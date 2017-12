Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele moldovean Igor Dodon a declarat, vineri, ca nu exclude punerea în aplicare a unor planuri de destabilizare a Republicii Moldova în anul 2018, cu ocazia celebrarii Centenarului Marii Uniri de catre România, relateaza site-ul deschide.md.

- Traian Basescu vrea sa candideze la alegerile prezidențiale din Republica Moldova in 2018. Avocatul fostul președinte al Romaniei a spus ca Basescu ar putea candida, daca iși va redobandi cetațenia molodveneasca, scrie presa din Republica Moldova. „Din cate știu, domnul Basescu iși dorește sa candideze…

- Evenimentul de inaugurare a Anului „Ștefan cel Mare și Sfânt” va avea loc pe 2 februarie, la Palatul Republicii. Potrivit președintelui Igor Dodon, care a semnat un decret prezidențial în acest sens, acțiunea face parte din șirul activitaților dedicate pastrarii și întaririi…

- Președintele moldovean Igor Dodon a declarat marți, în cadrul unei conferinte de presa de prezentare a raportului pentru un an de activitate în functia de sef de stat, ca va vizita România “la timpul potrivit&",

- Curtea Constitutionala de la Chisinau a decis ca legislativul poate adopta proiectul de modificare a Constitutiei, pentru ca integrarea europeana sa devina orientarea strategica a Republicii Moldova. Proiectul este criticat de socialisti si de comunisti, precum si de presedintele pro-rus Igor Dodon.…

- Potrivit lui Dodon, dezamagirea europenilor fața de Chișinau e constanta, iar șansele Republicii Moldova de a se integra in UE sunt egale cu zero in urmatoarele decenii. In opinia sa, se adeverește faptul ca pana acum guvernarile proeuropene au promovat o 'geopolitica a iluziilor'.In mesajul…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata, la Targu Mureș, ca Centenarul Marii Uniri trebuie sa fie, pentru comunitatea maghiara, un prilej de bilanț, dar și un prilej de a deschide un nou cadru de dialog și colaborare cu majoritatea romaneasca, in scopul construirii unui viitor comun. Kelemen…

- Președintele executiv al Partidului Mișcarea Populara, Eugen Tomac, a criticat declaratia șefului statului de peste Prut, Klaus Iohannis, care a menționat ca unirea Republicii Moldova cu Romania nu este „fezabila". Potrivit deputatului, romanii de la Chișinau au nevoie sa stie ca tara-mama, Romania,…

- Premierul republicii Moldova, Pavel Filip, și președintele Romaniei, Klaus Iohannis, s-au intalnit astazi in cadrul culei de-a cincilea Summit al Parteneriatului Estic care are loc la Bruxelles, Belgia. Președintele roman a declarat in cadrul unor declarații de presa ca parcursul european al Republicii…

- Mesajul geopolitic va juca un rol important la urmatoarele alegeri parlamentare care vor avea loc în anul 2018. Declarația a fost facuta de președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, unei emisiuni televizate transmite IPN. Președintele susține ca oamenii știu care partide promoveaza…

- Fostul lider de la Cotroceni Traian Basescu considera ca sansele sunt foarte mici ca presedintele Klaus Iohannis sa accepte invitatia lui Igor Dodon de a vizita Republica Moldova, in conditiile in care presedintele moldovean „a spus lucruri atat de urate despre Romania”.

- Acel moment cand tare iți dorești Unirea, dar habar n-ai ce presupune aceasta. Mulți dintre noi, inclusiv cei care se bat cu pumnul in piept de romani ce sunt, habar nu au ce presupune Unirea. In ultimul timp, aud des declarații pompoase aș spune eu, precum ca Marea Unire va face sa ne trezim peste…

- "Toti stiu despre pozitia mea privind organizarea statala federativa. In realitate, nu conteaza cum se va numi asta: federatie, autonomie s.a.m.d. Conteaza ce anume va umple acest statut. Eu consider ca toate imputernicirile pe care le are astazi Transnistria trebuie sa-i fie lasate. Parlamentul,…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, vede regiunea transnistreana ca parte componenta a R.Moldova, dar cu propriul parlament, guvern, presedinte si drapel, potrivit unui interviu acordat cotidianului „Nezavisimaia Gazeta”, citat de RIA Novosti. Presedintele moldovean crede ca, dupa reintegrarea…

- Igor Dodon, Președintele țarii insoțit de Prima Doamna a Republicii Moldova, Galina Dodon, au participat la ceremonia oficiala de inaugurare a monumentului lui Dimitrie Cantemir, care s-a desfașurat la Moscova. Autori ai acestei capodopere sint celebrii maestri rusi, sculptorul Konstantin Konstantinov…

- Președintele țarii Igor Dodon intreprinde o vizita oficiala de doua zile in Republica Armenia. Potrivit lui, aceasta este prima vizita oficiala a unui presedinte al Republicii Moldova in Armenia, pe parcursul a celor 26 de ani de independența a țarii, transmite NOI.md Pe agenda de lucru sint incluse…

