorala Centrala (CEC), relateaza Reuters.

- Președintele SUA, Donald Trump, a negat joi ca a lucrat la un proiect privind construirea unui Trump Tower la Moscova, despre care fostul avocat al liderului de la Casa Alba, Michael Cohen, a spus ca s-a renunțat in ianuarie 2016, inainte de scrutinul pentru desemnarea candidatului republican in scrutinul…

- Zeci de milioane de americani au votat marti la alegeri legislative partiale si regionale, scrutinul fiind considerat un referendum privind politicile presedintelui Donald Trump, un politician republican.

- Autoritațile din Statele Unite au transmis ca au fost raportate probleme tehnice in cateva secții de votare, dar momentan nu exista probleme care sa aiba un impact semnificativ sau care sa impiedice cetațenii din a vota, relateaza Reuters citat de Mediafax.

- Salome Zurabisvili, o fosta ambasadoare a Frantei in Georgia, s-a clasat pe primul loc in scrutinul prezidential desfasurat duminica in aceasta tara din Caucaz si urmeaza sa-l infrunte in turul doi, programat la 1 decembrie, pe Grigol Vasadze, relateaza Reuters.