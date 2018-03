Stiri pe aceeasi tema

- "Chiar daca unionismul a inregistrat azi un esec umilitor, trebuie sa condamnam propagarea acestei molime politice in Republica Moldova. Astazi, organele de forta au demonstrat ca pot asigura ordinea publica si le multumesc ca si-au facut datoria, dar pe viitor asteptam mai multa initiativa in asigurarea…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat ca guvernarea trebuie sa stie ca este direct responsabila de dezbinarea provocata de unionisti, iar coruptia si saracia sunt cauzele pentru care oamenii „adera la un proiect marginal”. De asemenea, el spune ca alegerile parlamentare din 2018…

- Igor Dodon nu a ramas impresionat de Marea Adunare Centenara de la Chisinau de duminica, 25 martie, care a adunat mii de cetateni in Piata Marii Adunari Nationale. In opinia sefului statului, „in loc de Marea Adunare a fost organizat un banal protest minoritar, cu lautari si discursuri ofilite”.

- „Marea Adunare Centenara“, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, are loc duminica, de la ora 12:00, la Chisinau, printre cei care si-au anuntat participarea aflandu-se Traian Basescu si Ludovic Orban.

- Mai multe persoane din județul Covasna au anunțat participarea la Marșul Centenarului ce va avea loc duminica, 25 martie, la Chisinau. La Sfantu Gheorghe, detaliile deplasarii au fost puse la punct de Cosmin Iosub, un tanar covasnean, promotor al unirii Romaniei cu Basarabia. „Marșul pentru Centenar”…

- Satul de baștina al președintelui pro-rus și-a anunțat prezența la Marea Adunare Centenara. Asta dupa ce simbolul tuturor românilor a ajuns la Sadova. Steagul Unirii a pornit un maraton prin toate localitațile ce au semnat declarația de Reîntregire cu Țara-Mama. Astazi, 22 martie,…

- Igor Dodon a anuntat in dupa-amiaza zilei de miercuri, 21 martie, ca pleaca intr-o scurta vizita in Grecia, pe Muntele Athos, pentru a participa la evenimentul de creare a organizatiei internationale „Prietenii Ortodoxiei”, in cadrul careia va ocupa functia de copresedinte. Seful statului afirma ca…

- Candidatul PL pentru functia de primar de Chisinau, Valeriu Munteanu, i-a sugerat liderului PDM, Vlad Plahotniuc, ca responsabilitatea pentru castigul lui Igor Dodon la prezidentiale este pe umerii democratilor. Afirmatia liberalului vine in contextul acuzatiilor lansate de catre Plahotniuc la adresa…

- Declaratie exploziva a presedintelui moldovean, Igor Dodon. Acesta a avertizat ca, prin sustinerea tacita a unionismului, România risca sa devina inamicul numarul unu al Republicii Moldova si ca relatia dintre Chisinau si Bucuresti va fi ca cea dintre Moscova si Kiev.

- Presedintele moldovean Igor Dodon a declarat ca Romania ar putea deveni "dusmanul numarul unu al Republicii Moldova" daca va continua sa sustina miscarea unionista de la Chisinau. "Cred ca pericolul numarul unu acum pentru Republica Moldova este tot ce fac unionistii. Si nu intamplator sute de oameni…

- Igor Dodon a avut o noua intrevedere luni, 19 martie, cu ambasadorul Rusiei la Chisinau, Farit Muhametsin. Presedintele tarii afirma ca in cadrul dialogului a fost facut un schimb de opinii privind situatia din politica interna si externa a Republicii Moldova.

- Cea mai mare manifestație unionista de la independența Republicii Moldova va avea loc duminica, 25 martie 2018, la ora 12.00, in Piața Marii Adunari Naționale din Chișinau. Despre aceasta au anunțat astazi liderii Alianțeii pentru Centenar intr-o conferința de presa.

- Pe 14 martie este marcata Ziua Internaționala a Raurilor (International Day for Rivers) cunoscuta in lume și ca Ziua Internaționala a Luptei impotriva barajelor. Astazi, in fața Ambasadei Ucrainei la Chișinau va avea loc un protest de susținere raului Nistru.

