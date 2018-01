Stiri pe aceeasi tema

- Seful Comitetului pentru relatiile cu CSI, integrare euroasiatica si relatiile cu conationalii din Duma de Stat a Rusiei, Leonid Kalashnikov, considera ca decizia Curtii Constitutionale de la Chisinau privind suspendarea din functie a lui Igor Dodon este menita sa destabilizeze procesul se apropiere…

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a decis, marti, suspendarea atributiilor presedintelui Igor Dodon privind numirea ministrilor, in urma examinarii unei sesizari depuse de catre un grup de deputati ai Partidului Democrat, relateaza site-ul Unimedia. Curtea a constatat ca “presedintele se ...

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a avut miercuri o intalnire cu directorul general al Gazprom, Alexey Miller, ocazie cu care i-a cerut acestuia din urma sa reduca cu 10-15% pretul gazelor naturale livrate Republicii Moldova, informeaza Itar Tass. "I-am cerut directorului Gazprom,…

- Rusia va trimite, la începutul anului viitor, în Republica Moldova un nou ambasador, transmite kommersant.ru. Potrivit sursei citate, noul ambasador rus în țara noastra va deveni Oleg Vasnețov, care în ultimii opt ani a ocupat funcții de raspundere în aparatul central…

- Pentru prima data in ultimii 26 de ani, la nivel guvernamental, relațiile dintre Republica Moldova și Federația Rusa au fost distruse. Declarația a fost facuta de catre președintele țarii, Igor Dodon, intr-un interviu acordat publicației ruse Kommersant.ru. Totuși, șeful statului a ținut sa sublinieze…

- Relațiile dintre Republica Moldova și Turcia sint in ascensiune de dezvoltare, țarile militind in favoarea extinderii in continuare a cooperarii comerciale, economice și de investiții. Despre acest lucru s-a vorbit in cadrul intrevederii,avute de primul ministru al Republicii Moldova, Pavel Filip, o…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene din Republica Moldova anunța ca a decis chemarea la Chisinau pentru consultari a Ambasadorului R.Moldova in Federația Rusa, Andrei Neguta, pe o durata nedeterminata.

- Dezamagit de decizia Ministerului de Externe al Moldovei de a se retrage din Rusia pentru consultari, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova in aceasta țara, Andrei Neguța. Astfel de declarație a facut președintele, Igor Dodon pe pagina sa de Facebook.

- Igor Dodon a declarat ca rechemarea ambasadorului Republicii Moldova la Moscova este o noua provocare a guvernarii proeuropene de la Chisinau. El s-a aratat indignat de aceasta decizie si a subliniat ca ea va influenta negativ relatiile moldo-ruse.

- Republica Moldova a ciștigat la Curtea Internaționala de Arbitraj de la Stockholm litigiul cu companiile Evrobalt și Compozit, care au contestat acolo acțiunile anterioare ale autoritaților in legatura cu privarea lor de acțiunile MAIB. Aceasta informație a fost confirmata de catre reprezentanți ai…

- Republica Moldova va extinde comerțul cu regiunea Kursk din Rusia. Acest deziderat este prevazut de un plan de evenimente pentru perioada 2018-2020, ca parte a Acordului dintre Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova și Administrația regiunii Kursk din Federația Rusa, semnat in…

- Daca conducerea Republicii Moldova nu va putea asigura, dupa urmatoarele alegeri parlamentare, o politica externa echilibrata, tara isi poate pierde statalitatea in urmatorii 5-10 ani. Declaratia a fost facuta de catre presedintele Igor Dodon, la evenimentul de bilant al activitatii de un an in functia…

- In acest an, in premiera, in echipa Președintelui a fost numit un Consilier pentru Relațiile cu Diaspora. Astfel au fost lansate mai multe inițiative de susținere și implicare a diasporei in diverse domenii de dezvoltare naționala. Una din recentele acțiuni este informarea celor plecați despre noile…

- Igor Dodon, presedintele Republicii Moldova, a declarat, luni, ca Uniunea Europeana nu este preocupata de soarta Republicii Moldova, adaugând ca guvernele proeuropene care au fost la putere la Chisinau au ”mimat” ca urmaresc integrarea europeana a tarii, relateaza Unimedia.info.…

- Premierul Pavel Filip califica declaratiile lui Igor Dodon despre participarea Republicii Moldova la Summitul Parteneriatului Estic ca fiind dezamagitoare si populiste. Prim-ministrul afirma ca seful statului se afla mai mult in Rusia si este posibil ca de acolo lucrurile sa fie vazute altfel.

