- Potrivit unui nou sondaj realizat de Institutul Republican Internațional, Igor Dodon se bucurea de cea mai mare incredere din partea cetațenilor, 31%. Președintele este urma de Maia Sandu, cu 16% și Andrei Nastase, 8%.

- Incepand cu 21 aprilie va fi organizat un sondaj privind unirea Republicii Moldova cu Romania in Chișinau. Consultarea publica, prima de acest gen de la declararea indepenenței R. Moldova in 1990, va fi organizata de Centrul Social-Politic European (CSPE). Mai mulți experți locali și internaționali…

- Declaratie exploziva a presedintelui moldovean, Igor Dodon. Acesta a avertizat ca, prin sustinerea tacita a unionismului, România risca sa devina inamicul numarul unu al Republicii Moldova si ca relatia dintre Chisinau si Bucuresti va fi ca cea dintre Moscova si Kiev.

- Presedintele moldovean Igor Dodon a declarat luni ca Romania ar putea deveni "dusmanul numarul unu al Republicii Moldova" daca va continua sa sustina miscarea unionista de la Chisinau, relateaza site-ul Radio Europa Libera.

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat ,vineri, ca cetatenii Republicii Moldova sunt indignati de actiunile antistatale ale unionistilor sustinuti din exterior si a adaugat ca Republica Moldova si Romania pot ramane in relatii de prietenie, relateaza Unimedia.info.

- Printre localitațile din Republica Moldova care au semnat simbolic unirea cu Romania s-a numarat și satul natal al presedintelui Igor Dodon! Peste 500 de localnici din Sadova, intre care primarul si mai multi consilieri, si-au pus semnatura pe document.Localitatea din raionul Calarasi a beneficiat…

- "Din punctul meu de vedere, declaratiile privind unirea pe care le-au adoptat mai multe municipalitati sau conduceri de comune sunt de fapt expresia dorintei de a fi mult mai aproape de Romania. Ele nu au valoare juridica, sunt expresia unei dorinte pe care o intelegem si pe care o respectam. Acelasi…

- Unioniștii din cadrul Asociației ODIP au reacționat la propunerea lui Igor Dodon de modificarea legislației penale, astfel incat sa fie trase la raspundere persoanele care atenteaza la „statalitatea Republicii Moldova". "Domnule Dodon, nu va jucați cu focul! Agonia electorala in care va aruncați este…

- Cu ocazia sosirii primaverii, presedintele tarii, Igor Dodon, a venit cu un mesaj de felicitare adresat tuturor cetatenilor Republicii Moldova, precum si oaspetilor acesteia informeaza Noi.md. Seful statului, ii felicita calduros pe moldoveni, indemnindu-i sa poarte primavara mereu in suflet. „Va felicit…

- Igor Dodon, presedintele Republicii Moldova, a criticat, miercuri, planurile Guvernului de la Chisinau privind achizitionarea de armament de la state membre NATO, adaugand ca va discuta acest subiect in cadrul Consiliului Suprem de Securitate, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, ca are cunostinta despre declaratiile presedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, privitoare la Romania si ca, in opinia sa, fara a da sfaturi, un presedinte de tara trebuie sa fie al tuturor cetatenilor, inclusiv al celor care au alte aspiratii, subliniind…

- Igor Munteanu, fost ambasador al Republicii Moldova in SUA, presedinte al Institutului pentru Dezvoltare si Initiative Sociale (IDIS), crede ca, dincolo de gestul simbolic, declaratiile de unire semnate de cei 60 de primari moldoveni vor ajuta, de fapt, partidele dirijate de Igor Dodon si Vladimir Plahotniuc…

- Cunoscut drept un susținator și un fan infocat al lui Vladimir Putin, Igor Dodon l-a laudat pe liderul de la Kremlin! Republicii Moldova ii lipseste un patriot precum Vladimir Putin, a declarat Igor Dodon, presedintele de la Chisinau, in cadrul unui interviu acordat pentru Deutsche Welle, adaugand…

- Republicii Moldova ii lipseste un patriot precum Vladimir Putin, a declarat Igor Dodon, presedintele de la Chisinau, in cadrul unui interviu acordat pentru Deutsche Welle, adaugand ca il sustine pe Putin in alegerile prezidentiale din Rusia, relateaza Unimedia.info.

