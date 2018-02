Stiri pe aceeasi tema

- Igor Dodon sustine ca Romania promoveaza unirea cu Republica Moldova la nivel de stat, iar aceasta politica este un gresita. Presedintele a dat asigurari ca Chisinaul nu pretinde la vechile teritorii moldovenesti, care acum sunt parte a Romaniei, si cere ca si Bucurestiul sa nu aiba pretentii teritoriale…

- Igor Dodon a fost in vizita duminica, 25 februarie, la Manastirea „Sfintul Gheorghe” din satul Zloti, raionul Cimislia. Presedintele a subliniat inca o data ca „suntem un popor ortodox” si a accentuat ca liberalismul, toleranta si egalitatea de gen sunt „invataturi false”, adica straine moldovenilor.

- Președintețe Igor Dodon este de parere ca in prezent "se fac incercari de a ne ademeni cu noi invataturi false, cum ar fi liberalismul, toleranta, egalitatea de gen". Declarația face parte din mesajul transmis de catre șeful statului cu ocazia sarbatorii creștine Duminica Triumfului Ortodoxiei.

- Numarul localitatilor din Republica Moldova care au semnat Declaratia de Unire cu Romania a ajuns la 40, iar Straseni devine prmul raion care a adoptat un document in acest sens, relateaza site-ul Unimedia.

- Igor Dodon considera ca Republica Moldova poate deveni o a doua Elvetie, daca „pe intern o sa avem un consens social national” si daca „marile puteri vor refuza la intentia si la incercarea sa ne traga spre ele”.

- Un complex sportiv multifunctional va fi construit in Republica Moldova, sub patronajul presedintelui. Despre aceasta Igor Dodon anunta pe pagina sa de Facebook. Detaliile constructiei au fost discutate in cadrul vizitei sefului statului in Arabia Saudita, cu Rashid S. Al-Rashid, fondator si presedinte…

- Procurorii anticorupție din Republica Moldova efectueaza, marți dimineața, percheziții la mai multe adrese din Chișinau, inclusiv la sediul primariei din Capitala, scrie Unimedia. Potrivit presei moldovene perchezițiile se fac la la Primaria Chișinau și la Oficiul cadastral teritorial Chisinau. Informația…

- (update 12:20) Dupa dupa 20 de minute de la inceperea ședinței, deputații au luat o pauza de 30 de minute. In același timp, liderul PL, Mihai Ghimpu, a cerut includerea pe ordinea de zi a proiectului de Declarație prin care condamna atacurile Federației Ruse asupra securitații informaționale naționale…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, se declara categoric impotriva crearii unui batalion mixt moldo-roman, asa cum a anuntat la inceputul saptamanii ministrul roman al apararii, Mihai Fifor, in cadrul discutiilor avute la Chisinau cu omologul sau moldovean Eugen Sturza, relateaza…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat ca 53 de primarii au semnat declaratii "pro-statalitate" si impotriva unirii cu Romania, adaugand ca vor fi sute de localitati care se vor alatura acestui demers. "Cei care au vrut sa testeze cat de patrioti si statalisti pot fi moldovenii, acum…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat, marti, ca este revoltat de gestul localitatilor care au semnat declaratia simbolica privind unirea cu Romania, adaugand ca ”s-a ingrosat gluma cu unionismul”, relateaza Unimedia.info.

- PENAL…Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita au descoperit la controlul de frontiera, asupra a doi tineri din Republica Moldova, doua carti de identitate false care urmau sa fie folosite in Spatiul Schenghen. Astfel, in urma cu doua zile, la Punctul de Trecere a…

- Andrian Candu spune ca nu a primit deocamdata vreo informație oficiala despre ședința Consiliului de Securitate, care ar urma sa fie convocata de Igor Dodon, pe marginea faptului ca mai multe localitați din Republica Moldova au semnat declarații de unire cu Romania.

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a decorat mai multe personalitați marcante din Republica Moldova, care au contribuit la dezvoltarea și consolidarea statalitații țarii și la sporirea prestigiului acesteia pe plan internațional, anunța NOI.md. „Data de 2 februarie 1365 figureaza ca una de…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat ca va convoca Consiliul Suprem de Securitate dupa ce cateva localitati din Republica Moldova au votat declaratii de unire cu Romania, a informat miercuri Radio Chisinau, citeaza AGERPRES. Citeste si: Critici DURE dinspre Bruxelles, dupa…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a criticat, miercuri, declaratiile simbolice semnate de cateva localitati din Republica Moldova privind unirea cu Romania, afirmand ca acestea au un caracter antistatal, antipopular si neconstitutional, relateaza Unimedia.info.

