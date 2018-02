Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat într-un interviu ca nu crede ca Republica Moldova va deveni membru al UE. De asemenea el a tinut sa-l laude în interviu pe Putin, chiar în detrimentul sau, mentionând ca Republica Moldova nu are un…

- Republicii Moldova ii lipsește un patriot precum e Vladimie Putin, susține șeful statului, Igor Dodon. Intr-un interviu oferit pentru Deutsche Welle, Igor Dodon a vorbit despre relația Republicii Moldova cu Federația Rusa, țarile vecine și Unionea Europeana.

- Igor Dodon nu-si ascunde simpatiile sale fata de omologul sau rus, Vladimir Putin. Intr-un interviu acordat recent pentru Deutsche Welle, presedintele moldovean a spus ca, din pacate, Republica Moldova nu a avut la conducerea tarii asa personalitati ca liderul de la Kremlin.

- CHISINAU, 25 feb — Sputnik. În etapa finala a concursului național Eurovision 2018, care s-a desfașurat sâmbata seara, au participat 16 artiști, iar victoria i-a revenit formației DoReDos, care va merge la Lisabona. Vom menționa ca Filip Kirkorov a urmarit din sala concertul…

- Administratia prezidentiala de la Chisinau a anuntat, astazi, ca va solicita Serviciului de Informatii si de Securitate al Republicii Moldova sa investigheze activitatea si legalitatea actiunilor consulului Romaniei la Balti, Mihai Baciu, relateaza mass-media de peste Prut. Intr-o postare pe pagina…

- Filip a afirmat ca Guvernul de la Chisinau va pleda in continuare pentru stabilirea unui statut juridic special pentru regiunea transnistreana, cu respectarea suveranitatii si integritatii teritoriale a Republicii Moldova, insa a adaugat ca solicita retragerea trupelor ruse si munitiilor dislocate…

- Lider politic de la Chișinau: Decât munca în Rusia, mai bine la Iași sau Cluj, unde sunt salarii decente și condiții legale „Sau cel puțin, e o idee de-a mea mai veche și pacat ca nu a fost aplicata, sa mearga sa lucreze aici la Iași sau la Cluj, unde e lipsa…

- Presedintele parlamentului de la Chisinau, Andrian Candu, a acuzat autoritatile de la Moscova ca ar elibera pasapoarte locuitorilor din Transnistria in care ca loc de nastere este indicata nu Republica Moldova, ci ' Republica Moldoveneasca Nistreana' ('Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika'),…

- Documentul a fost votat de 63 deputati ai PD (Partidul Democrat), PLDM (Partidul Liberal Democrat), PL (Partidul Liberal) si PPEM (Partidul Popular European), in timp ce socialistii si comunistii s-au opus si au cerut in schimb examinarea a doua proiecte privind consolidarea statutului de neutralitate…

- Reprezentantul permanent al Rusiei la OSCE, Aleksandr Lukasevici, a cerut Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa 'sa dea o apreciere' legii de modificare a Codului audiovizualului (legea anti-propaganda) in Republica Moldova - care restrictioneaza difuzarea canalelor tv rusesti - adoptata…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, se declara categoric impotriva crearii unui batalion mixt moldo-roman, asa cum a anuntat la inceputul saptamanii ministrul roman al apararii, Mihai Fifor, in cadrul discutiilor avute la Chisinau cu omologul sau moldovean Eugen Sturza, relateaza…

- "Suntem in anul Centenarului. Eu, ca presedinte, am denuntat Pactul Ribbentrop - Molotov, dar voi depune saptamana viitoare, cu semnatura mea si a celorlalti parlamentari PMP, un proiect de declaratie in care sa denuntam pactul Ribbentrop - Molotov si efectele lui. Avem obligatia sa facem acest lucru.…

- Primarul satului Sadova, localitatea natala a presedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat, vineri, ca ar putea semna in curand o declaratie de unire cu Romania, alaturi de celelalte noua localitati care au semnat deja documentul simbolic, relateaza Unimedia.info.

- Cabinetul de ministri a dat miercuri aviz pozitiv initiativei Partidului Democrat (PD) de completare a Constitutiei prin includerea sintagmei privind aspiratiile de integrare europeana a tarii si promovarea orientarii Republicii Moldova spre spatiul valoric democratic european. Potrivit proiectului…

- Guvernul de la Chisinau a anuntat, miercuri, ca sustine initiativa de a include in Constitutie sintagma privind aspiratiile de integrare europeana a Republicii Moldova, iar presedintele Igor Dodon a precizat ca va bloca implementarea acestei initiative, relateaza Unimedia si Agora.md.