- Un grup de cetațeni ai Republicii Moldova, care lucreaza pe piața agricola din Federația Rusa, ar fi fost mințiți de un agent economic din Rusia. Aceștia spun ca au lasat in avans 200 de tone de poama, adusa din Republica Moldova, in suma de peste 200 de mii de dolari, insa persoana care trebuia sa-i…

- Aflat la cel de-al cincilea Summit al Parteneriatului Estic, organizat la Bruxelles, presedintele Klaus Iohannis a vorbit si despre invitatia controversata primita din partea presedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon. Întrebat de jurnalisti daca va onora invitatia, seful statului nu a vrut…

- Mesajul geopolitic va juca un rol important la urmatoarele alegeri parlamentare care vor avea loc în anul 2018. Declarația a fost facuta de președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, unei emisiuni televizate transmite IPN. Președintele susține ca oamenii știu care partide promoveaza…

- Unionistii, europenii care vor aderarea Chisinaului la NATO si unele cercuri de afaceri din regiune se opun rezolvarii diferendului transnistrean, a declarat presedintele moldovean Igor Dodon, care si-a exprimat speranta în legatura cu reîntregirea Republicii Moldova, potrivit site-ului…

- Federația Rusa ar fi interesata sa transforme Transnistria intr-o regiune similara Kalinigradului, in regiunea de Sud-Est a Uniunii Europene și NATO, a declarat joi, 16 noiembrie, fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, la o intalnire cu studenții Universitații Libere Internaționale din Moldova,…

- Partidului Socialiștilor din Republica Moldova vine cu o declarație cu ocazia împlinirii unui an de la alegerea lui Igor Dodon în funcția de președinte al Republicii Moldova. În mesajul formațiunii se precizeaza ca aceasta victorie a avut o semnificație dubla. În primul rând,…

- Un deputat moldovean din partidul lui Igor Dodon, Elena Hrenova, le-a spus jurnaliștilor moldoveni ca va vota impotriva proiectului de modificare a Constituției și introducere a limbei romane ca limba oficiala in Republica Moldova deoarece ”limba moldoveneasca a aparut inaintea limbii romane”, scrie…

- „În Statele Unite ale Americii suntem martorii începutului noului razboi hibrid al sec. 21 – ciberatacuri, dezinformari, scheme financiare, manipulari în social media și corupție – o combinație de arme în fața carora Vestul înca nu a gasit instrumente…

- In valori nominale, respectand modelul german, am putea avea urmatoarele cifre:1. Daca reunificarea s-ar face maine costurile s-ar ridica la aproximativ 180 miliarde dolari; probabil ca cel putin 20% ar reprezenta investitii private, adica 36 miliarde dolari; in acelasi timp, in cazul Romaniei,…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat, într-un interviu acordat agenției de presa ruse TASS, ca România nu are bani pentru un proiect atât de costisitor precum unirea cu Republica Moldova, informeaza Agerpres. Igor Dodon mai sustine ca, în discuțiile…

- Igor Dodon a avut o intrevedere luni, 30 octombrie, cu ambasadorul Romaniei la Chisinau, Daniel Ionita. In cadrul intalnirii, seful statului i-a inmanat diplomatului roman o scrisoare oficiala pentru presedintele Klaus Iohannis, prin care il invita sa viziteze Republica Moldova. Dodon considera ca intre…

- Cum ne-am obisnuit deja, dupa o pirueta facuta de „proeuropeni“, la Chisinau vine rândul unei fandari a „prorusilor“. Iar pentru ca Orientul a fost dintotdeauna un spatiu al barochismului flamboaiant, fandarile acestora din urma sunt marcate de acel nelipsit amanunt…

