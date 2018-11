Stiri pe aceeasi tema

- Rusia considera Republica Moldova drept unul din partenerii sai prioritari din spațiul CSI, a declarat astazi liderul rus, Vladimir Putin, in cadrul intrevederii cu omologul sau moldovean. Igor Dodon considera Rusia partener strategic al Moldovei și ca cele doua state ar avea o istorie comuna și relații…

- Rusia acorda o importanta majora dezvoltarii relatiilor cu Republica Moldova, a declarat presedintele rus Vladimir Putin la intrevederea cu omologul sau moldovean Igor Dodon, care a sosit miercuri in capitala rusa intr-o vizita oficiala de doua zile, potrivit RIA Novosti, TASS si Kommersant prluate…

- În cursul vizitei la Moscova a liderului Republicii Moldova, Igor Dodon, președintele rus Vladimir Putin va anunța anumite decizii menite sa sporeasca popularitatea lui Dodon și a partidului sau socialist, înaintea alegerilor parlamentare din Moldova, programate pentru februarie, scrie…

- Patriarhul Moscovei si al Intregii Rusii, Kirill, si-a amanat vizita in Republica Moldova, a anuntat joi seara presedintele Igor Dodon pe pagina sa de Facebook, fara sa precizeze motivele amanarii acestei vizite, potrivit Radio Chisinau. 'In cadrul discutiei telefonice pe care am avut-o…

- Presedintele Parlamentului, Andrian Candu, e de parere ca Rusia ii va sprijini pe socialistii lui Igor Dodon in alegerile din 24 februarie, chiar daca Moscova a declarat oficial ca nu va sprijini niciun partid politic la parlamentarele de la Chisinau

- In cadrul summitului CSI de la Dusanbe, Igor Dodon avut o scurta intrevedere de lucru cu Presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin. Dodon a anunțat ca va efectua o vizita oficiala in Rusia in perioada 31 octombrie -1 noiembrie curent.

- Independența Republicii Moldova devine și mai vulnerabila într-un context geopolitic regional marcat de agonia imperialismului rus, agonie soldata cu ocuparea Crimeii și razboiul din estul Ucrainei. Sabia revanșei imperiale a Rusiei atârna din nou asupra Republicii Moldova. Este opinia…