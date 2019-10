Stiri pe aceeasi tema

- Șeful statului, Igor Dodon a declarat ca este nemulțumit de activitatea unor miniștri din Guvern și ca oamenii așteapta fapte concrete din partea acestora, ceea ce nu se observa deocamdata, iar asta ii nemulțumește pe oameni.

- Igor Dodon a declarat ca inaintarea a doi candidați la funcția de judecatori ai Curții Constituționale (CC) a fost facuta pe criterii politice, la inițiativa partenerilor. Aceasta afirmație a fost facuta in cadrul emisiunii „Puterea a Patra” de la Televiziunea N4, moderata de Gheorghe Gonța.

- Curtea Constitutionala va dezbate, miercuri, sesizarea formulata de președintele Klaus Iohannis referitoare la modificarea si completarea Legii 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor. Seful statului reclama ca actul normativ nu are avizul CSAT, potrivit Mediafax.Pe 9 iulie, presedintele…

- Premierul Maia Sandu considera ca a fost o eroare ca judecatorii Curtii Constitutionale (CCM) au fost numiti pe criterii politice. Prim-ministra crede ca ar fi cazul ca noul presedinte al CCM, socialistul Vladimir Turcan, sa „faca un pas in intampinarea societatii” si sa-si dea demisia din functie,…

- Fostul premier Pavel Filip a criticat mesajul Maiei Sandu, care s-a aratat indignata de faptul ca Vladimir Țurcan a fost ales președinte al Curții Constituționale. "Membri de partid ați trimis, membri de partid au fost aleși in funcții! “E logic!”, a scris Filip pe Facebook.

- Astazi, in Parlamentul, in prezența președintelui Republicii Moldova, a intregului corp legislativ și a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, cei 6 candidați desemnați de Parlament, Guvern și CSM au depus juramantul in calitate de judecatori ai Curții Constituționale.

- Liberalii considera inexplicabila decizia Curții Constituționale de a respinge inițiativa de revizuire în sensul introducerii interdicției amnistiei și grațierii pentru faptele de corupție. „Decizia CCR privind respingerea inițiativei legislative de revizuire a Constituției depuse…

- Curtea Constitutionala va analiza pe 18 septembrie sesizarea presedintelui Klaus Iohannis privind Legea pentru modificarea si completarea Legii 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, au anuntat, joi, surse din CCR. Presedintele Klaus Iohannis a trimis Curtii Constitutionale, marti, o sesizare…