- Seful statului sustine ca stie deja cum va arata rezultatul respectivului plebiscit, sugerand ca cetatenii vor vota contra unionistilor. Declaratiile presedintelui Igor Dodon au fost facute in contextul discutiilor despre activitatea lui Traian Basescu la Chisinau. „Noi examinam acum foarte…

- Igor Dodon insista pe faptul ca Republica Moldova trebuie sa treaca la un regim de guvernare prezidential, unde seful statului avea atributii precum în Rusia, Belarus sau chiar SUA. În acest context, presedintele a anuntat ca intentioneaza sa colecteze 1.5 milioane de semnaturi în…

- Prin decizia Curții Constituționale privind numirea lui Eugen Sturza în funcția de ministru al Apararii, șeful statului a fost umilit în cel mai josnic mod posibil, transmite impacttv.md O spune fostul președinte al Republicii Moldova. Vladimir Voronin marturisește ca el…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse Vladimir Putin, comenteaza învestirea de azi a ministrului Apararii a Republicii Moldova, Eugen Sturza. Solicitat de agenția de presa TASS, Peskov a declarat ca ceea ce se întâmpla azi în Chișinau…

- Curtea Constitutionala de la Chisinau a decis, vineri, instituirea interimatului functiei de presedinte al Republicii Moldova, in urma unei sesizari depuse de catre Guvern privind refuzul lui Igor Dodon de a semna decretul de numire a ministrul...

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a facut publice marți doua hotarâri în procese intentate împotriva Republicii Moldova și Federației Ruse de catre cetațeni moldoveni, informeaza news.yam.md, potrivit agerpres.ro. În dosarul Andrian Braga (nascut în…

- Partidul Socialiștilor solicita autoritaților declararea fostului președinte al României Traian Basescu persona non-grata pe teritoriul Republicii Moldova, transmite IPN. Într-o declarație facuta publica de formațiune, socialiștii își motiveaza solicitarea prin…

- Igor Dodon a vizitat joi, 12 octombrie, Universitatea de Stat din Soci, Rusia, unde a avut o intrevedere cu studentii rusi de acolo. Presedintele tarii a vorbit despre problemele cu care se confrunta Republica Moldova, subliniind ca problema cea mai semnificativa este exodul de populatie.

- Presa rusa a scris despre promisunile facute de președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, la Soci, despre faptul ca s-a întâlnit cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, pentru a-și consolida imaginea și ca nu va obține niciun rezultat în urma acestei întrevederi, anunța…

- Rusia, care menține trupe de ocupație și un regim separatist în Republica Moldova, promite din nou ca va face „tot posibilul pentru soluționarea diferendului transnistrean”. Într-o întâlnire cu omologul sau moldovean Igor Dodon, marți, la Soci, Vladimir…

- Prin tot mai frecventele sale întâlniri cu președintele rus, Vladimir Putin, Igor Dodon demonstreaza ca a luat-o pe calea fostului sau șef, Vladimir Voronin. De aceasta parere este vicepreședintele Parlamentului, Iurie Leanca. Acesta se arata nedumerit de rostul întâlnirilor…

- Moscova va face tot posibilul pentru soluționarea diferendului transnistrean, a promis președintele Rusiei, Vladimir Putin într-o întâlnire cu omologul sau moldovean Igor Dodon, marți, la Soci - celebra stațiune pe coasta rusa a Marii Negre - în marja Consiliului șefilor…

- Dupa alegerile din 2018 Republica Moldova ar putea deveni membra cu drepturi depline a Uniunii Euroasiatice, a declarat președintele Igor Dodon în timpul unei întrevederi cu reprezentanți ai societații civile din stânga Nistrului, la care au participat și reprezentanți ai Partidului…

- Relatiile dintre Republica Moldova si Federatia Rusa se afla, practic, "in stare de inghet" pentru ca cele doua state nu comunica la nivel guvernamental, a declarat joi seara premierul moldovean Pavel Filip in cadrul emisiunii "Moldova in direct" de la postul public de televiziune, potrivit portalului…