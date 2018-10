Igor Dodon – un președinte suspendat la nevoie Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a fost suspendat din funcție pentru a patra oara de la accederea sa in funcție. Și de aceasta data Igor Dodon a fost suspendat din funcție de catre Curtea Constituționala, dupa ce a refuzat in mod repetat sa semneze decretele de numire a doi noi miniștri in Guvernul Filip, invocand motive de lipsa de profesionalism și probleme de integritate ale candidaților. Decretele respective au fost semnate de președintele Parlamentului, Andrian Candu. Spuneam ca, este pentru a patra oara cand este suspendat președintele actual, Igor Dodon. Procedura de suspendare… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Curtea Constitutionala de la Chisinau a decis luni suspendarea temporara a prerogativelor presedintelui Igor Dodon dupa ce acesta a refuzat sa semneze decretele privind numirea a doi noi ministri in cabinetul condus de premierul Pavel Filip, informeaza Deschide.md si Radio Chisinau.