- Mai mulți activiști civici și ONG-uri organizeaza miercuri, 14 martie, un protest in fața Ambasadei Ucrainei. Aceștia pledeaza impotriva extinderii Complexului Hidroenergetic Nistrean (de la Nahoreany – Naslavcea la Novodnestrovsk) și construcției altor șase hidrocentrale pe Nistru in amonte de cea…

- Presedintele moldovean Igor Dodon a publicat luni, pe contul de Facebook, cateva fotografii cu panouri publicitare din orasul Chisinau care afiseaza sloganul "Unionismul trece, patria ramane. Moldova are viitor!", sub semnatura lui Dodon, relateaza site-ul deschide.md.

- Purtatorul de cuvant al Președinției, Ion Ceban, a reiterat declarația lui Igor Dodon, care a spus ca alegerile locale din Chișinau trebuie sa aiba loc pe 20 mai curent. "Orice tentative de a impiedica desfașurarea alegerilor contravin legislației. Alegerile trebuie sa aiba loc la 20 mai in Chișinau…

- Cunoscut drept un susținator și un fan infocat al lui Vladimir Putin, Igor Dodon l-a laudat pe liderul de la Kremlin! Republicii Moldova ii lipseste un patriot precum Vladimir Putin, a declarat Igor Dodon, presedintele de la Chisinau, in cadrul unui interviu acordat pentru Deutsche Welle, adaugand…

- Igor Dodon recunoaste ca obiectivul Oficiului NATO la Chisinau este cel de informare. Doar ca temerea presedintelui fata de deschiderea reprezentantei NATO consta anume in informare. Potrivit sefului statului, NATO va incerca sa convinga moldovenii ca, de fapt, Alianta Nord-Atlantica nu este o organizatie…

- Administratia prezidentiala de la Chisinau a anuntat, astazi, ca va solicita Serviciului de Informatii si de Securitate al Republicii Moldova sa investigheze activitatea si legalitatea actiunilor consulului Romaniei la Balti, Mihai Baciu, relateaza mass-media de peste Prut. Intr-o postare pe pagina…

- Presedintele Partidului Miscarea Populara Antimafie, Sergiu Mocanu, considera ca este foarte probabil ca in ziua alegerilor anticipate pentru Primaria Chisinau, pe 20 mai, Vlad Plahotniuc sa aiba intentia sa organizeze concomitent si referendumul de demitere a presedintelui Igor Dodon.

- Analistul politic roman Dan Dungaciu sustine ca Igor Dodon este mai subordonat liderului PDM, Vlad Plahotniuc, decat Kremlinului. Potrivit expertului, Moscova ar fi inteles acest lucru si a incercat sa trimita anumite mesaje la Chisinau prin anuntarea demisiei primarului de Balti, Renato Usatii.

- Pentru ca si a asumat misiunea de a promova fascinanta istorie a locului, in cadrul proiectului Biblioteca Virtuala Fondul Documentar Online "Dobrogea de ieri si de azi" fondul documentar dobrogea de ieri si de azi.html, ZIUA de Constanta continua si in acest an sa aduca in prim plan marturiile scrise…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, sustine ca la Chisinau inca nu exista o vointa politica clara pe subiectul solutionarii problemei transnistrene. Seful statului a subliniat ca atat timp cat in Guvern sunt persoane care pledeaza pentru unirea cu Romania, conflictul din stanga Nistrului nu…

- Parlamentul de la Chisinau a adoptat joi o declaratie prin care condamna atacurile Federatiei Ruse asupra securitatii informationale nationale si amestecul abuziv in activitatea politica din Republica Moldova, in replica presedintele Igor Dodon calificand documentul drept „cel mai impulsiv mesaj anti-rusesc…

- "Suntem in anul Centenarului. Eu, ca presedinte, am denuntat Pactul Ribbentrop - Molotov, dar voi depune saptamana viitoare, cu semnatura mea si a celorlalti parlamentari PMP, un proiect de declaratie in care sa denuntam pactul Ribbentrop - Molotov si efectele lui. Avem obligatia sa facem acest lucru.…

- Desi presedintele Republicii Moldova a lansat mai multe atacuri la adresa Bucurestiului pe parcursul aflarii sale la Presedintie, ambasadorul Romaniei la Chisinau, Daniel Ionita, considera ca Igor Dodon isi doreste o apropiere fata de Bucuresti. Tot in acest context, diplomatul roman sustine ca seful…

- Dupa ce presedintia de la Chisinau a cerut Serviciului de Informatii si Securitate (SIS) sa anuleze evenimentele culturale preconizate sa aiba loc cu ocazia Centenarului Unirii, iar responsabilii de aceste manifestatii sa fie trasi la raspundere, Partidul National Liberal (PNL) din Republica Moldova…

- Irada Zeinalova, jurnalista rusa care a ajuns la Chisinau la invitatia lui Igor Dodon abia din a doua incercare, dupa ce in primul caz i-a fost refuzat accesul in tara, a realizat un reportaj despre situatia social-politica din Moldova.