- Desi sunt actiuni simbolice, Igor Dodon condamna declaratiile de unire semnate de catre autoritatile locale a cinci sate din Republica Moldova. Seful statului sustine ca orice tentativa care are drept scop acapararea sau instrainarea teritoriului tarii, orientata spre lichidarea statului, va primi un…

- Igor Dodon nu renunta la retorica sa îndreptata împotriva Acordului de Asociere UE - Republica Moldova. Seful statului sustine ca pe acest subiect trebuie organizat un referendum, unde cetatenii ar avea ocazia sa se expuna daca vor denuntarea Acordului sau nu scrie adevarul.ro. …

- Un barbat in varsta de 43 de ani, din Galati, a fost retinut, dupa ce autoritatile au stabilit ca gazduia fictiv, insa contracost, aproape 1.500 de cetateni moldoveni. Potrivit anchetatorilor, galateanul completa declaratii false la Serviciul de Evidenta Persoanelor pentru a lua in spatiu cetateni moldoveni.…

- Dupa ce presedintia de la Chisinau a cerut Serviciului de Informatii si Securitate (SIS) sa anuleze evenimentele culturale preconizate sa aiba loc cu ocazia Centenarului Unirii, iar responsabilii de aceste manifestatii sa fie trasi la raspundere, Partidul National Liberal (PNL) din Republica Moldova…

- Jurnalistei ruse Irada Zeinalova i s-a interzis marti seara intrarea in Republica Moldova, iar presedintele Igor Dodon a criticat dur aceasta decizie a autoritatilor din Chisinau pe motiv ca afecteaza relatiile cu Rusia, relateaza Tass si Unimedia.

- Un libanez va comparea pe banca acuzatilor pentru prezentarea, cu buna stiinta, a declaratiilor mincinoase in cauza penala de invinuire a fostului Consul Onorific al Siriei in Republica Moldova, precum si a fostului Consul General al Republicii Moldova la Istanbul, Turcia.

- Moscova a amenințat Republica Moldova ca își rezerva dreptul sa întreprinda acțiuni de raspuns în urma promulgarii legii care restricționeaza retransmisiunea programelor informative și analitice din Rusia scrie paginaderusia.ro. Purtatoarea de cuvânt a Ministerului…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni - I.T.P.F. Iasi au descoperit, ascunse in parasolarul unui microbuz, doua carti de identitate cu insemnele autoritatilor romane, care s-au dovedit a fi false. In data de 10 ianuarie, la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni,…

- Legea anti-propaganda, care interzice anumite publicatii ruse in Republica Moldova, a fost promulgata, miercuri, de catre presedintele Parlamentului, Andrian Candu, dupa ce Curtea Constitutionala i-a suspendat din nou prerogativele presedintelui Igor Dodon, care a refuzat sa semneze aceasta lege.…

- Republica Moldova nu mai este amenințata de propaganda și dezinformare din exterior dupa ce astazi președintele Parlamentului, Andrian Candu, a promulgat, in locul președintelui Igor Dodon, așa numita lege anti-propaganda

- Curtea Constitutionala din Republica Moldova, a decis, vineri, suspendarea temporara a lui Igor Dodon pentru refuzul repetat de a promulga legea ”antipropaganda”, iar presedintele Parlamentului sau prim-ministrul urmeaza sa promulge aceasta lege, relateaza Unimedia.info.

- Curtea Constitutionala de la Chisinau a decis vineri suspendarea prerogativelor presedintelui Igor Dodon cu privire la promulgarea Legii antipropaganda, act normativ care poate duce la interzicerea retransmiterii in Republica Moldova a programelor rusesti de radio si de televiziune „cu un continut informativ,…

- Igor Dodon continua sa promoveze ideea ca Republica Moldova nu va avea un viitor, daca nu va semna un parteneriat strategic cu Federatia Rusa. Seful statului s-a aratat dezamagit ca acest lucru nu este constientizat de Guvernul si de Parlamentul de la Chisinau

- Reparația cladirii președinției urmeaza sa fie inceputa in a doua jumatate a lunii ianuarie. Despre aceasta a anunțat președintele Igor Dodon dupa ce s-a intalnit cu ambasadorul Turciei in Republica Moldova.

