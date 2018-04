Stiri pe aceeasi tema

- Politicianul liberal buzoian Cezar Preda, președintele grupului popularilor europeni din Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei, i-a solicitat, vineri, președintelui APCE, Michele Nicoletti, ca in 23 aprilie, prima zi a sesiunii acestei structuri parlamentare, sa decida sesizarea Comisiei de la…

- Senatorul PSD de Vrancea Cristian Dumitrescu a participat, saptamana aceasta, in calitate de membru al delegației Parlamentului Romaniei la reuniunea Comisiei pentru cultura, stiinta, educatie si media a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), care a avut loc la Paris. In cadrul intalnirii…

- Deputatul PNL Cezar Preda i-a solicitat vineri presedintelui Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), Michele Nicoletti, pentru ca in 23 aprilie, prima zi a sesiunii APCE, sa se decida sesizarea Comisiei de la Venetia cu privire la modificarile aduse celor trei legi ale justitiei, informeaza…

- PNL ii solicita ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa publice de urgenta raportul GRECO pe legile justitiei, a declarat, miercuri, senatorul Alina Gorghiu, afirmand ca liberalii vor solicita printr-o scrisoare Adunarii Parlamentare si PPE sesizarea Comisiei de la Venetia pe legile justitiei.

- "In timpul și in cadrul audierii mele de catre Comisia parlamentara de ancheta a Camerei Deputatilor si Senatului pentru a clarifica aspectele ce tin de desfiintarea Directiei Generale de Protectie si Anticoruptie in data de 21.03.2018 nu am afirmat ca membri ai Comisiei constituite sau desemnate…

- Joi, 22 martie 2018, in cadrul reuniunii Comisiei pentru cultura, stiinta, educatie si media a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) de la Paris, doamna deputat Diana Tusa, membra a Delegatiei Parlamentului Romaniei la APCE, a avut o interventie in cadrul dezbaterii cu tema „Importanța…

- Presedintele SRI, Eduard Hellvig, doreste desecretizarea unui protocol care a fost incheiat intre SRI si DNA. Anuntul a fost facut de presedintele Comisiei SRI din Parlament, Claudiu Manda, scrie Digi 24.Anuntul vine la cateva ore dupa ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i a cerut procurorului general…

- Igor Dodon a semnat luni, 19 martie, decretul de numire in functie a noului ministru al Justitiei, Victoria Iftodi. Presedintele a laudat candidatura acesteia, subliniind ca „este una dintre putinele persoane, recomandate de majoritatea parlamentara pentru functia de ministru, care ar corespunde criteriilor…

- Comisia speciala pentru legile Justitiei a Parlamentului isi reia activitatea, miercuri si urmeaza sa inceapa dezbaterile pe modificarile aduse Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, Legii 304/2004 privind organizarea judiciara si Legii 317/2004 privind Consiliul Superior al…

- Deputatul social democrat vrancean Angel Tilvar a reprezentat Romania la lucrarile „Comisiei pentru dimensiunea civila a securitatii” din cadrul Adunarii Parlamentare a NATO, care au avut loc in perioada 13-15 martie. Deputatul PSD este membru titular al acestui forum pentru dialogul parlamentar international,…

- Igor Dodon a semnat marti, 13 martie, decretul cu privire la demisia ministrului Justitiei, Alexandru Tanase. Presedintele tarii a declarat ca deja avem „cu un unionist mai putin la guvernare”.

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, vrea organizarea, in 27 martie, a unei sedinte solemne a Parlamentului, la 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. "(...) O tema prezenta in agenda mea este organizarea sedintei solemne a Senatului si Camerei Deputatilor pentru marcarea…

- Componenta modificata a Consiliului Suprem de Securitate a fost facuta publica. Un decret semnat la 5 martie, de catre presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, si publicat in Monitorul Oficial vineri, 9 martie, arata ca poziția „Mihai Balan – director al Serviciului de Informații și Securitate"…

- Klaus Iohannis nu sesizeaza Comisia de la Veneția pe legile justiției. Președintele Romaniei a trimis un raspuns Forumului Judecatorilor, care i-au trimis șefului de stat o scrisoare in acest sens. Klaus Iohannis a raspuns scrisorii și a spus ca nu va sesiza Comisia de la Veneția pe legile justiției.…

