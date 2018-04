Cum alegem salopeta perfecta

Salopeta de dama este, fara indoiala, una dintre tinutele care te ajuta sa te afirmi, in orice context te-ai afla. Din cap pana in picioare, o imbracaminte uniforma creaza un look frapant, sofisticat, pe care nu reuseste sa il creeze nici o alta piesa de imbracaminte. Totusi, atunci cand esti in cautarea unei salopete, trebuie sa tii cont de… [citeste mai departe]