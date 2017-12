Stiri pe aceeasi tema

- Igor Dodon considera ca unul dintre pilonii ce ar sta la baza solutionarii problemei transnistrene ar fi ca Tiraspolului sa i se garanteze ca, daca Chisinaul decide sa se uneasca cu Romania, atunci Transnistria trebuie sa aiba dreptul la autodeterminare si la infiintarea propriului stat.

- Romania a fost in zodia protestelor in 2017. Daca la inceputul anului milioane de oameni au iesit zile intregi impotriva Guvernului si a OUG 13, acum Piata Victoriei a fost martora unor alte manifestatii de mare amploare pentru ca Parlamentul a modificat legile justitiei.Citește și: Pe banii…

- Cativa tineri unionisti au mers astazi la Presedintie pentru a-i oferi un nou cadou sefului statului. Acestia au venit sa-i dea lui Dodon o diploma cu titlul "Unionistul anului", dar si o medalie pe care este scrisa cifra nr. 1. Unul dintre consilierii lui Igor Dodon a iesit si a luat…

- Ministerul Afacerilor Externe a decis chemarea la Chisinau pentru consultari a ambasadorului Republicii Moldova în federația Rusa, Andrei Neguta, pe o durata nedeterminata. Ambasadorul este chemat la Chișinau „în legatura cu cazurile de harțuire și intimidare de catre autoritatile…

- Trupele militare separatiste din regiunea transnistreana au finanțari ilicite de la Moscova, spune fostul ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite, Igor Munteanu, relateaza Politics.MD. „Militarii GOTR au fost responsabili de transferuri de tehnica, muniții,…

- „Marea Unire - Romania, la 100 de ani” este un documentar video produs de AGERPRES, care va fi lansat in 2018 cu ocazia Centenarului. AGERPRES a mers pe urmele celor care au infaptuit Unirea: in Basarabia, Bucovina de Nord și Transilvania. Urmașii celor care au pus umarul la reintregirea țarii deschid…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a afirmat ca modificarile la Codul Audiovizualului prin care se va interzice difuzarea emisiunilor informativ-analitice ale televiziunilor rusesti pe teritoriul Republicii Moldova este un act in contradictie cu normele europene ce vizeaza libertatea de…

- Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselskii, afirma ca Transnistria va respecta decizia cetatenilor dintre Prut si Nistru in cazul desfasurarii unui referendum pe tema Unirii Republicii Moldova cu Romania. Pe de alta parte, presedintele nerecunoscut sustine ca acest fapt inca o data va demonstra…

- Vesti imense pentru romani din Parlamentul European. Visul unirii Romaniei cu Basarabia ar putea deveni realitate mai devreme decat ne-am fi asteptat. Europarlamentarul din grupul PPE, Traian Ungureanu, ofera o solutie care a mai avut succes o data in Europa.Citește și: Semnal de alarma! Apa…

- Guvernul Republicii Moldova a anuntat ca au convenit cu reprezentantii Tiraspolului asigurarea liberei circulatii a profesorilor si a elevilor institutiilor de invatamant din stanga Nistrului. Totodata, unitatile de invatamant din Transnistria vor fi aprovizionate cu materale didactice pentru desfasurarea…

- Documentarul propagandistic „Istoria Moldovei”, realizat sub patronajul presedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, provoaca controverse in Romania. O asociatie de reconstituire istorica din Cluj acuza realizatorii documentarului ca au folosit fara drept imagini cu membrii acesteia. Unul dintre cei…

- Astazi, la Tiraspol, a fost organizat un amplu exercițiu de mobilizare, la care au fost chemați barbații cu varste intre 18 și 60 de ani. Deși oficial era vorba de un antrenament pentru intervenție in caz de seism, discursul ținut de liderul transnistrean Vadim Krasnoselski a sugerat cu totul…

- In cursul zilei de maine, 17 noiembrie, Asociația Studenților Independenți Dacia (ASID) organizeaza o conferința in cadrul Facultații de Istorie a Universitații București incepand cu ora 12:00. In cadrul conferinței intitulate „Basarabia 1918-2018 Provocari la adresa Romaniei privind Unirea”,…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, este convins ca Unirea R. Moldova cu Romania se va produce „la un moment dat”, inclusiv cand vor veni noi generații „care vor rasfoi carțile de istorie” și se vor gandi la interesele romanilor. Aflat din nou la Chișinau, de aceasta data in fața studenților…