- Cea de-a VI-a ediție a Festivalului internațional "Mihail Sebastian" va deveni in 2018 cea a unui festival special - o contribuție intr-un an special - anul Centenarului Marii Uniri, a declarat, pentru AGERPRES, președintele Federației Comunitaților Evreiești din Romania (FCER), dr. Aurel…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat miercuri ca nu va admite ca actualul parlament sa modifice art.13 al Constitutiei pentru a inlocui "limba moldoveneasca" cu "limba romana", anuntand ca a si inceput negocieri pentru a bloca aceasta initiativa, relateaza miercuri publicatia…

- Președintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat, miercuri, ca nu va admite ca actualul parlament sa modifice art.13 al Constituției pentru a inlocui „limba moldoveneasca" cu...

- Președintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat miercuri ca nu va admite ca actualul parlament sa modifice art.13 al Constituției pentru a inlocui "limba moldoveneasca" cu "limba romana", anunțand ca a și inceput negocieri pentru a bloca aceasta inițiativa, relateaza…

- In valori nominale, respectand modelul german, am putea avea urmatoarele cifre:1. Daca reunificarea s-ar face maine costurile s-ar ridica la aproximativ 180 miliarde dolari; probabil ca cel putin 20% ar reprezenta investitii private, adica 36 miliarde dolari; in acelasi timp, in cazul Romaniei,…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat, într-un interviu acordat agenției de presa ruse TASS, ca România nu are bani pentru un proiect atât de costisitor precum unirea cu Republica Moldova, informeaza Agerpres. Igor Dodon mai sustine ca, în discuțiile…

- Presedintele executiv al Partidului Unitatii Nationale (PUN), Anatol Salaru, considera ca „iesirile carghioase ale lui Igor Dodon la adresa Romaniei si a celor care isi asuma romanitatea nu fac decat sa dovedesca slugarnicia acestuia fata de Moscova”. Politicianul a facut afirmatia respectiva in contextul…

- Presedintele moldovean Igor Dodon considera drept inadmisibile si nelegitime încercarile de a legifera limba româna ca limba oficiala a Republicii Moldova si propune organizarea unui referendum în acest sens, potrivit unui comunicat de presa al

- Igor Dodon, presedintele Republicii Moldova, a anuntat, luni, ca i-a transmis o invitatie oficiala lui Klaus Iohannis pentru a efectua o vizita la Chisinau, iar liderul moldovean a precizat ca relatiile dintre cele doua state sunt fundamentale pentru Republica Moldova, relateaza Unimedia.info. Presedintele…

- Igor Dodon a avut o intrevedere luni, 30 octombrie, cu ambasadorul Romaniei la Chisinau, Daniel Ionita. In cadrul intalnirii, seful statului i-a inmanat diplomatului roman o scrisoare oficiala pentru presedintele Klaus Iohannis, prin care il invita sa viziteze Republica Moldova. Dodon considera ca intre…

- Președintele R. Moldova, Igor Dodon, l-a invitat pe omologul sau din Romania, Klaus Iohannis, sa intreprinda o vizita oficiala la Chișinau „in orice perioada comoda pentru dumnealui”. Invitația a fost facuta prin intermediul Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Romaniei in R. Moldova, Daniel…

- Președintele R. Moldova, Igor Dodon, l-a invitat pe omologul sau din Romania, Klaus Iohannis, sa intreprinda o vizita oficiala la Chișinau „in orice perioada comoda pentru dumnealui”. Invitația a fost facuta prin intermediul Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Romaniei in R. Moldova, Daniel…

- Igor Dodon s-a intalnit cu Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Romaniei in Republica Moldova, Daniel Ionița. Președintele a trimis o scrisoare Președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, de a vizita Republica Moldova. "Prin aceasta scrisoare, i-am transmis domnului Președinte Iohannis invitația…

- Igor Dodon, președintele Moldovei, a fost suspendat! Curtea Constituționala a constatat ca exista circumstanțe care justifica instituirea interimatului funcției de Președinte al Republicii Moldova in cazul numirii lui Eugen Sturza la funcția de ministru al Apararii, urmand sa fie numit in funcție…

- Președintele de onoare al Partidului Unitații Naționale, Traian Basescu, a organizat la Chișinau o dezbatere cu tema "Viitorul Republicii Moldova in contextul noilor evoluții geopolitice”.Intr-un discurs, Basescu a declarat ca daca ar fi președinte al Romaniei, nu l-ar primi pe Igor Dodon…

- Cele opt legi respinse de Președintele R. Moldova, Igor Dodon, și revotate de Parlament au fost promulgate și publicate astazi în Monitorul Oficial, informeaza MOLDPRES. Printre cele opt documente promulgate se numara Legea cu privire la energetica, Legea cu privire la tichetele de…

