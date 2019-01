Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, l-a asigurat miercuri pe omologul sau moldovean, Igor Dodon, ca nu ii este indiferent cine castiga alegerile legislative care se vor desfasura in Republica Moldova la sfarsitul lunii februarie, relateaza agentia EFE si Radio Chisinau.''Desigur, in Rusia nu…

- Putin i-a spus lui Dodon la inceputul intrevederii lor la Moscova: ''Desigur, in Rusia nu ne este indiferent cum se va forma parlamentul in Moldova''. Presedintele rus a amintit ca in prezent in Republica Moldova legislativul este cel care formeaza guvernul si de care depinde astfel ''in mare…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, l-a asigurat miercuri pe omologul sau moldovean Igor Dodon ca nu ii este indiferent cine castiga alegerile legislative care se vor desfasura in Republica Moldova la sfarsitul lunii februarie, relateaza agentia EFE si Radio Chisinau. ''Desigur,…

- Intelegerea dintre Igor Dodon si Vladimir Putin privind anularea restrictiilor migrationale pentru 170.000 de moldoveni stabiliti in Federatia Rusa, care se vor intoarce in perioada alegerilor electorale in Republica Moldova, nu este altceva decat „povesti electorale”,considera liderul comunistilor,…

- Desi anterior a declarat in mai multe randuri ca intre Rusia si Republica Moldova exista relatii fratesti, Igor Dodon a marturisit ca si atunci cand afirma ca romanii sunt fratii moldovenilor, o spune sincer. In acest context, presedintele i-a chemat in ospetie pe cetatenii romani, insa i-a avertizat…

- Intelegerea dintre Igor Dodon si Vladimir Putin privind anularea restrictiilor migrationale pentru 170.000 de moldoveni stabiliti in Federatia Rusa, care se vor intoarce in perioada alegerilor electorale in Republica Moldova, poate fi calificata drept „interventie in campania electorala a Federatiei…

- Printre tintele acestor noi masuri punitive americane figureaza un fost comandant al artileriei ruse, Vladimir Zaritki, fondatorul unei intreprinderi care opereaza in Crimeea, precum si un agent al serviciilor ruse de informatii (FSB), Andrei Susko, "suspectat de rapirea extrajudiciara in 2017 a…

- Rusia ar putea oferi Republicii Moldova un miliard de dolari (0,87 miliarde euro) pentru proiecte de infrastructura, afirma presedintele Igor Dodon, dupa intalnirea pe care a avut-o la Moscova cu omologul sau rus, Vladimir Putin, informeaza site-ul IPN.md.Igor Dodon, un politician prorus,…