- Judecatoria din Chisinau a respins, luni, cererea fostului presedinte al Romaniei Traian Basescu privind anularea decretului de retragere a cetateniei Republicii Moldova semnat de Igor Dodon, relateaza Unimedia si Deschide.md.

- Maia umilita de cetațenii nemulțumiți de activitatea ei! Peste 400 de oameni și susținatori ai Partidului "ȘOR” au organizat un flash-mob "Coridorul Rușinei" in fața sediului PAS scandand lozinci: "Maia noi nu suntem like-uri, noi suntem poporul".

- Igor Dodon, liderul pro-rus si anti-unionist de la Chisinau șocheaza din nou opinia publica. Dodon a aparut miercuri la postul privat de televiziune TVC 21 si a acuzat Romania ca are intenția de a face sa dispara de pe harta tara pe care o...

- Partidul Socialiștilor din Republica Moldova se declara impotriva suspedarii repetate a președintelui țarii, Igor Dodon, precum și investirii noilor membri ai Guvernului. De asemenea anunța ca la primele ședințe plenare ale sesiunii de primavara-vara a parlamentului, PSRM va veni cu inițiativa de a…

- Curtea Constitutionala de la Chisinau a decis vineri suspendarea prerogativelor presedintelui Igor Dodon cu privire la promulgarea Legii antipropaganda, act normativ care poate duce la interzicerea retransmiterii in Republica Moldova a programelor rusesti de radio si de televiziune „cu un continut informativ,…

- Relațiile țarii noastre cu Federația Rusa trebuiesc resetate, la toate nivelurile. Declarația ii aparține președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, și a fost facuta intr-un interviu pentru agenția rusa TASS. Dodon spune ca pina la finele acestei luni la Chișinau ar putea ajunge o delegație a Ministerului…

- Reparația cladirii Președinției va începe în a doua jumatate a lunii ianuarie. Licitația privind selectarea companiei de construcție care se va ocupa de renovarea Președinției s-a încheiat. Subiectul a fost discutat în cadrul unei întrevederi a presedintelui…

- Curtea Constitutionala de la Chisinau a decis marti, 2 ianuarie, ca presedintele tarii se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile de numire in functie a ministrilor, fapt ce justifica asigurarea instituirea interimatului functiei pentru asigurarea exercitarii acestor obligatii…

- Curtea Constitutionala de la Chisinau l-a suspendat temporar din functie pe presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon. Motivul? Seful tarii vecine a respins, pentru a doua oara, candidaturile la funcțiile de miniștri, propuse de Guvern saptamana trecuta.

- Presedintele Parlamentului de la Chisinau, Andrian Candu, afirma ca nu cunoaste continutul discutiilor confidentiale purtate de catre Igor Dodon si liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Seful Legislativului a mentionat ca detine o informatie doar in ceea ce priveste intrevederile celor doi sefi de…

- Igor Dodon a declarat ca in anul 2018 exista riscul destabilizarii situatiei de la Chisinau. Potrivit lui, in politica s-ar putea intensifica confruntarea dintre Presedintie si Parlament, fapt ce ar putea duce la aceea ca presedintele va scoate lumea in strada. In politica externa seful statului nu…

- Igor Dodon, Presedintele Republicii Moldova, a anuntat astazi ca a respins pentru a doua oara numirea in functie a celor sapte membri noi ai Executivului, iar asta inseamna ca guvernarea de la Chisinau nu are alta cale, decat sa-l suspende pentru a doua oara.

- Patriarhul Kiril al Rusiei va efectua, anul viitor, o vizita pastorala in Republica Moldova. Acesta va veni in septembrie si va participa la Congresul Mondial al Familiilor, care va avea loc la Chisinau.Anuntul a fost facut pe o retea de socializare de presedintele Igor Dodon, care a avut…