- Rivalitatea intre Igor Dodon (PSRM) și Vlad Plahotniuc (PDM) definește intr-o anumita masura politica moldoveneasca. Plahotniuc cauta sa se plaseze in tabara Vestului pe axa geopolitica. Credibilitatea sa, insa, este vehement contestata de opoziția pro-occidentala in frunte cu PAS, partidul Maiei…

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a decis, marti, suspendarea atributiilor presedintelui Igor Dodon privind numirea ministrilor, in urma examinarii unei sesizari depuse de catre un grup de deputati ai Partidului Democrat, relateaza site-ul Unimedia. Curtea a constatat ca “presedintele se ...

- Igor Dodon a semnat demisiile mai multor ministri din Guvernul Filip, dupa ce Partidul Democrat a decis sa faca remanieri, insa a refuzat sa semneze decretele de numire in functie a noilor ministri. Ca urmare, PDM a apelat la CCM, cerand sa fie constate circumstante ce justifica interimatul functiei…

- Alegerile parlamentare din Republica Moldova ar putea avea loc in 18 sau 25 noiembrie 2018, potrivit presedintelui Igor Dodon. "Daca analizam bine lucrurile, atunci alegerile pot sa aiba loc anume pe 18 sau 25 noiembrie", a declarat Igor Dodon, vineri seara, la postul de televiziune RTR-Moldova.

- Ana Munteanu, castigatoarea celui de-al 7-lea sezon al show-ului „Vocea Romaniei” de la PRO TV, este in centrul unui imens scandal, dupa ce a fost criticata dur de un deputat din Parlamentul Romaniei. Originara din Republica Moldova, Ana Munteanu a fost criticata de Constantin Codreanu, deputat in Parlamentul…

- Igor Dodon, presedintele Republicii Moldova, a respins propunerile noilor ministri înaintate de catre Partidul Democrat, argumentând ca majoritatea persoanelor propuse au dat dovada de inconsecventa, lipsa de profesionalism si oportunism, relateaza Unimedia.

- "Umbla el cu torba prin tara. Daca ar fi voia mea si daca as avea competentele necesare eu l-as declara persona non grata demult si lucrul acesta ar fi corect", a declarat Igor Dodon, la emisiunea „Linia directa cu presedintele" de la Accent TV. In opinia lui Dodon, este o greseala "atunci cand un…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, un politician prorus, a condamnat vehement, luni seara, decizia Ministerului moldovean de Externe de chemare la consultari pe termen nedeterminat a ambasadorului din Rusia, Andrei Neguta. Guvernul de la Chisinau a anuntat luni dupa-amiaza decizia…

- Traian Basescu ar putea candida la alegerile parlamentare din Republica Moldova, de anul viitor. Informația vine de la avocatul care îl reprezinta pe fostul președinte al României în procesul de la Chișinau, cu Igor Dodon, potrivit Realitatea TV.

- Igor Dodon a decis sa-i raspunda omologului sau roman, Klaus Iohannis, cu aceeasi moneda. Intrebat cand va vizita Romania, presedintele moldovean a spus ca „la timpul potrivit”, raspuns oferit anterior si de catre liderul de la Cotroceni, atunci cand a fost intrebat daca accepta invitatia lui Igor Dodon…

- Igor Dodon a avut o intrevedere vineri, 8 decembrie, Rose Gottemoeller, secretarul general adjunct al NATO, in contextul inaugurarii Oficiului NATO la Chisinau. Oficialii au facut un schimb de opinii privind situatia politica din regiune si perspectivele interactiunii Republica Moldova - NATO.

- Igor Dodon, Maia Sandu, Pavel Filip și Andrei Nastase sunt politicienii care se bucura de cea mai mare incredere a populației, potrivit rezultatele unui studiu sociologic realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova, pentru perioada noiembrie-decembrie 2017.

- Președinția iși manifesta ingrijorarea fața de acțiunile unioniste organizate in școlile din Republica Moldova, informeaza NOI.md. Pe adresa președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, au parvenit mai multe petiții prin care șeful statului este inștiințat despre manifestarile unioniste organizate…

- Igor Dodon a participat miercuri, 29 noiembrie, la lucrarile celei de-a doua sedinte a grupului de lucru mixt pentru cooperare dintre Comisia Economica Eurasiatica si Republica Moldova. Potrivit sefului statului, in cadrul sedintei a fost facut bilantul primei intruniri a grupului de lucru mixt, in…

- Igor Dodon, presedintele Republicii Moldova, a declarat, luni, ca Uniunea Europeana nu este preocupata de soarta Republicii Moldova, adaugând ca guvernele proeuropene care au fost la putere la Chisinau au ”mimat” ca urmaresc integrarea europeana a tarii, relateaza Unimedia.info.…