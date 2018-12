Stiri pe aceeasi tema

- Președintele moldovean Igor Dodon a declarat ca Republica Moldova nu va fi primita in UE in urmatorii 15 ani, adaugand ca, potrivit sondajelor de opinie, majoritatea populației țarii este impotriva aderarii la NATO, informeaza Mediafax care citeaza Tass.

- Presedintele de onoare al Partidului Unitatii Nationale, fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, nu se va implica in urmatoarele alegeri parlamentare din Republica Moldova. De aceasta parere este prim-vicepresedinta PUN, Ana Gutu. Ea spune ca Traian Basescu este foarte ofensat din cauza faptului…

- Igor Dodon a venit cu o „rugaminte personala” catre presedintele Turciei, Recep Erdogan, miercuri, 17 octombrie, in cadrul vizitei oficiale in Republica Moldova a liderului de la Ankara. Dodon i-a solicitat omologului sau turc ca la Chisinau sa fie adusa sabia lui Stefan cel Mare, in original sau cel…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a marturisit intr-un interviu acordat marti portalului Lenta.ru ca omologul sau rus Vladimir Putin i-a spus la un moment dat ca nu este impotriva ca statul moldovean „sa fie prieten cu oricine doreste, dar - principalul - nu impotriva Rusiei”, potrivit Ukrainska…