- „Consiliul Suprem de Securitate (CSS) condamna acțiunile întreprinse de autoritațile publice locale, primari și consilieri locali, care au semnat Declarațiile de Unire. Prin aceste acțiuni ei chema la lichidarea statalitații R. Moldova, ceea ce reprezinta o încalcare a Constituției”,…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, legat de Comisia de la Venetia, ca forul poate sa recomande oricare dintre variantele deja functionale in Europa si a enumerat cateva dintre acestea, numirile fiind facute de premier, presedinte sau forurile judecatoresti."In MCV se vorbeste despre…

- Cele mai multe cazuri de coruptie depistate anul precedent sunt in domeniul justitiei si administratiei publice locale. Centrului National Anticoruptie a prezentat un raport de activitate pentru 2017.

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, a fost audiat, marti, in Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI, acesta dand detalii despre activitatea Serviciului in perioada in care a condus institutia. Dupa sase ore de audieri, Maior a declarat ca detalii despre cele spuse la comisie vor…

- Igor Dodon a declarat vineri seara, la postul de televiziune rusesc NTV Moldova, ca cele mai mari pericole pentru securitatea Republicii Moldova sunt unionismul, Alianta Nord-Atlantica si lipsa unei solutii la problema transnistreana, informeaza IPN. Presedintele moldovean a afirmat ca reuniunea…

- Presedintele filialei judetene Botosani a Partidului National Liberal (PNL), senatorul Costel Soptica, si-a manifestat, vineri, intr-o conferinta de presa, dezacordul fata de modul in care ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a prezentat raportul privind activitatea Directiei Nationale Anticoruptie…

- Recomandarile GRECO referitoare la modificarea legilor justiției. Delegația Grupului Statelor impotriva Corupției (GRECO), organismul anticorupție al Consilului Europei (CoE), a subliniat ca persoanele responsabile cu investigarea, judecarea și emiterea de verdicte privind faptele de corupție trebuie…

- Dupa ce ministrul Tudorel Toader a anunțat ca demareaza procedura de revocare a șefei DNA, Administrația Prezidențiala a anunțat intr-un comunicat ca președintele Iohannis este mulțumit de activitatea DNA și a conducerii sale. „Nu revocarea era pusa sub semnul intrebarii, ci aprobarea de catre…

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi ca asteapta de la ministrul Tudorel Toader sa ia decizia impusa de analiza facuta la DNA si sa se incadreze in limitele legale, insa sustine ca nu a discutat cu acesta inainte de prezentarea raportului privind managementul la DNA.

- În anul 2017, E-CIVIS si ECDL ROMANIA au lansat în parteneriat proiectul "Girls Champions in 3D" (www.girlschampions.com) care a vizat utilizarea tehnologiei digitale într-un mod inovativ, în scopul pregatirii studentelor din cadrul diferitelor facultati din…

- Președintele CSM, Simona Marcu, va susține astazi, incepand cu ora 14, o conferința de presa la sediul instituției. Declarațiile șefei CSM au loc in plin scandal al inregistrarilor cu procurorii DNATotodata, este de așteptat ca Simona Marcu sa ofere și o reacție dupa decizia CCR de ieri. Amintim…

- Implementarea politicilor și susținerea mediului de afaceri din domeniul tehnologiei informației, dezvoltarea infrastructurii, a serviciilor de internet și distribuție TV, pregatirea specialiștilor in domeniul IT au fost principalele subiecte discutate la intrevederea de astazi a

- Socialiștii nu examineaza variantele de coaliție, socialiștii vor face tot posibilul pentru a obține majoritatea parlamentara. Declaratiile aparțin președintelui Igor Dodon și au fost facute intr-un interviu acordat Europei Libere.

- O delegatie a „Partidului Nostru” efectueaza o vizita la Strasbourg, in cadrul careia a avut o intilnire cu reprezentantii Comisiei de la Venetia, comunica Noi.md. Vicepresedintii formatiunii Ilian Casu si Elena Gritco i-au informat pe reprezentantii Consiliului Europei despre presupusele incalcari…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, in contextul in care Daniel Zamfir l-a acuzat ca a "inrosit telefoanele" pentru a-l inlatura de la sefia Comisiei economice, ca il felicita pe Florin Citu pentru alegerea in aceasta functie, afirmand ca acesta l-a invins la Congres pe Viorel Catarama,…