- Declarațiile recente ale ambasadorului Federației Ruse la București, Valeri Kuzmin, cu privire la unirea Romaniei cu Republica Moldova, ii reunesc pe reprezentanți ai lumii academice de la București și Chișinau pentru o analiza serioasa a mijloacelor prin care s-ar putea infaptui Reintregirea. Conferința…

- Acel moment cand tare iți dorești Unirea, dar habar n-ai ce presupune aceasta. Mulți dintre noi, inclusiv cei care se bat cu pumnul in piept de romani ce sunt, habar nu au ce presupune Unirea. In ultimul timp, aud des declarații pompoase aș spune eu, precum ca Marea Unire va face sa ne trezim peste…

- "Toti stiu despre pozitia mea privind organizarea statala federativa. In realitate, nu conteaza cum se va numi asta: federatie, autonomie s.a.m.d. Conteaza ce anume va umple acest statut. Eu consider ca toate imputernicirile pe care le are astazi Transnistria trebuie sa-i fie lasate. Parlamentul,…

- Studiul a fost realizat la solicitarea ziarului TIMPUL de catre compania sociologica Fondul Opiniei Publice „FOP”. Colectarea datelor s-a efectuat în perioada 7 - 29 octombrie 2017, pe un esantion de 4517 persoane, reprezentativ pentru populatia adulta a Republicii Moldova (cu…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat, într-un interviu acordat agenției de presa ruse TASS, ca România nu are bani pentru un proiect atât de costisitor precum unirea cu Republica Moldova, informeaza Agerpres. Igor Dodon mai sustine ca, în discuțiile…

- Presedintele executiv al Partidului Unitatii Nationale (PUN), Anatol Salaru, considera ca „iesirile carghioase ale lui Igor Dodon la adresa Romaniei si a celor care isi asuma romanitatea nu fac decat sa dovedesca slugarnicia acestuia fata de Moscova”. Politicianul a facut afirmatia respectiva in contextul…

- Presedintele Moldovei, Igor Dodon, a declarat ca in Transnistria sint politicieni si reprezentanti ai cercurilor de afaceri, care nu sint interesati de reluarea negocierilor cu Moldova. Potrivit agentiei "Infotag" cu referire la un interviu al presedintelui pentru agentia rusa "ITAR-TASS", el a spus…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat, intr-un interviu acordat marți agenției de presa ruse TASS, ca in discuțiile sale cu reprezentanți americani a remarcat faptul ca aceștia privesc Chișinaul prin ochii Romaniei vecine, unde se ascund planurile de unire, dar ca, de fapt, Romania…

- Doi frati din Basarabia, Petru si Alexandru Cliofos, unul jurist si altul programator, si-au facut o meserie din a stoarce zambete de la cei din jur. Mereu pusi pe ghidusii si pasionati de teatru si arta in general, cei doi frati au facut echipa si s-au transformat in mimi sau clovni. Cu fetele pictate…

- Moldova cere ONU retragerea trupelor rusești din Transnistria, în schimb la Tiraspol se strâng semnaturi pentru menținerea misiunii de pacificatori în regiune. Potrivit presei din regiune o petiție corespunzatoare va fi trimisa și președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin,…

- Șeful statului, Igor Dodon, a dispus organizarea mai multor manifestații de aniversare a 100 de ani de la proclamarea Republicii Democratice Moldovenești și numirea primului guvern al Republicii Moldovenești, potrivit unui decret prezidențial publicat astazi în Monitorul Oficial al Republici…

- Fostul președinte al României, Traian Basescu, spune ca rolul sau politica moldoveneasca, în calitate de președinte de onoare al Partidului Unitații Naționale (PUN), este sa convinga cât mai mulți cetațeni sa susțina unirea celor doua state românești, România și Republica…