- Președintele de la Chișinau, Igor Dodon, a calificat, intr-o postare pe Facebook, liberalismul, toleranța și egalitatea de gen ca fiind ”invațaturi false” impuse cetațenilor Republicii Moldova.

- Dupa ce Guvernul Turciei a oferit Republicii Moldova suport financiar pentru reparația cladirii Președinției, astazi președintele Igor Dodon, a conferit fostului ambasadorului Turciei in Republica Moldova, Hulusi Kilic, „Ordinul de Onoare".

- Intrebat in cadrul unui interviu daca ar fi cazul ca si Republica Moldova sa urmeze modelul Ungariei privind oferirea dreptului exclusiv de a detine in proprietate terenuri agricole doar de catre cetatenii proprii, Igor Dodon a declarat ca aceasta idee trebuie sustinuta, pentru ca „uitati-va la ceea…

- Infiintarea unui astfel de batalion este 'inca un pas pe calea suprimarii statutului de neutralitate permanenta a Republicii Moldova si a securitatii noastre nationale', sustine Dodon intr-o postare pe pagina sa de Facebook. 'Am convingerea ca orice tentativa de a crea careva subdiviziuni militare comune…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, se declara categoric impotriva crearii unui batalion mixt moldo-roman, asa cum a anuntat la inceputul saptamanii ministrul roman al apararii, Mihai Fifor, in cadrul discutiilor avute la Chisinau cu omologul sau moldovean Eugen Sturza, relateaza…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat, miercui, ca 53 de primarii au semnat declaratii ”pro-statalitate” si impotriva unirii cu Romania, adaugand ca vor fi sute de localitati care se vor alatura acestui demers, relateaza Unimedia.info. ”Cei care au vrut sa testeze cat…

- Atitudinea beligeranta si romanofoba pe care o are presedintele Republicii Moldova nu s-a soldat fara consecinte. Demnitarii romani „au apreciat" amenintarile acestuia, venind cu critici dure la modul in care Igor Dodon isi manifesta atitudinea fata de Romania, scrie 10TV.MD

- Primarul satului Sadova, localitatea natala a presedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat, vineri, ca ar putea semna in curand o declaratie de unire cu Romania, alaturi de celelalte noua localitati care au semnat deja documentul simbolic, relateaza Unimedia.info.

- Unirea pentru care militeaza o parte dintre cetatenii Republicii Moldova inseamna razboi civil, a declarat joi seara presedintele prorus Igor Dodon, avertizand ca va recurge la ''toate caile legale'' pentru a nu permite lichidarea statalitatii moldovenesti. ''Poate ca cineva provoaca acestui lucru intentionat?…

- Dupa ce noua localitați din R. Moldova au semnat pentru UNIREA cu România, Dodon a decis ca va acorda distincții de stat prietenilor sai socialiști care au rupt odata harta României Mari în Plenul Parlamentului. Se acorda „Ordinul „Gloria Muncii”: -…

- Cabinetul de ministri a dat miercuri aviz pozitiv initiativei Partidului Democrat (PD) de completare a Constitutiei prin includerea sintagmei privind aspiratiile de integrare europeana a tarii si promovarea orientarii Republicii Moldova spre spatiul valoric democratic european. Potrivit proiectului…

- Guvernul de la Chisinau a anuntat, miercuri, ca sustine initiativa de a include in Constitutie sintagma privind aspiratiile de integrare europeana a Republicii Moldova, iar presedintele Igor Dodon a precizat ca va bloca implementarea acestei initiative, relateaza Unimedia si Agora.md.

- Fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, a contestat luni decizia Judecatoriei Chisinau prin care i s-a respins cererea cu privire la anularea decretului emis de Igor Dodon, prin care i-a fost retrasa cetatenia Republicii Moldova, relateaza portalul Moldova.org. 'Pe parcursul examinarii cauzei…

- Aderarea Moldovei cu NATO și încalcarea principiului de neutralitate înseamna razboi, a reiterat președintele Igor Dodon în cadrul unui interviu recent, noteaza Noi.md. Oficialul a subliniat ca nu va admite ca poporul Republicii Moldova sa fie folosit drept carne de tun…

- "Voi ataca decizia Judecatoriei din Chisinau. Discut cu avocatul depunerea apelului tot azi (luni-n.r.)", a declarat fostul presedinte Traian Basescu, pentru MEDIAFAX, intrebat daca va ataca decizia instantei de la Chisinau. Judecatoria din Chisinau a respins, luni, cererea fostului presedinte al Romaniei…

- Judecatoria din Chisinau a respins, luni, cererea fostului presedinte al Romaniei Traian Basescu privind anularea decretului de retragere a cetateniei Republicii Moldova semnat de Igor Dodon, relateaza Unimedia si Deschide.md.