- Urgenta numarul 1 in momentul de fata, in privinta Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), este reabilitarea credibilitatii institutiei, spune presedintele PMP, Traian Basescu, invocand mai multe esecuri in ultima perioada. „Trebuie spus foarte clar ca urgenta numarul 1 in momentul de fata, in ceea…

- Gheorghe Pruteanu In lunile imediat urmatoare, Moldova va fi vizitata de misiunea de monitorizare a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE). In ajunul vizitei oficiale, intr-un interviu pentru NOI.md, deputatul Seimului lituanian și al APCE, cunoscutul politolog și specialist in probleme…

- „Comisia Europeana urmareste indeaproape situatia din Romania, unde cetatenii protesteaza impotriva recentei reforme judiciare si a coruptiei”, a declarat ieri, la Sofia, comisarul european pentru justitie, Vera Jourova, inainte de o reuniune informala a ministrilor Justitiei si de Interne din Uniunea…

- Cu ocazia primei parți a Sesiunii ordinare a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE)/Strasbourg, 22-26 ianuarie 2018, senatorul Titus Corlațean, președintele Delegației Parlamentului Romaniei la APCE, a fost ales prim-vicepreședinte al Comisiei pentru afaceri politice și democrație a APCE,…

- Premierul danez, Lars Lokke Rasmussen, a cerut miercuri Consiliului Europei masuri care sa permita instantelor nationale o expulzare mai facila a infractorilor straini, solicitarea sa fiind facuta cu referire la cazul unor romani care nu pot fi expulzati din Danemarca din cauza conditiilor din inchisorile…

- Regiunea transnistreana încearca sa se manifeste în calitate de subiect al dreptului internațional sau o entitate statala cu caracter recunoscut, fapt care nu corespunde realitații. Declarația a fost facuta de deputatul Partidului Popular European, Eugen Carpov, în cadrul emisiunii…

- Politicianul buzoian Cezar Preda, deputat liberal de Dambovita, a fost ales presedinte al grupului Partidului Popular European din cadrul Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei. El fost desemnat pe aceasta functie dupa ce a candidat impotriva unui fost europarlamentar olandez si a unui parlamentar…

- Cu ocazia primei parti a Sesiunii ordinare a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), desfasurata la Strasbourg in perioada 22-26 ianuarie 2018, senatorul Titus Corlatean, presedintele Delegatiei Parlamentului Romaniei la APCE, a fost ales prim-vicepresedinte al Comisiei pentru afaceri politice…

- Senatorul Titus Corlatean, presedintele Delegatiei Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei, a fost ales, marți, vicepresedinte al APCE pentru anul 2018. Potrivit unui comunicat al Senatului, Corlatean a fost desemnat, totodata, raportor al Adunarii Parlamentare, in numele…

- Presedintele comisiei speciale de ancheta a Senatului si Camerei pentru verificarea aspectelor ce tin de organizarea alegerilor din 2009, Oana Florea, a venit cu explicatii dupa ce a decis ca lucrarile comisiei sa nu mai fie publice.Citeste si: Traian Basescu, prima reactie dupa ce a pierdut…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, pentru AGERPRES, ca era firesc ca Mihai Tudose sa plece din functia de premier, din moment ce nu mai avea sprijinul PSD, si ca social-democratii mai mult s-au certat decat au guvernat."Din moment ce PSD si-a retras sprijinul politic, e absolut…

- Fostul presedinte al Comisiei pentru controlul public din cadrul Consiliului Societatii Civile pe langa presedintele Republicii Moldova, activistul Fiodor Ghelici, spune ca il va da in judecata pe presedintele Igor Dodon pentru defaimare.

- Subcomisia pentru conflictele intre statele membre ale Consiliului Europei, care este parte a Comisiei de Monitorizare a APCE si se intruneste cu usile inchise, se va reuni pe 16 ianuarie la Paris. Unicul subiect pe agenda este Dimensiunea politica a procesului de reglementare a conflictului transnistrean,…

- Moscova nu intentioneaza sa invite observatori ai Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) la alegerile parlamentare din 2018, a anuntat joi Leonid Slutki, presedintele Comisiei pentru relatii internationale din Duma de Stat (camera inferioara rusa), relateaza agentia de presa oficiala rusa…

- Grupurile parlamentare ale Partidului National Liberal (PNL) vor solicita Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) sa ceara Comisiei de la Venetia un punct de vedere fata de sesizarile de neconstitutionalitate formulate de liberali si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) asupra legilor Justitiei,…