- Intr-un interviu oferit postului de televiziune RTVi, Igor Dodon a fost intrebat cat de posibil este scenariul ca teritoriul Republicii Moldova dintre Prut si Nistru sa se uneasca cu Romania, iar Transnistria sa fie cedata Rusiei. Presedintele tarii a exclus sansele reusitei unei asemenea idei, dar…

- Prietenia cu Rusia nu reprezinta un obstacol pentru relatiile Republicii Moldova cu tarile din Occident si nu afecteaza cooperarea cu SUA si Uniunea Europeana, a declarat presedintele moldovean Igor Dodon intr-un interviu pentru postul de televiziune rus RTVI, relateaza site-ul agentiei Tass. "A fi…

- Ambasadorul Romaniei la Chisinau, Daniel Ionita, confirma temerile expuse de catre Igor Dodon privind riscul ca Republica Moldova sa-si piarda statalitatea, odata cu realizarea unirii cu Romania.

- Desi deputatii de la Chisinau au decis sa protejeze spatiul informational al Republicii Moldova prin adoptarea unei legi ce interzice propaganda rusa, cetatenii au o alta parere. Potrivit unui sondaj realizat de Asociatia Sociologilor si Demografilor din Republica Moldova, majoritatea moldovenilor se…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, luni, pentru MEDIAFAX, ca va ataca decizia Judecatoriei din Chisinau prin care a fost respinsa cererea sa de anulare decretului de retragere a cetateniei Republicii Moldova semnat de Igor Dodon. ”Voi ataca decizia Judecatoriei din Chisinau.…

- Irada Zeinalova, jurnalista rusa care a ajuns la Chisinau la invitatia lui Igor Dodon abia din a doua incercare, dupa ce in primul caz i-a fost refuzat accesul in tara, a realizat un reportaj despre situatia social-politica din Moldova.

- Aderarea Moldovei cu NATO și încalcarea principiului de neutralitate înseamna razboi, a reiterat președintele Igor Dodon în cadrul unui interviu recent, noteaza Noi.md. Oficialul a subliniat ca nu va admite ca poporul Republicii Moldova sa fie folosit drept carne de tun…

- Judecatoria din Chisinau a respins, luni, cererea fostului presedinte al României Traian Basescu privind anularea decretului de retragere a cetateniei Republicii Moldova semnat de Igor Dodon, relateaza deschide.md.

- „Nu vreau decat sa ajutam relația dintre Republica Moldova și Federația Rusa sau cel puțin sa nu perturbam aceste relații", spunea Irada Zeinalova, jurnalista rusa, care saptamana trecuta a fost oprita pe aeroportul Chișinau. Un reportaj despre Republica Moldova a fost difuzat la postul NTV din Rusia,…

- Desi conducerea de la Chisinau nu vorbeste despre intentia de a adera vreodata la NATO, Igor Dodon avertizeaza opinia publica, subliniind ca „NATO inseamna razboi”, iar un parteneriat strategic cu Rusia este esential pentru existenta Republicii Moldova.

- În aceasta dimineata, magistratii de la judecatoria Chisinau ar fi trebuit sa ia o decizie referitor la cetatenia lui Traian Basescu, însa nu a fost sa fie. Sedinta de judecata a fost amânata pentru luni dimineata, 22 ianuarie, scrie 10TV.MD Traian Basescu trebuia…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat miercuri seara ca nu deputații socialiști de la Chișinau sunt de vina ca nu au renunțat inca la cetațenia romana, ci Bucureștiul, care a impus o procedura extrem de complicata de renunțare la cetațenie.

- Maxim Levedinschi, consilierul pe probleme juridice si relatii institutionale al presedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, a sesizat Serviciul de Informatii si Securitate (SIS) in legatura cu faptul ca, in raionul Ialoveni - 10-12 km de Chisinau - printr-o dispozitie a liderilor locali anul 2018…

- Cunoscuta jurnalista și prezentatoare TV din Rusia, Irada Zeinalov, a sosit in Moldova la invitația lui Igor Dodon, pentru un interviu. "Am sosit la Chișinau la invitația președintelui, așa cum a fost spus și ieri. Eram dispusa sa realizam interviul și sa punem toate intrebarile. Dl. Dodon este o persoana…

- Jurnalistei ruse Irada Zeinalova i s-a interzis marti seara intrarea in Republica Moldova, iar presedintele Igor Dodon a criticat dur aceasta decizie a autoritatilor din Chisinau pe motiv ca afecteaza relatiile cu Rusia, relateaza Tass si Unimedia.

