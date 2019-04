Stiri pe aceeasi tema

- Maria Zaharova, reprezentantul oficial al Ministerului de Externe de la Moscova, a declarat ca Ambasadorul SUA la Chișinau și-a permis sa se implice &"în mod categoric și fara scrupule&" în procesul de formare a coaliției de

- Noi exerciții militare, cu trageri, au fost organizate de trupele rusești dislocate în Transnistria, în ajunul Zilei Memoriei, când la Chișinau sunt comemorați combatanții cazuți în lupta pentru integritatea Republicii Moldova în razboiul de pe Nistru din 1992, potrivit…

- Ministerul Afacerilor Interne de la Moscova a anuntat vineri ca in urma cercetarilor preliminare efectuate in cadrul unui dosar penal s-a depistat ca Vlad Plahotniuc si Veaceslav Paton, cetateni ai Republicii Moldova care detin si cetatenia rusa, ar fi implicati in operatiuni valutare ilegale cu anvergura…

- Organizarea asa-numitei „Uniuni pentru apararea Moldovei” este o diversiune extrem de primejdioasa a serviciilor secrete de la Moscova. În acest fel, considera analistul politic Petru Bogatu, Kremlinul cauta sa influențeze alegerile parlamentare din Republica Moldova, prin șantaj…

- Liderul Partidului Regiunilor (prorus) din Republica Moldova, Alexandr Kalinin, sustine ca Igor Dodon a primit in timpul ultimei sale vizite in Rusia circa 20 de milioane de dolari pentru organizarea cu succes a campaniei electorale a Partidului Socialistilor in vederea legislativelor din 24 februarie,…

- O cetațeanca a R.Moldova care a crezut în amnistia convenita la Moscova și anunțata de Igor Dodon, a parasit teritoriul Federației Ruse, iar la întoarcere a fost reținuta. Femeia era însarcinata și a fost nevoita sa nasca în pușcarie. Despre acest caz ne povestește președintele…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, l-a asigurat miercuri pe omologul sau moldovean, Igor Dodon, ca nu ii este indiferent cine castiga alegerile legislative care se vor desfasura in Republica Moldova la sfarsitul lunii februarie, relateaza agentia EFE si Radio Chisinau.''Desigur, in Rusia nu…