- Aceasta este declaratia care il va enerva tare pe presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin. Ucraina si-a ales viitorul. Ultima iesire a presedintelui ucrainean, Petro Poroșenko, schimba totul. Acesta a declarat ca nu are nicio indoiala ca Ucraina va adera la Alianța Nord-Atlantica – scrie ziarul…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, a oferit o serie de declaratii incendiare la Chisinau. Implicat din ce in ce mai mult in lupta politica din Basarabia, Basescu le-a oferit moldovenilor de peste Prut solutia ideala pentru a adera la Uniunea Europeana.Citește și: BOMBA in Guvern: Mihai Tudose…

- Vladimir Voronin, fostul președinte al Republicii Moldova a declarat intr-o emisiune tv, ca Traian Basescu i-a propus unirea Romaniei cu Republica Moldova și s-a oferit sa-l faca ”președinte al Romaniei Mari”, scrie unimedia.info. Fostul președinte moldovean spune ca propunerea a fost facuta in timpul…

- In cadrul unei noi intalniri oficiale dintre președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, și președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, președintele moldovean a menționat ca iși dorește ca relațiile comerciale și economice dintre țarile noastre sa fie restabilite totalmente.

- Luni, 9 octombrie 2017, reprezentanti ai Consiliului Judetean Prahova alaturi de reprezentantii altor institutii ale administratiei publice locale si ai comuniatii evreiesti din Ploiesti au participat la Ziua Nationala de Comemorare a Holocaustului. Aceasta este comemorata in fiecare an la 9 octombrie,…

- Cu cateva saptamani in urma, presedintele Igor Dodon fusese invitat in cadrul emisiunii InPROfunzime. Unul dintre subiectele abordate a vizat si declaratiile presedintelui de incitare la ura fata de cetatenii R. Moldova care pledeaza pentru Unirea cu Romania.

- Rusia, care menține trupe de ocupație și un regim separatist în Republica Moldova, promite din nou ca va face „tot posibilul pentru soluționarea diferendului transnistrean”. Într-o întâlnire cu omologul sau moldovean Igor Dodon, marți, la Soci, Vladimir…

- Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a promis ca Moscova va face tot posibilul pentru soluționarea diferendului transnistrean, scrie Agerpres. "Vom face tot ce este necesar pentru soluționarea conflictului transnistrean, vom garanta cu siguranța acele înțelegeri care pot și trebuie…

- Daca astazi stim aproape totul despre lagarele naziste de exterminare, raspandite in toata Europa Centrala si de Vest, avem putine informatii despre ceea ce s-a intamplat in Transnistria si Basarabia, unde cu 76 de ani in urma au fost deportati zece mii de evrei din Romania. Ceea ce impresioneaza in…

- La Cimitirul Evreiesc din Ploiești a avut loc ieri un eveniment dedicat Zilei Nationale de Comemorare a Holocaustului, la care au participat reprezentanti ai Consiliului Judetean Prahova, ai altor institutii ale administratiei publice locale si ai comunitatii evreiesti din Ploiesti, elevi si profesori…

- Președintele Moldovei, Igor Dodon, va discuta saptamina viitoare la Soci cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, chestiuni privind extinderea listei de marfuri și exportatori in FR. Pe linga aceasta, șefii statelor se vor concentra asupra chestiunilor privind ridicarea taxelor vamale și altor chestiuni…

- La Muzeul de Istorie din Suceava, va avea loc luni, pe 9 octombrie 2017, de la ora 12, o manifestare comemorativa dedicata Zilei Holocaustului in Romania, data la care, in anul 1941, a inceput deportarea forțata a populației evreiești din Basarabia și Bucovina, in Transnistria. Tot pe 9 octombrie, la…

- Dodon, va decreta constituirea unei comisiei pentru organizarea și desfașurarea manifestarilor de marcare a 100 de ani de la proclamarea Republicii Democratice Moldovenești și numirea primului guvern. Decizia a fost anunțata în cadrul unei întâlniri cu un grup de…

- Președintele Moldovei, Igor Dodon, a mentionat dinamica pozitiva a relatiilor comercial-economice cu Rusia si cresterea constanta a schimbului comercial dintre tarile noastre pe parcursul ultimelor luni. El a declarat acest lucru in cadrul intrevederii cu ambasadorul Federatiei Ruse in Republica Moldova,…