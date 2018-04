Stiri pe aceeasi tema

- Desi a facut mai multe declaratii controversate la adresa Romaniei, Igor Dodon sustine ca nu este antiroman, ci doar antiunionist. Mai mult ca atat, presedintele instista pe retorica sa ca romanii ii sunt frati.

- In primul sau interviu acordat presei din Romania in ultimul an și jumatate, președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, le-a transmis un avertisment politicienilor de la București. Șeful statului a declarat, pentru Libertatea, ca acțiunile pro-unire, mai ales cele din Parlamentul Romaniei, vor fi…

- Igor Dodon considera ca articolul 142 din Constitutie trebuie exclus si ca acest lucru se va intampla odata ce socialistii vor avea majoritatea parlamentara necesara. Articolul mentionat ar permite organizarea unui referendum de unire cu Romania, deoarece prevede ca dispozitiile privind caracterul suveran,…

- Igor Dodon considera ca Romania ar putea deveni principalul dusman pentru cetatenii din Republica Moldova, daca Bucurestiul nu va inceta sa „finanteze masiv” actiunile unioniste de la Chisinau.

- Presedintele moldovean Igor Dodon a declarat luni ca Romania ar putea deveni "dusmanul numarul unu al Republicii Moldova" daca va continua sa sustina miscarea unionista de la Chisinau, relateaza site-ul Radio Europa Libera.

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat ,vineri, ca cetatenii Republicii Moldova sunt indignati de actiunile antistatale ale unionistilor sustinuti din exterior si a adaugat ca Republica Moldova si Romania pot ramane in relatii de prietenie, relateaza Unimedia.info.

- La 7 martie, in buletinul de știri al postului de televiziune NTV Moldova, dar și pe pagina de Facebook a acestei televiziuni a fost difuzat reportajul “Roibu: “Unirea inseamna tradare” , in care aleșii locali care au semnat declarațiile simbolice de reunire a Republicii Moldova cu Romania sunt acuzați…

- „Va propun sa adaugam un proiect Unirea cu Republica Moldova. Este timpul sa incepem sa actionam si in Romania. Sunt 106 localitati din R Moldova care simbolic au votat in consiliile locale unirea cu Romania. Asta arata curaj in vremurile astea in Republica Moldova, in conditiile in care este un…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a decis sa combata intensificarea miscarii unioniste pe teritoriul republicii prin panouri stradale cu mesaje de ''glorificare a Patriei'', in contextul in care numarul localitatilor care au semnat simbolica Declaratie de unire…

- Alesii locali din cele peste 100 de localitati din Republica Moldova care au semnat Declaratia de Unire cu România se întâlnesc la Iasi si Bistrita, în perioada 9-11 martie, cu autoritatile locale din dreapta Prutului. Mai mult de 100 de localitati urbane si…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, se va adresa oficial Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) si Consiliul Europei impotriva actiunilor Romaniei, care, in opinia sa, ar prezenta ‘riscuri pentru statalitatea Republicii Moldova’, informeaza miercuri Radio Chisinau si Deschide.md, transmite AGERPRES…

- Asociatia Obsteasca „UNIREA - ODIP”, organizatie ce promoveaza ideea unirii cu Romania, a comentat afirmatiile lui Igor Dodon la adresa unionistilor, facute dupa sedinta Consiliului Suprem de Securitate (CSS) de miercuri, 7 martie.

- In cadrul sedintei Consiliului Suprem de Securitate (CSS) de miercuri, 7 martie, a fost abordata si situatia din jurul evenimentelor unioniste din Republica Moldova. Igor Dodon a anuntat ca se va adresa Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), dar si Consiliului Europei pentru a afla pozitia acestor institutii…

- Cea de-a o suta localitate care a semnat declaratia simbolica de unire cu Romania a fost Sarata Galbena (foto), din raionul Hancesti, ulterior declaratia a mai fost semnata de localitatile Popeasca din Stefan Voda, satul Stolniceni din Hancesti si Carabetovca din Basarabeasca.Primarii si…

- Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Maia Sandu, este convinsa ca declarațiile simbolice de Unire, semnate de mai multe localitați din R. Moldova, inclusiv consilii raionale, îi ajuta pe socialiști în perspectiva alegerilor parlamentare. Totuși, aceasta admite ca nu…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, ca are cunostinta despre declaratiile presedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, privitoare la Romania si ca, in opinia sa, fara a da sfaturi, un presedinte de tara trebuie sa fie al tuturor cetatenilor, inclusiv al celor care au alte aspiratii, subliniind…

- Cunoscut drept un susținator și un fan infocat al lui Vladimir Putin, Igor Dodon l-a laudat pe liderul de la Kremlin! Republicii Moldova ii lipseste un patriot precum Vladimir Putin, a declarat Igor Dodon, presedintele de la Chisinau, in cadrul unui interviu acordat pentru Deutsche Welle, adaugand…

- Intr-un interviu acordat in exclusivitate DW, presedintele Moldovei se refera la apropierea tarii de Rusia, la unirea cu Romania, la un eventual razboi civil, dar si la des invocata sintagma de presedinte „sub asediu“.