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova (CCM) discuta vineri, de la ora 12:00, sesizarea depusa de Guvern privind constatarea circumstantelor care justifica instituirea interimatului functiei de presedinte al Republicii Moldova, anunta Deschide.md. Argumentul principal adus de Guvern in sustinerea…

- Curtea Constituționala a Republicii Moldova a decis marți ca președintele Igor Dodon este obligat sa accepte propunerea premierului pentru un post de ministru, in caz contrar președintele putand fi suspendat, acesta din urma acuzandu-i pe judecatorii Curții de 'uzurpare a puterii de stat', relateaza…

- Astazi, 17 octombrie, incepind cu ora 17.00, președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, va susține un briefing. Deocamata nu s-a anunțat tema conferinței, insa, cel mai probabil, este vorba despre decizia de astazi a Curții Constituționale, care a anunțat ca Igor Dodon a incalcat deliberativ Constituția…

- Un fost presedinte al Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a povestit la un post de televiziune de limba rusa ca Traian Basescu i-a propus sa realizeze unirea Republicii Moldova cu România, iar el, Voronin, sa devina primul președinte al României unite, informeaza, duminica, Digi 24.…

- Aflat intr-o vizita in Republica Moldova, fostul lider de la Cotroceni Traian Basescu a declarat la cateva posturi de televiziune de la Chisinau ca i-a propus liderului PCRM, Vladimir Voronin, sa faca Unirea cu Romania, pe cand ambii erau sefi de state. Traian Basescu nu a vrut sa ofere alte detalii…

- Aflat intr-o vizita in Republica Moldova, fostul lider de la Cotroceni Traian Basescu a declarat la cateva posturi de televiziune de la Chisinau ca i-a propus liderului PCRM, Vladimir Voronin, sa faca Unirea cu Romania, pe cand ambii erau sefi de state. Traian Basescu nu a vrut sa ofere alte detalii…

- 'PSRM solicita declararea ex-președintelui Romaniei, Traian Basescu, care intervine in treburile interne ale unei țari suverane, persona non-grata pe teritoriul Republicii Moldova', se spune in declarația socialiștilor moldoveni, data publicitații in Tribuna.md, insa fara a se face referiri la acțiuni…

- In aceasta dimineața, președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a plecat pe calea aerului la Soci, Federația Rusa, unde va participa la un for important al CSI și se va intalni cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin.

- Basescu, despre viața de bunic. Președintele PMP s-a aflat in week-end la Chișinau, unde a declarat ca abia acum descopera cum se cresc copiii, dupa ce a terminat mandatul de președinte al țarii. ”Tot respectul pentru Maria, a crescut singura fetele, cand eu eram pe mare. Și tot eu ma plangeam ca e…

- Fostul presedinte al Romaniei Traian Basescu crede ca este o diferenta fundamentala intre fostul si actualul presedinte al Republicii Moldova, sustinand ca Igor Dodon este omul care ar da maine tara rusilor. „Eu am avut o perioada o relatie acceptabila cu presedintele Voronin, dupa care s-a depreciat…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, într-o emisiune televizata la Chisinau, ca este o diferenta fundamentala între fostul si actualul presedinte al Republicii Moldova, sustinând ca Dodon este omul care ar da mâine tara rusilor. „Eu am avut o perioada…

- Fotoreporterul Constantin Grigorița a atacat Președinția în judecata. Asta dupa ce de mai multe ori i-a fost îngradit accesul la evenimentele publice cu participarea șefului statului. Cererea de chemare în judecata a fost acceptata de Judecatoria Buiucani, iar prima înfațișare…

- Barladenii sunt invitați, maine, la lansarea carții „Blocați in labirint”, scrisa de George Simion, președintele Platformei Unioniste „Acțiunea 2012”. Maine, de la ora 16, sala de lectura a Bibliotecii Municipale „Stroe S. Belloescu” Barlad va gazdui lansarea volumului „Blocați in labirint”, semnat…

- Rusia intentioneaza sa sustina în continuare eforturile de solutionare a crizei din regiunea separatista moldoveana Transnistria, afirma presedintele Vladimir Putin, citat de site-ul agentiei Tass. „Vom oferi în continuare asistenta pentru gasirea unei solutii politice…

- Președintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a admis luni seara ca exista riscul ca el sa fie demis, dar a avertizat ca "furia poporului va fi pe masura", într-o emisiune difuzata de filiala din Chișinau a postul rusesc NTV, emisiune moderata

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a admis luni seara ca exista riscul ca el sa fie demis, dar a avertizat ca "furia poporului va fi pe masura", intr-o emisiune difuzata de filiala din Chisinau a postul rusesc NTV.

- Președintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a admis luni seara ca exista riscul ca el sa fie demis, dar a avertizat ca "furia poporului va fi pe masura", intr-o emisiune difuzata de filiala din Chișinau a postul rusesc NTV, emisiune moderata de controversatul ex-politician Iurie…