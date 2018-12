Igor Dodon, mesaj despre "trupele ruse de pacificare" din Transnistria

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, s-a deplasat marti la Tighina, unde a avut o intrevedere cu seful autoritatii separatiste din Transnistria, Vadim Krasnoselski, informeaza Radio Chisinau. Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, Igor Dodon scrie ca a discutat cu Vadim Krasnoselski…

- Igor Dodon a avut o noua intrevedere marti, 25 decembrie, la Bender, cu liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselskii. Presedintele tarii sustine ca, in cadrul intalnirii, au fost facute „cateva totaluri ale anului 2018” si au fost mentionate „rezultatele eforturilor comune din ultimii doi ani in vederea…

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) are joi si vineri o reuniune ministeriala la Milano, pe agenda careia conflictul dintre Rusia si Ucraina in Marea Azov va fi tema principala, informeaza miercuri agentia EFE. ''Solutionarea crizei dintre Rusia si Ucraina…

- Mai mulți politicieni europeni de rang inalt au declarat marți ca Uniunea Europeana ia in considerare impunerea unor noi sancțiuni Rusiei, pe fondul escaladarii tensiunilor cu Ucraina, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Ambarcatiuni ale Serviciului Federal rus de Securitate…

- Secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a facut apel marți Rusiei și Ucrainei sa foloseasca „maximul de reținere” pentru a evita creșterea tensiunilor create in urma incidentului din Marea Azov, relateaza site-ul Ynet preluat de mediafax. Guterres a transmis ca este „profund…

- Președintele Senatului Romaniei, Calin Popescu-Tariceanu, a avut o intrevedere, astazi, 27 noiembrie a.c., cu Andrian Candu, președintele Parlamentului Republicii Moldova, in contextul vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza in Romania. Cu acest prilej, au fost trecute in revista relațiile de cooperare…

- O misiune de observare a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a informat joi AFP ca a reperat posibile transferuri de arme din Rusia spre teritoriile separatiste din Ucraina, in timp ce...