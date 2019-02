Igor Dodon, preşedintele Republicii Moldova, implicat din nou într-un accident rutier. O maşină a intrat frontal în coloană „Din primele indicii rezulta ca accidentul a fost provocat de un sofer care venea pe contrasens, incercand sa faca o depasire si care nu a adaptat viteza la conditiile meteo nefavorabile, cu un carosabil umed si alunecos. Nicio persoana nu a fost ranita. Politia efectueaza investigatii si urmeaza sa comunice public concluziile", se spune intr-un comunicat de presa emis de serviciul de presa al Presedintiei. „Știu ca in ajun de alegeri pot aparea diferite teorii și scenarii, dar sa lasam acest caz pe seama coincidențelor nefericite, care se mai intimpla in viața, chiar daca mai frecvent… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

