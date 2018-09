Stiri pe aceeasi tema

- De cand a preluat functia de presedintele al tarii, Igor Dodon a avut nu mai putin de zece intrevederi oficiale cu omologul sau rus, Vladimir Putin, iar intalnirile dintre cei doi sefi de state par sa nu mai aiba sfarsit. In marja summitului CSI, care are loc in aceste zile la Dusanbe, cei doi presedinti…

- Adjunctul ministrului afgan de Externe va efectua joi o vizita oficiala la Moscova pentru a discuta detaliile unei noi runde de discuții de pace privind Afganistan, care se va desfașura in capitala Rusiei, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de mediafax. Rusia a invitat 12 state și…

- Premierul Armeniei, Nikol Pasinian, a declarat ca planuieste sa efectueze o vizita in Rusia in viitorul apropriat, in cadrul caruia sa discute cu presedintele rus Vladimir Putin, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Premierul ungar Viktor Orban va efectua o vizita oficiala la Moscova, pe 18 septembrie, in cadrul careia se va intalni cu presedintele rus Vladimir Putin, se arata intr-un comunicat de presa publicat de site-ul oficial al Guvernului din Ungaria, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele rus Vladimir Putin s-au intalnit sambata in cadru bilateral pentru prima oara dupa anexarea Crimeei de catre Rusia, relateaza DPA. Cei doi au facut...

- Franta a anuntat luni ca a decis sa-si inchida agentia comerciala de la Moscova, dupa indelungi negocieri cu autoritatile ruse ce au urmat expulzarii directorului francez al acestei institutii, relateaza agentia Reuters.In ultimele luni s-au deteriorat conditiile in care aceasta agentie isi…

- Argentina a cerut Rusiei arestarea și extradarea consilierului liderului suprem iranian, Ali Akbar Velayati, pe care il suspecteaza de terorism. Velayati a sosit pe 11 iulie in Rusia, iar in dimineața zilei de 12 iulie s-a intalnit cu președintele Vladimir Putin. Autoritațile argentiniene cred ca Velayati…

- Prezent la meciul de deschidere de la Campionatul Mondial de Fotbal din Rusia, Igor Dodon a anuntat ca va fi in tribune si la finala Mondialului, la fel la invitatia liderului de la Kremlin, Vladimir Putin.