- O noua ședința de judecata in procesul dintre fostul președinte roman Traian Basescu și actualul șef de stat moldovean, Igor Dodon, cu privire la anularea decretului de retragere a cetațeniei Republicii Moldova, va avea loc azi, 22 ianuarie, la Judecatoria Chișinau, filiala Botanica, informeaza Independent.md.…

- Dupa cum ne-a obișnuit și în acest an de Boboteaza, presedintele Igor Dodon și-a aratat bustul și abdomenul de dragul tradițiilor. Conform unui clip video publicat pe o rețea sociala, șeful statului s-a scaldat într-un lac din apropierea satului de baștina, Sadova, iar apa ar fi fost…

- Tancul rusesc din localitatea Cornesti a Republicii Moldova a devenit faimos la sfarsitul lui 2016 cand deputati socialisti de ai lui Igor Dodon au dormit mai multe nopti langa pentru a-l apara de fostul ministru al Apararii, Anatol Șalaru, care, chipurile, avea intenția sa-l demonteze.

- Republica Moldova are un nou ministru al Justitiei, dupa ce Executivul de la Chisinau a fost restructurat. Presedintele Comisiei de la Venetia, Gianni Buquicchio, a oferit un comentariu exclusiv Q Magazine în care îl felicita pe fostul presedinte al Curtii Constitutionale Alexandru Tanase.…

- Partidul Socialistilor din Republica Moldova isi indeamna sustinatorii sa fie pregatiti de o mobilizare generala. Intr-un comunicat de presa, formatiunea se pronunta impotriva „unei noi tentative a majoritatii de la guvernare de a captura puterea absoluta si de a suspenda presedintele ales de poporul…

- Curtea Constitutionala din Republica Moldova, a decis, vineri, suspendarea temporara a lui Igor Dodon pentru refuzul repetat de a promulga legea ”antipropaganda”, iar presedintele Parlamentului sau prim-ministrul urmeaza sa promulge aceasta lege, relateaza Unimedia.info.

- La ședința de vineri s-a prezentat doar deputatul Sergiu Sarbu, cel care a și depus sesizarea la Curtea Constituționala. Reprezentantul președinției nici macar nu a fost prezent in fața magistraților de la Curtea Constituționala pentru a-și expune și apara punctele de vedere in privința refuzului…

- Magistrații Curții Constituționale decid astazi daca Igor Dodon va fi suspendat pentru a treia oara din funcția de președinte al Republicii Moldova. UNIMEDIA transmite ședința live incepand cu ora 10:30.

- Pentru Republica Moldova anul 2017 nu a fost simplu. A fost un an plin de provocari. Într-un interviu pentru televiziunea publica Moldova 1, președintele Igor Dodon spune ca pentru el a fost un an cu încercari, un an cu lupte politice pe intern – între președintele țarii…

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a decis, ieri, suspendarea atributiilor presedintelui Igor Dodon privind numirea ministrilor, in urma examinarii unei sesizari depuse de catre un grup de...

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a decis, marti, suspendarea atributiilor presedintelui Igor Dodon privind numirea ministrilor, in urma examinarii unei sesizari depuse de catre un grup de deputati ai Partidului Democrat, relateaza site-ul Unimedia. Curtea a constatat ca “presedintele se ...

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a decis marti ca presedintelui Igor Dodon sa ii fie suspendate atributiile de numire a noilor ministri, prerogativa urmand sa revina speakerului Parlamentului, Andrian Candu, sau premierului Pavel Filip, scrie deschide.md, transmite News.ro . UPDATE 1: Igor…

- Scandal urias in privinta castigatoarei de la Vocea Romaniei din acest an. Deputatul roman Constantin Codreanu a criticat-o pe cea de-a saptea castigatoare a concursului „Vocea Romaniei”, Ana Munteanu, pentru faptul ca a acceptat Diploma de onoare oferita de catre presedintele Republicii Moldova, Igor…