- Igor Dodon a declarat vineri seara, la postul de televiziune rusesc NTV Moldova, ca cele mai mari pericole pentru securitatea Republicii Moldova sunt unionismul, Alianta Nord-Atlantica si lipsa unei solutii la problema transnistreana, informeaza IPN. Presedintele moldovean a afirmat ca reuniunea…

- Intrebat in cadrul unui interviu daca ar fi cazul ca si Republica Moldova sa urmeze modelul Ungariei privind oferirea dreptului exclusiv de a detine in proprietate terenuri agricole doar de catre cetatenii proprii, Igor Dodon a declarat ca aceasta idee trebuie sustinuta, pentru ca „uitati-va la ceea…

- „La un eventual referendum privind unirea Republicii Moldova cu Romania eu aș vota pentru, dar asta nu inseamna ca majoritatea cetațenilor ar vota la fel", a declarat vicepremierul Iurie Leanca intr-un interviu exclusiv pentru ziarul TIMPUL.

- Infiintarea unui astfel de batalion este 'inca un pas pe calea suprimarii statutului de neutralitate permanenta a Republicii Moldova si a securitatii noastre nationale', sustine Dodon intr-o postare pe pagina sa de Facebook. 'Am convingerea ca orice tentativa de a crea careva subdiviziuni militare comune…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, se declara categoric impotriva crearii unui batalion mixt moldo-roman, asa cum a anuntat la inceputul saptamanii ministrul roman al apararii, Mihai Fifor, in cadrul discutiilor avute la Chisinau cu omologul sau moldovean Eugen Sturza, relateaza…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat, miercui, ca 53 de primarii au semnat declaratii ”pro-statalitate” si impotriva unirii cu Romania, adaugand ca vor fi sute de localitati care se vor alatura acestui demers, relateaza Unimedia.info.

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat, marti, ca este revoltat de gestul localitatilor care au semnat declaratia simbolica privind unirea cu Romania, adaugand ca ”s-a ingrosat gluma cu unionismul”, relateaza Unimedia.info.

- "Suntem in anul Centenarului. Eu, ca presedinte, am denuntat Pactul Ribbentrop - Molotov, dar voi depune saptamana viitoare, cu semnatura mea si a celorlalti parlamentari PMP, un proiect de declaratie in care sa denuntam pactul Ribbentrop - Molotov si efectele lui. Avem obligatia sa facem acest lucru.…

- Primarul satului Sadova, localitatea natala a presedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat, vineri, ca ar putea semna in curand o declaratie de unire cu Romania, alaturi de celelalte noua localitati care au semnat deja documentul simbolic, relateaza Unimedia.info.

- Președintele susține ca cele mai grele perioade din istoria Republicii Moldova au fost legate anume de asemenea tendințe aparute in societate. „Poate cineva intenționat provoaca acest lucru? Poate celor de la guvernare le este convenabil un astfel de scenariu? Pentru ca ei ințeleg ca pierd alegerile…

- Igor Dodon a transmis un nou mesaj celor care pledeaza pentru unirea cu Romania. Presedintele Republicii Moldova a accentuat ca vrea sa fie foarte clar pentru toti: „Unirea inseamna razboi”. Seful statului a precizat ca procesele unioniste nu vor mai trece ca in 1918, cand Romania ar fi stat cu mitralierele…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat ca va convoca Consiliul Suprem de Securitate dupa ce cateva localitati din Republica Moldova au votat declaratii de unire cu Romania, a informat...

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a criticat, miercuri, declaratiile simbolice semnate de cateva localitati din Republica Moldova privind unirea cu Romania, afirmand ca acestea au un caracter antistatal, antipopular si neconstitutional, relateaza Unimedia.info.

- Dupa ce Igor Dodon a solicitat tragerea la raspundere penala a autoritatilor locale care au semnat declaratia simbolica de unire cu Romania, presedintele executiv al PUN, Anatol Salaru, se arata nedumerit ca seful statului nu a cerut niciodata pedepsirea celor care au impuscat in moldoveni in razboiul…

- Intr-un interviu oferit postului de televiziune RTVi, Igor Dodon a fost intrebat cat de posibil este scenariul ca teritoriul Republicii Moldova dintre Prut si Nistru sa se uneasca cu Romania, iar Transnistria sa fie cedata Rusiei. Presedintele tarii a exclus sansele reusitei unei asemenea idei, dar…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, luni, pentru MEDIAFAX, ca va ataca decizia Judecatoriei din Chisinau prin care a fost respinsa cererea sa de anulare decretului de retragere a cetateniei Republicii Moldova semnat de Igor Dodon. ”Voi ataca decizia Judecatoriei din Chisinau.…

- Judecatoria din Chisinau a respins, luni, cererea fostului presedinte al Romaniei Traian Basescu privind anularea decretului de retragere a cetateniei Republicii Moldova semnat de Igor Dodon, relateaza Unimedia si Deschide.md.

- Un nou derapaj incredibil al presedintelui Moldovei, Igor Dodon la adresa Romaniei. Seful statului de la Chisinau șocheaza din nou opinia publica. Igor Dodon a aparut miercuri la postul privat de televiziune TVC 21 si a acuzat Romania ca are intenția de a face sa dispara de pe harta tara pe care…

- Dodon, care vrea sa interzica orice curent unionist in Republica Moldova desi are colegi in Partidul Socialist care detin cetatenia Romaniei, a declarat intr-o emisiune la postul TVC21 ca Romania ofera in mod facil cetatenia, dar procedura de renuntare este anevoioasa. "Stiti cate acte trebuie adunate.…