- Relațiile țarii noastre cu Federația Rusa trebuiesc resetate, la toate nivelurile. Declarația ii aparține președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, și a fost facuta intr-un interviu pentru agenția rusa TASS. Dodon spune ca pina la finele acestei luni la Chișinau ar putea ajunge o delegație a Ministerului…

- Pentru Republica Moldova anul 2017 nu a fost simplu. A fost un an plin de provocari. Într-un interviu pentru televiziunea publica Moldova 1, președintele Igor Dodon spune ca pentru el a fost un an cu încercari, un an cu lupte politice pe intern – între președintele țarii…

- Seful Comitetului pentru relatiile cu CSI, integrare euroasiatica si relatiile cu conationalii din Duma de Stat a Rusiei, Leonid Kalashnikov, considera ca decizia Curtii Constitutionale de la Chisinau privind suspendarea din functie a lui Igor Dodon este menita sa destabilizeze procesul se apropiere…

- Prim-ministrul Pavel Filip sustine ca relatiile guvernamentale moldo-ruse au devenit „mai proaste”, odata ce Igor Dodon a castigat alegerile prezidentiale din 2016. Potrivit premierului, anterior exista o comunicare intre Chisinau si Moscova, iar acum s-ar incerca „o monopolizare” a acestui dialog,…

- Aflat intr-o vizita de lucru in Rusia, Igor Dodon a oferit un interviu cotidianului "Izvestia”, in care declara ca va taragana adoptarea sintagmei "integrarea europeana” in Constituție. Dodon mai precizeaza ca are numarul necesar de voturi pentru a bloca modificarea denumirii limbii de stat in Legea…

- Președintele Moldovei, Igor Dodon, va efectua o vizita de doua zile la Moscova, la invitația lui Vladimir Putin. Dodon va participa la o intalnire neformala a liderilor statelor CSI."Sunt planificate mai multe intrevederi de lucru, inclusiv cu Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei si al Intregii…

- Igor Dodon a plecat luni, 25 decembrie, intr-o noua vizita de lucru la Moscova. Potrivit sefului statului, vizita are loc la invitatia omologului sau rus, Vladimir Putin. Presedintele va participa doua zile la intalnirea neformala a liderilor statelor CSI.

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, intenționeaza sa discute cu președintele rus, Vladimir Putin, despre situația cu ambasadorul Republicii Moldova in Federația Rusa. Anunțul a fost facut de șeful statului moldovean pentru RIA Novosti. El a menționat ca, dupa chemarea la Chișinau a ambasadorului…

- Ministerul Afacerilor Externe a decis chemarea la Chisinau pentru consultari a ambasadorului Republicii Moldova în federația Rusa, Andrei Neguta, pe o durata nedeterminata. Ambasadorul este chemat la Chișinau „în legatura cu cazurile de harțuire și intimidare de catre autoritatile…

- Igor Dodon a declarat ca rechemarea ambasadorului Republicii Moldova la Moscova este o noua provocare a guvernarii proeuropene de la Chisinau. El s-a aratat indignat de aceasta decizie si a subliniat ca ea va influenta negativ relatiile moldo-ruse.

- Igor Dodon va efectua o noua vizita oficiala in Rusia. Vizita liderului de la Chisinau in Rusia va incepe la 26 decembrie. Invitatia lui Putin a fost transmisa prin intermediul ambasadorului Rusiei la Chisinau, Farit Muhametsin. "Am acceptat aceasta invitatie, confirmand ca voi participa la…

- Igor Dodon, presedintele Republicii Moldova, a declarat, joi, ca Vladimir Putin este unul dintre cei mai influenti lideri mondiali, la doar o zi dupa ce presedintele rus a anuntat ca va candida la alegerile prezidentiale din Rusia ce vor avea loc în 2018, relateaza

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a afirmat ca modificarile la Codul Audiovizualului prin care se va interzice difuzarea emisiunilor informativ-analitice ale televiziunilor rusesti pe teritoriul Republicii Moldova este un act in contradictie cu normele europene ce vizeaza libertatea de…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, considera ca decizia șefului statului rus, Vladimir Putin, de a participa la alegerile prezidențiale din Rusia este un pas curajos și responsabil. Pe pagina sa de pe rețelele sociale, Igor Dodon a menționat ca soarta președinției in Rusia depinde de alegerea…

- „Vladimir Putin este unul dintre liderii mondiali cu cea mai mare autoritate, sub conducerea caruia Rusia a obținut rezultate extraordinare", declarația aparține președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon.